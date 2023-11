Što cipelu čini udobnom: Bitan je oblik kalupa, a i unutrašnjost

Ako vam se čini ponekad da je teško kupiti udobnu cipelu, iako je sve prepuno ravnih modela, nije to ništa čudno - mega proizvodnja modnih dodataka daje nam dojam da imamo veći izbor, no to nije tako. Kad tražimo udobnu cipelu, potraga ponekad postaje nesnosna, stoga je dobro definirati - što zapravo cipelu čini udobnom. Iako tenisice vladaju stilovima, udobnost zahtijevamo i od drugih ravnih cipela kojih ima masa.

Osim toga što udobna cipela nema potpeticu, tu je i čvrsti potplat, kao osnova udobnosti i stabilnosti. Naime, što je potplat jači, to će cipele biti stabilnije. Čvrst potplat također bi trebao osigurati dovoljno podloge između stopala i tla, jer ako je potplat pretanak i fleksibilan, par cipela za hodanje može ozlijediti vaša stopala.

Dobro je razmisliti i o ulošcima od pjene koji se stavljaju u samu cipelu. Naime, oni stopalima daju udobnost, a među najboljima su oni od memorijske pjene jer preuzimaju oblik stopala za maksimalnu udobnost.

Podstava u cipelama trebala bi osigurati da stopala ne klize i ne trljaju se, bez ograničavanja fleksibilnosti. Kad kupujete nove cipele, provjerite unutrašnjost.

Idealno bi bilo da vaše cipele imaju podstavu na gornjem dijelu, sa strane stopala i oko gležnja. Ako kupujete štikle, one bi trebale imati podstavu oko peta i prstiju jer ćete vjerojatno opteretiti ta područja dok hodate. Dodatna podstava jamči udobnost, a možete biti sigurni da nećete dobiti žuljeve, savjetuje Comunity made.

Ključna je i sama veličina cipele - često se desi da se veličine i brojevi razlikuju od proizvođača do proizvođača. Iako nam to zna biti nejasno, na kraju moramo saznati koji je naš broj u kojem brendu - desi se da nosimo 38 tenisice, a 39 cipele i slično.

No ako je teško micati nožnim prstima, cipele su preuske i dugoročno će biti neudobne.

Neki brendovi imaju široke i uske modele, stoga je lako izabrati. No, stopalo se s godinama zna proširiti, stoga to postaje važan faktor pri kupnji cipela s godinama.

Cipele će vam biti udobne samo ako kupite odgovarajuću veličinu. Veličina cipela također može varirati ovisno o materijalima korištenim u procesu proizvodnje.

Također je najbolje kupovati cipele poslijepodne jer stopala znaju oticati tijekom dana. Ako planirate nositi cipele s čarapama, ponesite čarape sa sobom kada idete na probu.

Osim bolova u stopalima, nošenje neudobnih cipela može nam uzrokovati ozbiljne probleme sa zdravljem, kao što su bolovi u zglobovima, spušteno stopalo i slično.

Također je moguće dobiti kurje oko, žuljeve, probleme s noktima, hodom i kretanjem.

Neudobne cipele također mogu uzrokovati loše držanje jer je teže držati ravna leđa kada vas stopala bole.

Cipele trebaju biti dovoljno stabilne da izdrže težinu tijela. Osim toga, bitan je i sami oblik, modni trendovi donose nam niz varijanti, no dio toga ne pristaje nam ne radi stila, već iz banalnog razloga - stopalu nije udobno.

Stoga, valja voditi računa o tome da nije svaki oblik za svako stopalo, što već smanjuje izbor - a to je dobro da se previše ne gubimo u biranju.