Jedna se žena požalila kako je otkrila da njen 28-godišnji dečko uopće ne koristi WC papir za brisanje nakon velike nužde, a ne koristi ni bide niti ima neki alternativni način higijene te odbija promijeniti svoje navike

<p>'Kako on hoda okolo takav neobrisan i neopran?' - pitanje je koje je postavila anonimna žena koja se u svojoj ispovijesti na Redditu požalila na vrlo manjkave higijenske navike svog dečka.</p><p>Naime, ona je nedavno otkrila kako 28-godišnjak uopće ne koristi WC papir za brisanje nakon velike nužde, a ne koristi ni bide niti ima neki alternativni način pranja nakon obavljanja te fiziološke potrebe. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Loše higijenske navike</p><p>I unatoč njenim brojnim molbama, on to odbija promijeniti, govoreći joj kako je ona u krivu te je njegovo ponašanje sasvim razumno.</p><h2>'Jede puno vlakana pa se ne treba brisati'</h2><p>- Tvrdi kako ima dobru prehranu punu vlakna, pa nema problema s nikakvim ostacima nakon nužde koje bi trebalo 'brisati i prati' - otkrila je ona, govoreći da se u posljednje zbog toga stalno svađaju.</p><p>Djevojka, koja ima 21 godinu, kaže da joj je to što on govori 'nezamislivo' te u svakom slučaju 'gadljivo', a savjet je potražila od korisnika Reddita.</p><p><em>Inače, puno čitam na Redditu, a moj dečko ne, pa mu ponekad kažem o zabavnim / zanimljivim postovima koje ovdje vidim. Obično se radi samo o memovima ili smiješnim stvarima, ali ponekad se ovdje radi o ludim ljubavnim dramama, primjerice kad sam mu neki dan pročitala priču o dečku koji ne briše stražnjicu nakon velike nužde te o njegovoj djevojci koja se žali kako su mu bokserice uprljane mrljama zbog toga. Pitala sam ga što misli, a on mi je rekao da ako u prehrani ima dovoljno vlakana, izmet je konzistentan i ne prekida se, pa nema potrebe za brisanjem. </em></p><p><em>Bila sam zapanjena. Pomislila sam da me zafrkava, no bio je smrtno ozbiljan. Zatim sam ga pitala da li se on briše, na što mi je rekao da nema potrebe. Ja sam inzistirala na tome kako uvijek ima ostataka koje barem treba oprati, na što se on naljutio, rekavši mi da očito imam lošu stolicu i svoje probleme 'projiciram' na njega. Taj mi je dan donio neka vlakna kao dodatak prehrani.</em></p><p><em>Uzrujala sam se i rekla mu da je glupan, na što mi je odgovorio da sam preosjetljiva. Objasnila sam mu da mi se cijela ta ideja gadi i da mi je neprivlačan zbog toga. Od tada smo se dva put seksali, a ja se nisam uopće mogla uživjeti ni uzbuditi. Želim mu to reći, ali znam da će se samo opet naljutiti i ismijavati me. Trebam li jednostavno odustati od teme ili inzistirati da se počne brisati? Ne želim da naš seksualni život pati i dosta mi je dok govori o prokletim vlaknima, ali sad se pitam tko je od nas dvoje lud.'</em></p><p>U naknadnom komentaru, žena je dodala: 'Nikad nisam ništa namirisala, u njegovu obranu ... tušira se svakodnevno, pa pretpostavljam da zbilja nema ostataka. Ipak, stalno mi je u glavi da se nije obrisao.'</p><p>Otvarajući raspravu za povratne informacije, mnogi su rekli da se njen dečko ponašao nerazumno.</p><p>- Mislim da je tvoj dečko možda u pravu, jer količina s *** koja mu izlazi iz usta ne ostavlja puno tog da izađe na drugu stranu - jedan je od zanimljivijih komentara, a većina ljudi je podržala njen stav.</p><p>- Nisi luda, ovo je odvratno. A ako se nikada ne obriše, kako može znati da nema što obrisati - komentirala je pak druga žena, a prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/lifestyle/sex-relationships/relationships/woman-horrified-after-discovering-boyfriend-22868243">Mirror.</a></p><p> </p>