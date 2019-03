Kada ste blizu vrhunca, recite mu - to je ono što on želi čuti

Muškarac ne mora glumiti pornografsku zvijezdu kako bi vas zadovoljio, smatra Ian Kerner, autor priručnika “Passionista: The Empowered Woman’s Guide to Pleasuring a Man”.

No to mu tako morate i objasniti, kako bi kod njega splasnula seksualna anksioznost kojoj su danas skloni mnogi muškarci.

Foto: Promo

- Sad žene moraju preuzeti ulogu oslobađanja muškaraca od vlastitih nerealističnih standarda koje su stvorili kroz porniće koje učestalo gledaju - kaže Kerner. Uz to, u opuštanju ih koči i snažna kontrola emocija.

- Kako biste ‘razbili’ njegovu obranu, prvo ga malo draškajte usnicama. Zatim se odvojite od njegova penisa te sljedećih 30 do 60 sekundi stimulirajte i strastveno ljubite i grlite njegove ostale dijelove tijela, prije nego što se vratite izravnoj genitalnoj stimulaciji. Tako ćete ne samo spriječiti da brzo ejakulira, što je odraz seksualne anksioznosti, nego i da se u međuvremenu pozabavi vama - objašnjava Kerner.

Kad razmišljate o stvarima koje seks čine dobrim, vjerojatno ćete često previdjeti i riječi, koje su jako bitne za savršen doživljaj. Kerner pojašnjava da se izgovaranjem ili slušanjem riječi nabijenih erotikom stimulira prijenos dopamina, koji ima važnu ulogu u seksualnom uzbuđenju.

- Izgovaranje fraza iz pornića nije uvijek najbolji izbor. Ako želite igrati na sigurno, najbolje je držati se provjerenih fraza. ‘Svršavam’ je zato savršena riječ. Za njegovo samopouzdanje to će biti stimulans i potvrda da je odličan u krevetu. To je ono što on uistinu želi čuti. To je dokaz da ono što radi u krevetu nije uzalud i da zna kako vas zadovoljiti. Većini muškaraca potrebno je manje vremena da dožive orgazam, pa je najava vrhunca i njemu dozvola da se prepusti užitku - tvrdi Kerner.