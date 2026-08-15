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ODMOR BEZ MORA

Što raditi u zadarskom zaleđu? Od jeep safarija po Velebitu do skrivenih slapova i vinskih cesta

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Što raditi u zadarskom zaleđu? Od jeep safarija po Velebitu do skrivenih slapova i vinskih cesta
SKRIVENI DRAGULJI - Kad pomislite na Zadarsku županiju, vjerojatno vam na pamet prvo padnu more, otoci i plaže. No, dovoljno je udaljiti se desetak ili dvadesetak kilometara od obale kako biste otkrili sasvim drugačiju Dalmaciju - onu mirniju, zeleniju i autentičniju. Zadarsko zaleđe posljednjih godina postalo je jedno od najzanimljivijih odredišta za aktivan odmor, gastronomiju i istraživanje prirode. Ovdje ćete pronaći spektakularne kanjone, slapove, špilje, srednjovjekovne utvrde, vinske ceste, tradicionalna seoska gospodarstva i brojne adrenalinske aktivnosti. Dan možete započeti jeep safarijem po Velebitu, nastaviti raftingom na Zrmanji, ručati na OPG-u uz domaći prisnac i vrhunsko vino, a završiti promatrajući zalazak sunca s vidikovca iznad Vranskog jezera. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
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SKRIVENI DRAGULJI - Kad pomislite na Zadarsku županiju, vjerojatno vam na pamet prvo padnu more, otoci i plaže. No, dovoljno je udaljiti se desetak ili dvadesetak kilometara od obale kako biste otkrili sasvim drugačiju Dalmaciju - onu mirniju, zeleniju i autentičniju. Zadarsko zaleđe posljednjih godina postalo je jedno od najzanimljivijih odredišta za aktivan odmor, gastronomiju i istraživanje prirode. Ovdje ćete pronaći spektakularne kanjone, slapove, špilje, srednjovjekovne utvrde, vinske ceste, tradicionalna seoska gospodarstva i brojne adrenalinske aktivnosti. Dan možete započeti jeep safarijem po Velebitu, nastaviti raftingom na Zrmanji, ručati na OPG-u uz domaći prisnac i vrhunsko vino, a završiti promatrajući zalazak sunca s vidikovca iznad Vranskog jezera. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
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