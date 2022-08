Horoskopski znakovi s kojima ćete imati najbolji seks ikada

Phyllis Vega, autorica knjige 'Erotic Astrology: The Sex Secrets Of Your Horoscope Revealed', sastavila je popis horoskopskih znakova s ​​kojima ste seksualno najkompatibilniji.

Ovan (21. ožujka - 19. travnja)

Seksualni stil: Strastveni i nestrpljivi, Ovnovi su ljubavnici koji žele prionuti na posao. Ne žele se udvarati cvijećem i romantikom. Oni su glumci, a ne sanjari, i više vole pikantnu, energičnu akciju od razvučenog vođenja ljubavi.

- Oni znaju što žele, i žele to sada - kaže Vega. Ako ste vi ono što žele, imat ćete partnera koji će vam ugađati među plahtama, ali ne računajte na predigru jer nećete puno dobiti.

Seksualno kompatibilni znakovi: Lav, Strijelac, Blizanci, Vodenjak.

Pali ih: Sve što je drugačije, 'agresivni' partneri.

- Suptilno je potpuno suprotno Ovnu - dodaje Vega.

Odbija ih: Monotonija i dosada. Zakazivanje seksa s Ovnom svakog utorka i četvrtka siguran je način da mu dosadite.

Bik (20. travnja - 20. svibnja)

Seksualni stil: Bikovi žele da ih se napije, najede i polako zavede. Ovi senzualni ljubavnici razmišljaju o svojim odlukama, ali nakon što odluče da si ti taj, željet će tebe i samo tebe. Pouzdani i opušteni Bik voli promišljen, nekompliciran seks i posjeduje libido koji, kad se oslobodi, djeluje cijelu noć.

Seksualno kompatibilni znakovi: Djevica, Jarac, Rak, Škorpion, Ribe.

Pali ih: Bikovi padaju na sve tradicionalne alate zavođenja, prema Vegi. Samo stavite plahte na krevet, malo cvijeća u sobu, otvorite bocu dobrog vina i uključite Barryja Whitea. Loša strana je to što se možda osjećate kao da postavljate ljubavnu scenu iz 1970-ih, ali dobra strana je to što će Bik vjerojatno skinuti majicu do druge pjesme.

Odbija ih: Ako ih 'gurnete' uza zid ili se pojavite u njihovoj kući u nastranom kostimu, Bik će vjerojatno pobjeći vrišteći. Ovi tradicionalistički znakovi ne vole teške poteze ili razuzdanu zabavu.

Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)

Seksualni stil: Blizanci vole prvo mentalnu stimulaciju, a potom fizičku. Nakon što ih uzbudite, odvucite ih u spavaću sobu prije nego što ih nešto omete, budući da im misli lako odlutaju. Seks će sigurno biti odličan, a vjerojatno i prilično brbljav.

- Vole razgovarati tijekom seksa i vole razgovarati o seksu - kaže Vega. Izležavanje čini one koji su rođeni u znaku Blizanaca nervoznima, stoga nemojte shvatiti osobno kada vaš Blizanac želi ustati iz kreveta nakon što doživi vrhunac.

Seksualno kompatibilni znakovi: Vaga, Vodenjak, Ovan, Lav, Strijelac.

Pali ih: Buran razgovor i inovacije. Recite što ćete im učiniti, i, još bolje, učinite nešto što nikada prije nije iskusio. Blizanac se često predomišlja pa bi mogao voljeti akciju na krovu utorkom i osobni ples u krilu srijedom.

Odbija ih: 'Priljepak'. Ne ponašajte se posesivno s Blizancem, iako mogu biti sretno monogamni, žele se barem osjećati slobodnima.

Rak (21. lipnja - 22. srpnja)

Seksualni stil: Rakovi ne padaju tek tako u krevet, prema Vegi. Uglavnom, iznimno emotivni, Rakovi žele vezu, a kad vas jednom uhvati u svoje okrilje, ne želi vas pustiti. Ovi intenzivni, ozbiljni, posesivni ljubavnici fokusirani su na jednog partnera s kojim bi se bavili svim svojim omiljenim senzualnim aktivnostima. Iako mogu biti sramežljivi u početku, oni su nježni i duboko privrženi kada se osjećaju ugodno.

Seksualno kompatibilni znakovi: Bik, Djevica, Jarac, Škorpion, Ribe.

Pali ih: Odlična hrana i puno povjerenja. Napravite Raku složen obrok i dajte im do znanja da mogu biti ranjivi s vama, i možda ćete im ugoditi zauvijek.

Odbija ih: Što god učinili, nemojte povrijediti njihove osjećaje niti razmišljati o tome da zalutate. Ovaj superosjetljivi znak lako se uvrijedi, a budući da ima najbolje pamćenje od svih horoskopskih znakova, nikada neće zaboraviti kako ste točno zeznuli.

Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)

Seksualni stil: Lav želi biti zvijezda i dramatičan je u krevetu kao i u životu. Lav žudi za priznanjem i publikom, a ako mu plješćete, nastavit će vam udovoljavati.

- Žele da ih se mazi - kaže Vega. Ovi rođeni ljubavnici iznimno su seksualni, inventivni i odani. Oni ne prihvaćaju 'ne' kao odgovor. Prepustite se i dopustite im da prirede predstavu samo za vas.

Seksualno kompatibilni znakovi: Ovan, Strijelac, Blizanci, Vaga, Vodenjak.

Pali ih: Beskrajno laskanje. Recite Lavu da je prekrasan, duhovit i nevjerojatan u krevetu. Njegov će libido naglo porasti, a vi ćete požnjeti značajne prednosti.

Odbija ih: Šefovanje. Lav mora biti glavni, ili barem da misli da je glavni. Dakle, ako cijenite svoj mir, nećete pokušavati govoriti mu što da radi.

Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)

Seksualni stil: Svi misle da je Djevica čedna, ali oni su samo probirljivi, kaže Vega. Vole to raditi u čistom i lijepom okruženju. Oni su slatki, romantični, uredni ljubavnici koji uspijevaju u mirnim vezama i često više vole biti manje agresivni partneri. Iako mogu djelovati šokirano kad im predložite nešto zločesto, potajno su oduševljeni. Zato nagovorite Djevicu na ono akrobatsko izvijanje o kojem ste čitali u Kama Sutri i sve dok ne istegne tetivu koljena, bit će sretna kao i vi.

Seksualno kompatibilni znakovi: Bik, Jarac, Rak, Škorpion, Ribe.

Pali ih: Svježe posteljine, tradicionalno udvaranje, rutine. Ponašajte se prema njima pažljivo, kupujte im lijepe darove, čitajte im poeziju i općenito radite na staromodnim seksualnim osjećajima.

Odbija ih: Nemojte ih 'bacati na tlo', upozorava Vega. Oni nisu zainteresirani da se doslovno isprljaju.

Vaga (23. rujna - 22. listopada)

Seksualni stil: Sofisticirana Vaga je intelektualac i perfekcionist, izvrstan partner u krevetu. Visokoumni znak seksu pristupa s mentalnom sklonošću i često ga zaintrigiraju erotika i novi konceptualni pristupi užitku. Vaga je otvorenog uma, ali profinjena pa će joj vjerojatno pristajati bilo što što nije previše 'nastrano'.

Seksualno kompatibilni znakovi: Blizanci, Vodenjak, Ovan, Lav, Strijelac

Pali ih: Dobro uređena spavaća soba te najbolje od svega, noć u gradu. Urbana Vaga se uzbuđuje lijepom situacijom u kojoj može dobiti svoj ritam. I možda je previše pristojna da to kaže, ali stvarno voli skupe darove.

Odbija ih: Bez grubog hotelskog seksa, upozorava Vega. Također bi bilo najbolje da izbjegavate voditi Vagu na kampiranje ili sugerirati da ju se na bilo koji način maltretira. Vage nisu zainteresirane za vođenje ljubavi pod zvijezdama osim ako nisu u luksuznoj kolibi s krovnim prozorima.

Škorpion (23. listopada - 21. studenog)

Seksualni stil: Svi znaju da su Škorpioni 'nakaze', ali ne shvaćaju svi da su pronicljivi. Tajanstveni, intenzivni Škorpion više voli celibat od dosadnog seksa. Zanima ga ludo vođenje ljubavi, a ne samo 20 minuta misionarstva.

- To mora biti više od seksa i ljubavi. To mora biti dublja veza - kaže Vega. Seksi Škorpion, ili je potpuno nezainteresiran za vas ili je u potpunosti fokusiran na vas. Nakon što odluči da ste vi taj, pokazat će vam beskrajnu ljubav i mračnu erotsku akciju. Ako želite biti sa Škorpionom, počnite raditi na svojoj izdržljivosti i pripremite se.

Seksualno kompatibilni znakovi: Rak, Ribe, Blizanci, Vaga, Vodenjak.

Pali ih: Razumijevanje. Kada znate što Škorpion voli, učinite to za njega. A ako ste zainteresirani za 'ropstvo', ovo bi bio znak kojem biste mogli ponuditi uže i bič. Škorpioni se ne boje male razuzdanosti.

Odbija ih: Neodlučni, 'glupavi' i nasrtljivi ljudi. Ako mislite ili pokušavate imati kontrolu, Škorpion će vas šutnuti.

Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)

Seksualni stil: Ovaj gorljivi, entuzijastični znak učinit će da se osjećate kao jedina osoba na svijetu kada je s vama u krevetu, ali ako čuje zov izvana, mogli biste uživati ​​u pogledu dok odlazi. Ipak, dok je tu, čeka vas sjajan provod jer je Strijelac otvoren, pustolovan i predan zabavi. Očekujte da postane požudan kada se nađe na novom i uzbudljivom mjestu.

- Oni ugađaju i žele da vi ugodite njima, pokušat će bilo što i vodit će ljubav bilo gdje - kaže Vega.

Seksualno kompatibilni znakovi: Ovan, Lav, Blizanci, Vaga, Vodenjak.

Pali ih: Avantura. Natjerajte ga da vas progoni. Isprobajte čudan položaj u seksu ili egzotičnu seksualnu tehniku po mogućnosti na udaljenim mjestima.

Odbija ih: Predvidljivost. Ako uvijek želite ostati kod kuće i subotom gledati filmove, vaš će se Strijelac smežurati od dosade. Odmaknite se od rokovnika i odložite daljinski ako želite da vam se posreći.

Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)

Seksualni stil: Ovi dečki se mogu činiti kao radoholičari, ali jednom kad ga namamite u spavaću sobu, pokazat će vam da igra jednako žestoko.

- Jarac je jedan od najstrastvenijih znakova, a to nitko ne zna - kaže Vega. Budući da je ljubavnik Jarac pouzdan, ambiciozan i odgovoran, on često sublimira svoju seksualnu želju. Ali ispod te profesionalne vanjštine, spreman je za akciju. Kad se zagrije, nježan je, neposredan i posvećen užitku. Ima veliku izdržljivost.

Seksualno kompatibilni znakovi: Bik, Djevica, Rak, Škorpion, Ribe.

Pali ih: Privlače ih pametni, uspješni ljudi koji su voljni učiniti prvi korak i imaju strpljenja odvući ih s posla seksi odjećom, romantičnim obrokom i senzualnim ometanjima. Vole dogovarati spojeve i planirati noći seksa unaprijed.

Odbija ih: Spontanost i čudaci. Jarac ne voli hirovite nerede koji prekidaju njegov pretrpani raspored, niti voli biti zaokupljen osobom koju smatra neprikladnom u velikom planu svog života.

Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)

Seksualni stil: Nitko ne može parirati ovim slobodnim ekscentricima. I dok im niti jedan od znakova nije sličan, jedna stvar im je zajednička s nekima, a to je njihov intelektualizam. Libido Vodenjaka raste u odnosu na mentalnu stimulaciju, spremni su isprobati sve što zvuči zanimljivo. Suzdržan, hladnokrvan ljubavnik Vodenjak počinje sporo, ali može vas dovesti do divlje strastvenog stanja i kada dođete do toga, bit ćete oduševljeni.

Seksualno kompatibilni znakovi: Blizanci, Ovan, Lav, Strijelac.

Pali ih: Razgovor, neobične osobnosti, intelektualne snage. Budući da imaju malo dvojbi, uživaju u rasponu aktivnosti u spavaćoj sobi od romantičnih do 'ekstra perverznih'.

Odbija ih: Ako ste konvencionalni tip bez čudne sklonosti i bez mračne strane, Vodenjak vam neće dati vremena. Također, ne pokušavajte ga ograditi.

- Ako Vodenjak misli da ćete mu oduzeti slobodu, pobjeći će u brda - kaže Vega.

Ribe (19. veljače - 20. ožujka)

Seksualni stil: Ovaj ljubavnik je kameleon, sposoban promijeniti stil prema vašim potrebama i željama.

- Fizički su čarobni. Oni su emocionalni, a ne intelektualni - kaže Vega. Ljubavnicima u znaku Ribe nedostaje praktičnost, pa to, u kombinaciji s njihovom prirodom punom ljubavi, entuzijazmom za sve stvari i prirodna empatija čini ih talentiranima za ugađanje drugima i prihvaćanje zadovoljstva. Ono što je zločesto nekom drugom znaku Ribama se čini kao zabava, a neredima u spavaćoj sobi pristupaju otvorenog uma i srca, uvijek očekujući da će zajedničko vrijeme biti fantastično.

Seksualno kompatibilni znakovi: Škorpion, Rak, Bik, Djevica, Jarac.

Pali ih: Kad ste vi sretni, i Riba je sretna, stoga svakako pokažite zahvalnost. Budući da su sanjari, Ribe su često napaljene igrama mašte, stoga skinite kostim i počnite se istezati.

Odbija ih: Ne ponašajte se hladnokrvno s Ribom ili će izgubiti libido. Partner u znaku Riba mora dobiti vaš odgovor, prenosi YourTango.

