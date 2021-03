Iz ženske perspektive, ako u vezi sve ide dobro i prema onom bajkovitom 'živjeli su sretno do kraja života', onda nema nikakve potrebe za uzimanjem pauze u vezi. Uostalom, zašto bi netko uzimao pauzu od nečega što tako dobro funkcionira?

No baš je u tome problem, ženska i muška perspektiva nisu iste. Gotovo uvijek postoji razlog zašto muškarac želi uzeti pauzu u vezi, ali to ne znači nužno da je gotovo te da je to način na koji on želi prekid učiniti nešto bezbolnijim.

Evo što sve može značiti kada muškarac kaže da želi pauzu u vezi:

1. Razmišlja o tome da vam se obveže i boji se

Ovo na površini ne zvuči dobro, ako se netko sprema provesti ostatak života s vama, ne bi se trebao bojati, već bi trebao biti uzbuđen i sretan zbog toga. To ipak nije uvijek takav slučaj, piše YourTango.

Za neke muškarce pomisao da će provesti ostatak života s jednom ženom zvuči zastrašujuće, pogotovo ako su odrasli u okolini gdje su iskusili posljedice razvoda ili disfunkcionalnih odnosa.

U tom slučaju, muškarac mora uzeti pauzu kako bi si 'posložio stvari u glavi' i bio siguran da donosi pravilnu odluku.

Kada shvati koliko važnu ulogu žena igra u njegovom životu, obično će se vratiti, i to sa zaručničkim prstenom, siguran da je pronašao ženu s kojom želi ostarjeti.

2. Više ne želi biti u ozbiljnoj vezi s vama

Ovaj razlog je najteže za 'progutati'. Bilo bi puno lakše kada bi muškarac bio iskren i odmah vam rekao koji je razlog zbog kojeg želi pauzu.

Nažalost, mnogi pripadnici jačeg spola nisu baš dobri u komunikaciji osjećaja. Umjesto da kažu istinu i objasne kako više ne žele biti u ozbiljnoj vezi s vama, lakše im je to 'ublažiti' tako što će reći da žele pauzu.

3. Ne želi vas povrijediti

Neki ljudi su bolno iskreni i vjeruju kako je uvijek bolje reći istinu i riješiti neugodnu situaciju kao kada skidate flaster, dok mnogi ne misle tako.

Neki muškarci misle da ćete se bolje osjećati ako vam kažu ono što misle da želite čuti, ali ne shvaćaju da na taj način samo produljuju agoniju te uzrokuju još više tuge i negativnih osjećaja nego kada bi odmah iskreno 'stavili karte na stol'.