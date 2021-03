Holivudski filmovi, jeftini sitcomi i sjajni časopisi često zamućuju našu percepciju o seksu, ljubavi i vezama. Srećom, postoji empirijska studija o tom pitanju koja odvaja tračeve i mitove od stvarnosti.

Socijalni psiholozi sa Sveučilišta u Torontu istražili su spolni život 1900 sudionika studije, uključujući i heteroseksualne i homoseksualne veze, u nadi da će odgovoriti na prastaro pitanje - što čini sretan seksualni život?

Sreća nije u brojkama - već u trudu

U osnovi, njihovo je istraživanje otkrilo da se seksualno zadovoljstvo u dugotrajnim vezama usredotočuje na našu želju da radimo na svojim seksualnim problemima i svojim seksualnim očekivanjima, kako to znanstvenici nazivaju.

Oni koji su imali manje krute i idealističke poglede na 'srodne duše' i druge implicitne teorije o seksualnosti bili su sretniji sa svojim partnerom u spavaćoj sobi, piše IFL Science.

- Znamo da su nesuglasice u spolnoj domeni s vremenom pomalo neizbježne. Vaš je spolni život poput vrta i treba ga zalijevati i njegovati da bi se održavao - kaže autorica studije Jessica Maxwell, voditeljica Odsjeka za psihologiju Sveučilišta u Torontu.

Njihovo istraživanje otkrilo je da spolni život para često ima razdoblje 'medenog mjeseca' od oko dvije do tri godine. Nakon toga, tendencija je smanjenja seksualnog zadovoljstva. Od tog trenutka, istraživači kažu kako je važno na svoj seksualni odnos gledati kao na nešto otvoreno za raspravu i promjene.

Ključno je prihvaćati promjene, a ne kritizirati

Kao što Maxwell objašnjava, ovo je oštra usporedba s romantiziranim idejama srodnih duša i 'romantičnim sudbinskim pričama' koje odnose promiču kao statičnu i unaprijed zadanu stvar. To može dovesti do toga da ljudi osjećaju da bi veza jednostavno trebala prestati ako seks 'ne štima'. U stvarnosti je to nešto na čemu se može raditi.

- Ljudi koji vjeruju u seksualnu sudbinu koriste svoj seksualni život kao barometar koliko je dobra njihova veza i vjeruju da su problemi u spavaćoj sobi jednaki problemima u odnosu u cjelini - dodaje Maxwell, objašnjavajući da ljudi koji vjeruju u seksualni rast ne samo da vjeruju da mogu raditi na svojim seksualnim problemima, već im ne dopuštaju da utječu na zadovoljstvo u vezi.

Učestalost seksa po godinama

Prema podacima prikupljenim kroz veliko istraživanje američkog Instituta Kinsey, ovo je prosjek učestalosti seksa s obzirom na životnu dob. Rezultati se tumače kao "normala", iako manja odstupanja ne moraju značiti nešto nužno loše ili dobro.

Iako je ispitivanje provedeno na subjektima starim do 50 godina, brojne studije pokazuju kako su ljudi spolno aktivni i u 60-ima te 70-ima.

Problem nikad nije samo u seksu

U brojnim brakovima bez seksa elementarni problem nije sami seks, već nedostatak empatije i razumijevanja supružnika koji ga odbija ili sustavno ne inicira. Da ima više razumijevanja, taj netko prihvatio bi da postoji problem i pokušao naći neko rješenje za njega. Ignoriranje svega, čini da se druga strana osjeća odbačeno, nedostaje općeg osjećaja bliskosti i počinje zamjeranje te frustracija.

Način na koji se pristupa problemu ima veliku važnost, ističe psihijatrica Rachel Sussman. Verbalni napad u pravilu rezultira napadom s druge strane. Najgore što se može reći je 'što nije u redu s tobom?' ili 'kakav si ti to muškarac/žena?'.

Ako se problem spomene na miran način, uz čašu vina i najbolje namjere za rješavanjem, partneri koji se još vole imat će suosjećanja za onog drugog i željeti poraditi na problemu. Ako toga nema, većinom se odnos niti ne isplati spašavati, ističe Sussman.