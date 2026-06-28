TAJNI FETIŠI
Što najviše pali vaš znak Zodiajaka - Neki pale perverzije, a druge okruženje
Zanima vas kako zadovoljiti svoju simpatiju ili partnera kada se konačno sretnete između plahti? Proučite kako seksualnu napetost pretvoriti u nešto opipljivo. Ovo su skrivene tajne i 'kinkovi' svakog horoskopskog znaka.
Ako niste još priznali niti sami sebi svoje skrivene seksualne fetiše - čitajte dalje.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Ako niste još priznali niti sami sebi svoje skrivene seksualne fetiše - čitajte dalje. |
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Ako niste još priznali niti sami sebi svoje skrivene seksualne fetiše - čitajte dalje.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
OVAN: Ako vam se sviđa Ovan, očekuje vas prava avantura! Atletski su građeni, nose mušku energiju (i muškarci i žene) i često sportski tipovi, a njima vlada planet Mars. Vjerovali ili ne, njihova najperverznija seksualna tajna je… podređivanje. Uvijek su glavni i preuzimaju vodstvo, pa im je pomisao na submisivnost izuzetno privlačna. Međutim, za to vam trebaju potpuno vjerovati.
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BIK: Oni zrače ogromnom seksualnom i senzualnom energijom. Njihova najperverznija seksualna tajna je da uživaju u gušenju. Bikovi uživaju u moći, a jedna od njihovih omiljenih stvari u seksu je lagano gušenje seksualnih partnera. Samo napomena - ako mu to dopustite, prvo razgovarajte i uvjerite se da je to partner kojem potpuno vjerujete. To nikada nije u redu za avanturu za jednu noć. Iz očitih razloga...
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BLIZANCI: Njihovi umovi rade milijun na sat. Privlače ih ljudi koji im stimuliraju um. Njihova najperverznija tajna su erotki razgovori i književnost. Želite li uzbuditi svog Blizanca šaljite mu seksualne poruke, a kada ste u krevetu, pričajte mu "prljavo". Dirty talk ih stvarno uzbuđuje!
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RAK: Nježni div. Obično su prilično velikog rasta, a iako su poput plišanih medvjedića, izvana su često vrlo hladni kako bi se zaštitili. A što trebate znati o njima? Njihova najperverznija tajna je da obožavaju grudi. Posvetit će im puno pažnje pa se kupnja seksi donjeg rublja stvarno isplati. Općenito vole obline.
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LAV: Žude za pažnjom, i to onom vođenom egom koja ih čini samopouzdanima i ponosnima. Nije lako voljeti nekoga koga toliko ljudi obožava, pa kako privući njihovu pažnju. Morate znati da njihova najperverznija tajna da vole seks u javnosti. Pomisao da će biti uhvaćeni je zaista seksi Lavu koji uvijek želi pažnju. Isprobajte različita mjesta gdje nećete upasti u previše problema ako vas uhvate, jer će ih to uzbuditi.
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DJEVICA: Neurotične (u dobrom smislu) i opsjednute čistoćom, redom i savršenstvom. Ako vam se jedna sviđa, znate da su također izuzetno samodostatne i vrijedne. Uvijek će se pobrinuti da se osjećate posebno. Njihova skrivena tajna je da vole prljav, "neuredan" seks. Sve u životu im je toliko savršeno da ih seks na neurednim plahtama i perverznosti sa seks igračkama izuzetno napaljuju.
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VAGA: Vagama vlada Venera, a ravnoteža i ljepota su im sve. Vage su same po sebi često vrlo lijepe i često privlače pažnju. Zapravo, najšarmantnije su od svih znakova. Njihova tajna je da vole seks u lijepom okruženju. Ovo možda nije pretjerano seksualno, ali za Vagu jest. Ako ih stvarno želite uzbuditi, pobrinite se da vaša soba izgleda i miriše prekrasno. Ne mogu se opustiti u neurednom okruženju.
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ŠKORPION: Jedan su od najseksualnijih znakova zodijaka. Vladani Plutonom, oni vladaju orgazmom jer orgazmi simboliziraju transformaciju seksualne energije. Potreban im je seks jer je za njih iscjeljujući. Škorpion bez seksa je kao kućni ljubimac bez ljubavi i hrane, jednostavno će umrijeti iznutra. Njihova seksualna tajna je da vole analni seks. Ovo nije lako, jer ne vole svi ovaj oblik seksa, ali njih jako uzbuđuje.
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STRIJELAC: Avanturistički su i filozofski nastrojeni, iskreni i mudri. Također su izuzetno neovisni i posljednji horoskopski znak koji se ženi, osim Vodenjaka. Općenito su i sretni ljudi. Njihova seksualna tajna je da vole seks u prirodi. Htjet će vas odvesti na planinarenje i voditi ljubav u šumi ili na vrhu planine. Vole biti jedno s prirodom, a pomisao da vas vide gole u prirodi ih jako uzbuđuje.
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JARAC: Jako su seksi jer uvijek imaju kontrolu. Vladani Saturnom, tihi su, mirni, sabrani i hladni. Oni su najodgovorniji znak Zodijaka i rade izuzetno naporno. Njihova najperverznija seksualna tajna je da uživaju u sado-mazo igricama. Shvatljivo ako znate da vole dominirati i biti glavni. Žele da im se pokorite.
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VODENJAK: Vodenjaci su stvarno zanimljivi. Ne odaju seksualnu energiju - osim ako u njihovoj karti rođenja nema puno utjecaja Škorpiona. Pod vladavinom Urana, oni djeluju na višoj razini. Osjećaju se pametnijima, imaju puno samopoštovanja i obično su disciplinirani. Dakle, koja je njihova najuvrnutija seksualna tajna? Maštaju o seksu s AI robotima. Budući da to trenutno nije moguće, uživaju u seks igračkama bilo koje vrste.
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RIBE: Ako volite Ribu, očekuje vas prava avantura. Većina vještica i čarobnjaka su Ribe. One su jedno s prirodom, Svemirom i energijom. Vrlo im je teško stvoriti granice između ljudi i situacija i samih sebe. Vrlo su empatične, osjetljive i emotivne. Njihova tajna? Žele biti dominirane. Ovu opciju mogu ponuditi svom seksualnom partneru samo ako im potpuno vjeruju. Tada žele da im se stave lisicae da ih se davi, povlači za kosu...
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