Što očekivati: Horoskopski znak otkriva kakav će biti tip dečka

Ovan

Na prvi pogled, Ovan može izgledati kao pretjerano samouvjeren, ponekad arogantan dečko. Onaj tip dečka kojeg držiš uz sebe iz zabave, ali ništa ozbiljno. Iako zna biti nestrpljiv i uvijek žudi za nečim uzbudljivim, trudi se u ozbiljnim vezama. Ne čini se tako, ali on može biti previše zaštitnički nastrojen. Bez obzira koliko stereotipa možete smisliti o Ovnu, kada je on u vezi, sve to nestane. Iznenadit će te kakav dečko može biti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bik

Bik je tip dečka koji vam donosi cvijeće samo zato što je mislio na vas dok je bio u kupovini. Romantike neće nedostajati kada izlazite s Bikom i on to definitivno želi dokazati. On je vrlo pouzdan i odan dečko koji će vam čuvati leđa bez obzira na sve. Kad izlazite s njim, on će željeti da o njemu razmišljate kao o najboljem prijatelju prije nego što o njemu razmišljate kao o partneru.

Blizanac

Blizanac je pun entuzijazma, kojeg voli dijeliti sa svojom dragom. Kad izlazite s Blizancem, vikendom ćete uvijek raditi nešto novo i neočekivano. Jedna stvar koju najviše vole njegove partnerice je to što je spontan. Bilo da to znači iznenaditi vas domaćim obrokom ili odlaskom na neočekivani izlet, Blizanac definitivno zna kako svoju vezu održati zanimljivom.

Rak

Rak se ne boji biti iskren o svojim emocijama, što ga čini nevjerojatno lakim za čitanje. To donosi puno pogodnosti u vezi jer nikada ne morate pogađati što on želi. Također je vrlo intuitivan pa čak i ako vi niste tako otvoreni sa svojim osjećajima, on može znati što mislite. Rak se smatra vrlo odanim jer je ponosan na duboku vezu s nekim. Neće vas pokušati promijeniti, ali natjerat će vas da radite snažnije na vezi ako želite biti s njim.

Lav

Lav je općenito prilično tvrdoglav, što se zapravo ne mijenja kada su veze u pitanju. Možda neće uvijek htjeti pristati na kompromis, čak ni u teškim situacijama, koje mogu biti poput razgovora sa zidom. Međutim, koliko god bio tvrdoglav, uvijek će dati sve od sebe da vas zaštiti. To znači zaštititi vas od negativnih ljudi i emocija pa čak i oraspoložiti kada imate loš dan. Lav je zaštitnički nastrojen jer zna da mu je druga osoba važan dio života za koju bi trebao brinuti.

Djevica

Djevica je tip dečka koji bi se pojavio u tvojoj kući u 2 ujutro sa sladoledom i filmovima kad bi znao da ne možeš spavati. On je nevjerojatno pouzdan i ima vremena da sazna sve o tebi. Nekima nije lako biti u vezi s Djevicom jer ponekad zna biti previše intenzivan. Možda će htjeti provesti cijelu noć u dubokom razgovoru, a vi samo želite gledati film.

Vaga

Vaga je jedan od najjednostavnijih dečkiju koje ćete ikada imati. Spreman je učiniti gotovo sve dokle god provodi vrijeme s vama, ali iako je to u početku lijepo, može se činiti nezainteresiranim za druge stvari. Vagina misija kao dečka je usrećiti svoju partnericu bez obzira na sve. Nažalost, to mu kasnije može otežati izražavanje vlastitih potreba. Ali kad postoje teške stvari o kojima trebate razgovarati s njim, on uvijek ostaje smiren, što olakšava nesuglasice.

Škorpion

Škorpion je poznat po strasti i intenzivnosti, što pokreće većinu njegovih veza. Međutim, samo zato što vas dvoje imate odličan seks ne znači da je to njegova jedina intenzivna emocija. Škorpion može brzo postati ljubomoran i ljut, što vezu čini vrlo nestabilnom. Škorpion je također vrlo oprezan, zbog čega mu je teško otvoriti se drugima. Morate biti nevjerojatno strpljivi kada izlazite s njim jer je vrlo rijetko da će biti otvoren s vama od samog početka, prenosi YourTango.

Strijelac

Strijelac je karizmatičan, što znači da neprestano koketira s ljudima. Ima vrlo idealistički pogled na život pa smatra da u životu treba uživati ​​bez obzira na sve. Ovo može biti i dobro i loše kod njega kao dečka iz dva razloga, to znači da je nevjerojatno avanturistički raspoložen i spontan, ali također znači da ne voli biti vezan. Strijelac ne vjeruje u duge, ozbiljne veze, ali vrijeme koje provedete s njim bit će uzbudljivo.

Jarac

Jarac razmišlja uvijek na duge staze pa će učiniti sve što je u njegovoj moći da mu veza uspije. Uz to, on može biti prilično izbirljiv, tako da bi mogao imati dugačak popis prekršaja i dogovora kada ga prvi put sretnete. Ipak, ne dopustite da vas odvrate njegova ćudljivosti ili izbirljivost. Jarac je jedan od najboljih izbora za dečka, ako tražite dugoročnog partnera, jer zna što je potrebno da se izgradi jaka veza i da stvari potraju.

Vodenjak

Vodenjak je po prirodi vrlo društveno stvorenje pa je njegova ideja dobrog spoja odvesti vas na zabavu i zabaviti se sa svim najdražim ljudima. Uživa upoznavati nove ljude te se lako prilagođava svakoj situaciji. Vodenjak također izvrsno komunicira s drugima pa neće dopustiti da se rasprave ili neslaganja gurnu pod tepih kako bi olakšao vezu. Zna da se bez dobrih temelja, čak i odnosi koji se izvana čine najboljima, mogu raspasti. Kad se Vodenjaku stvarno sviđate, on će se potruditi.

Ribe

Riba je autsajder kada su u pitanju dečki jer nitko ne vidi njegov pravi potencijal sve dok ne počnu izlaziti s njim. Ne samo da je raspoložen za sve što želiš, već je i ludo romantičan i emocionalno dostupan, što je nešto što svatko želi od dečka. Možda to ne želi odmah priznati, ali Riba definitivno traži 'onu pravu'. Pokušat će i dalje izvlačiti maksimum iz povremenih veza, ali glavni cilj mu je traženje ljubavi. To znači da će vam prvo pokazati svoje najbolje dijelove tako da se u njega do ušiju zaljubite.

Najčitaniji članci