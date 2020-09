Victoria se prije postavljanja 'zamke' prethodno se suo\u010dila s mu\u017eem Paulom Everestom i sinovima Dawsonom Everestom (12) i Finlayem Everestom (13), ali sva su trojica tvrdila da nisu odgovorni za tragove\u00a0koji\u00a0su ostali\u00a0iza njih. No, njezin je plan na kraju uspio, a najstariji sin Dawson je prvi dobio\u00a0nov\u010danu nagradu. Me\u0111utim to mu nije bio prvi odlazak na zahod toga dana, pa je Victoria zaklju\u010dila da je on 'povremeni diza\u010d daske na WC-u'.

Nakon \u0161to je izvela svoj lukavi eksperiment, \u017eena je podijelila rezultate s ljudima u grupi i napisala: 'Ispostavilo se da svi oni ponekad ne podi\u017eu dasku. Svi su redom prona\u0161li novac,\u00a0ali je o\u010dito da dasku ne podi\u017eu svaki put. Od sljede\u0107eg dana su svi krenuli podizati dasku kako bi vidjeli imali li mo\u017eda nov\u010dane nagrade ispod nje', pi\u0161e The Sun.