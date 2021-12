Ovan

Ovisnost o društvenim mrežama

Iako je tehnologija postala sastavni dio naših života od koje ne možemo pobjeći, trebalo bi se pridržavati nekih granica i ne pretjerivati u tome, posebno ako se želite svidjeti jednom Ovnu.

Pripadnike ovog znaka jako iritiraju potencijalni partneri kad stalno 'vise' na telefonu, igraju igrice, šalju i čitaju poruke, pregledavaju društvene mreže...

Bik

Lijenost

Ljudi rođeni u ovom znaku su po prirodi marljivi radnici i vole napredovati u životu. Njima nije problem provoditi duge radne sate na poslu, oni su spremni raditi koliko treba da bi došli do nekih svojih ciljeva.

Bikove će odbiti netko tko je lijen i nemaran - oni se jednostavno ne mogu vidjeti u ozbiljnoj vezi s nekim takvim. Njima je potreban netko jednako usmjeren na karijeru, odlučan i vrijedan.

Blizanci

Ovisnost o teretani

Dobro je biti u formi i brinuti o sebi, ali još važnije je biti uravnotežen u svemu. Blizance jako odbijaju tipovi ljudi koji pretjerano brinu o fizičkom izgledu i ovisni su o odlascima u teretanu.

Oni su pomalo sebični kad su odnosi u pitanju i žele imati partnera samo za sebe, a ne dijeliti ga stalno sa spravama za vježbanje i ogledalom.

Rak

Kad netko ne voli djecu

Pripadnici ovog znaka po prirodi su obiteljski ljudi koji vole biti kod kuće i brinuti o najmilijima, posebno djeci. Za njih je imati djecu i izgraditi pravi obiteljski život temelj svega.

Stoga ih jako odbijaju pojedinci koji ve vole djecu i pokazuju netrpeljivost prema njima. Također, teško se mogu zamisliti i s nekim kome obiteljski život nije važan.

Lav

Želja za privlačenjem pažnje

Lavovi su ljubomorni po prirodi, posebno u vezi pa ne podnose da se drugi ljudi zbližavaju s njihovim partnerima. Oni moraju biti najvažnija osoba u partnerovom životu kako bi taj odnos imao budućnost.

Odbijaju ih ljudi koji su skloni privlačiti pažnju na sebe i koketirati s drugima, makar to bilo bezopasno. Također, ne mogu zamisliti da njihov partner ima prijatelja suprotnog spola.

Djevica

Stalna želja za partijanjem

Svi se vole s vremena na vrijeme zabaviti i rasplesati, ali Djevice imaju potrebu vikendom se opustiti u mirnom okruženju. Zato ih nikako ne privlače ljudi koji bi se stalno zabavljali, partijali, pozivali goste u kuću...

Pripadnici ovog znaka su mirni, obiteljski ljudi, no i oni vole glazbu i čašicu finog vina, ali ne vole pretjerivati u tome.

Vaga

Kad je netko dosadan

Vage su izuzetno društveni pojedinci. Često su okruženi velikom grupom prijatelja s kojima se redovito druže. Pripadnici ovog znaka vole biti u društvu ljudi jednako otvorenih kakvi su oni sami - koji su gladni života.

Za njih nikako nisu nedruštveni tipovi koji bi radije bili sami, nego okruženi grupom ljudi. To je za Vage toliko dosadno da se užasavaju svake pomisli na vezu s takvom osobom.

Škorpion

Sklonost laganju

Škorpioni su pomalo tajanstveni likovi, ali u romantičnom životu žude za iskrenošću i otvorenošću. Pripadnici ovog znaka jednostavno mrze neiskrenost i dvosmislenost kod partnera.

U ljubavi ne pristaju na kompromise kad je iskrenost u pitanju i jako ih živcira kad netko stalno izmišlja pa se ispričava, no nikako da popravi to što radi. Put do njihovog srca je iskrenost.

Strijelac

Nedostatak ambicije

Strijelci su vrlo ambiciozni ljudi koji teže biti najbolji, sjediti na vrhu i uživati u plodovima svojeg rada. Oni nemaju ništa protiv raditi i po 12 sati na dan ako znaju da ih to vodi uspješnoj karijeri.

Njima jako smetaju neambiciozni ljudi, posebno kad je partner u pitanju. Strijelcima je potreban netko jednako ambiciozan kome neće smetati nošenje posla kući.

Jarac

Rasipanje novca



Pripadnici ovog znaka su pragmatični i razumni ljudi, oprezni u svemu što rade, posebno kada su u pitanju financije. Oni nisu škrti i rado će si ponekad nešto priuštiti, ali nisu ni rasipnici.

Jarcima nimalo nisu privlačni pojedinci koji ne cijene novac, već ga rasipaju. Oni se vide u vezi s nekime tko će razmišljati o budućnosti i štedjeti za važnije stvari u životu.

Vodenjak

Kad netko ne voli životinje

Vodenjaci su vrlo brižni i privrženi pojedinci koji obožavaju sjediti na kauču, maziti svojeg kućnog ljubimca i gledati dobar film. Može se slobodno reći da su najveći ljubitelji životinja u cijelom Zodijaku.

Ako shvate da izlaze s nekim tko ne voli životinje, u stanju su odmah prekinuti tu vezu. Oni se drže one uzrečice - ljudi koji ne vole životinje nisu u stanju voljeti ni ljude.

Ribe

Površnost

Pripadnici ovog znaka su prirodne osobe koje izbjegavaju svaku površnost, kako u međuljudskim odnosima tako i u onome što rade. Ribe neće preuređivati svoju fotografiju prije objave na društvenim mrežama samo da ostave bolji dojam.

One se ne mogu zamisliti u vezi s nekime kome su fizički izgled i sitni, površni razgovori najbitnije stvari u životu - radije će biti same nego s nekim površnim, prenosi msn.com.