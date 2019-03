Što kada ne može do vrhunca? Dva su načina za uzbuditi ženu

Dva su načina na koja se žena može uzbuditi. Jedan je taktilni, diranjem, a kod većine žena najosjetljivije su grudi, klitoris i vagina. Drugi je ‘napaljivanje’ mislima, kaže Vivienne Cass, autorica knjige “The Elusive Orgasm: A Woman’s Guide to Why She Can’t and How She Can Orgasm”.

- Naši su živci direktno povezani s mozgom i genitalijama, pa misli koje kreirate u mozgu utječu na uzbuđenje. Važno je znati da će vas neke misli uzbuditi, a neke će imati potpuno suprotan učinak. Da biste se lakše doveli do orgazma, zamislite u mozgu prekidač koji možete uključiti ili isključiti – objašnjava autorica.

Da biste ga uključili, savjetuje da maštate. Važno je naučiti što vas uzbuđuje.

- Zatvorite oči. Razmišljajte o nekome tko vam je seksi. Prisjećajte se nekog trenutka koji vas je uzbudio i u kojem ste uživali, ili neke scene iz filma, ili knjige koja vam je seksi – kaže. Objašnjava da ćete, razmišljajući na taj način, odaslati pozitivne, uzbuđujuće signale prema klitorisu. No ono što će vas “ohladiti” je razmišljanje o seksu kao o nečemu što je loše, krivnja jer uživate, kao i pretjerano razmišljanje o tome da ne možete doživjeti orgazam. No ne smijete se previše koncentrirati na zadovoljavanje partnera, a svoje potrebe zapostaviti.

- Osjećate li se privlačnom partneru, i to će podići uzbuđenje. Spoznaja da vas želi pomoći će vam da se fokusirate na svoje seksualne osjećaje. A što ste uzbuđeniji, to se i vi više fokusirate na aspekte partnera koji su vam najprivlačniji. Psihološke i fiziološke promjene, kao vlažnost kod uzbuđenosti, dolaze zajedno – objašnjava autorica.

Među glavnim razlozima zbog kojih žene teško doživljavaju orgazme je pretjerana briga o drugim stvarima, nedovoljno znanja o tome kako se uzbuditi, ali i nedostatak vremena za “napaljivanje”, tvrdi autorica.

- Postoji više načina na koje možete iskusiti orgazam nego što postoji recepata za kolače. Sve ovisi o vašem raspoloženju, atmosferi, koliko je partner sposoban, koji vam je dan u ciklusu te mnogim drugim faktorima koji utječu na to kako razmišljamo, a znamo da je ‘napaljenost’ povezana baš s mislima – zaključuje autorica.