Što raditi u zadarskom zaleđu? Od jeep safarija po Velebitu do skrivenih slapova i vinskih cesta

Rafting je rezerviran za Obrovac i Gračac, Benkovac je središte gastro turizma, a Starigrad mjesto za sve obožavatelje filma Winnetou koji se snimao u Hrvatskoj
SKRIVENI DRAGULJI - Kad pomislite na Zadarsku županiju, vjerojatno vam na pamet prvo padnu more, otoci i plaže. No, dovoljno je udaljiti se desetak ili dvadesetak kilometara od obale kako biste otkrili sasvim drugačiju Dalmaciju - onu mirniju, zeleniju i autentičniju. Zadarsko zaleđe posljednjih godina postalo je jedno od najzanimljivijih odredišta za aktivan odmor, gastronomiju i istraživanje prirode. Ovdje ćete pronaći spektakularne kanjone, slapove, špilje, srednjovjekovne utvrde, vinske ceste, tradicionalna seoska gospodarstva i brojne adrenalinske aktivnosti. Dan možete započeti jeep safarijem po Velebitu, nastaviti raftingom na Zrmanji, ručati na OPG-u uz domaći prisnac i vrhunsko vino, a završiti promatrajući zalazak sunca s vidikovca iznad Vranskog jezera.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
SKRIVENI DRAGULJI - Kad pomislite na Zadarsku županiju, vjerojatno vam na pamet prvo padnu more, otoci i plaže. No, dovoljno je udaljiti se desetak ili dvadesetak kilometara od obale kako biste otkrili sasvim drugačiju Dalmaciju - onu mirniju, zeleniju i autentičniju. Zadarsko zaleđe posljednjih godina postalo je jedno od najzanimljivijih odredišta za aktivan odmor, gastronomiju i istraživanje prirode. Ovdje ćete pronaći spektakularne kanjone, slapove, špilje, srednjovjekovne utvrde, vinske ceste, tradicionalna seoska gospodarstva i brojne adrenalinske aktivnosti. Dan možete započeti jeep safarijem po Velebitu, nastaviti raftingom na Zrmanji, ručati na OPG-u uz domaći prisnac i vrhunsko vino, a završiti promatrajući zalazak sunca s vidikovca iznad Vranskog jezera. |
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
SKRIVENI DRAGULJI - Kad pomislite na Zadarsku županiju, vjerojatno vam na pamet prvo padnu more, otoci i plaže. No, dovoljno je udaljiti se desetak ili dvadesetak kilometara od obale kako biste otkrili sasvim drugačiju Dalmaciju - onu mirniju, zeleniju i autentičniju. Zadarsko zaleđe posljednjih godina postalo je jedno od najzanimljivijih odredišta za aktivan odmor, gastronomiju i istraživanje prirode. Ovdje ćete pronaći spektakularne kanjone, slapove, špilje, srednjovjekovne utvrde, vinske ceste, tradicionalna seoska gospodarstva i brojne adrenalinske aktivnosti. Dan možete započeti jeep safarijem po Velebitu, nastaviti raftingom na Zrmanji, ručati na OPG-u uz domaći prisnac i vrhunsko vino, a završiti promatrajući zalazak sunca s vidikovca iznad Vranskog jezera.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
JEEP SAFARI PO VELEBITU - Jedan od najuzbudljivijih načina upoznavanja zadarskog zaleđa svakako je vožnja terenskim vozilima kroz Velebit. Jeep safari vodi preko planinskih makadama, kamenjara i visoravni do vidikovaca s kojih se pruža pogled na Jadransko more, Pag, Kornate i najveće vrhove Velebita. Putem ćete prolaziti kroz napuštene zaseoke, pašnjake i stoljetne šume te upoznati jedan sasvim drugačiji krajolik od onoga na kakav ste navikli uz obalu.
| Foto: Youtube/Screenshoot
NACIONALNI PARK PAKLENICA - Paklenica je jedno od najljepših mjesta za aktivan odmor u Hrvatskoj. Park nudi brojne planinarske staze, od laganih šetnji kroz Veliku Paklenicu do zahtjevnih uspona prema Svetom brdu i Vlaškom gradu. Osim planinara, ovdje dolaze i penjači iz cijelog svijeta zbog impresivnog Anića kuka, jednog od najpoznatijih penjališta u Europi. Ljubitelji speleologije mogu istražiti Modrič špilju, dok oni željni novih znanja mogu sudjelovati u kampovima preživljavanja u prirodi.
| Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL
KANJON ZRMANJE - Kristalno čista Zrmanja jedna je od najljepših hrvatskih rijeka. Prolazi kroz čak šest kanjona, a posljednjih desetak kilometara njezina toka zaštićeno je kao značajni krajobraz. Smaragdna boja rijeke, okomite stijene i slapovi razlog su zbog kojeg je upravo ovdje sniman legendarni Winnetou. Kanjon možete istražiti brodom, kajakom ili raftingom te uživati u prizorima koji izgledaju gotovo nestvarno.
| Foto: IVAN CORIC
OBROVAC - Obrovac je nezaobilazna postaja za sve koji vole aktivan odmor. Rafting na Zrmanji vodi preko brzaca i slapova, dok kajak safari omogućuje mirnije istraživanje rijeke. U okolici se nalaze brojne biciklističke i trail staze, paintball igrališta te povijesne utvrde koje svjedoče o burnoj prošlosti ovog kraja. Nakon aktivnog dana vrijedi posjetiti i srednjovjekovni Manastir Krupu, jedan od najznačajnijih pravoslavnih samostana u Dalmaciji.
| Foto: Marko Dimic/PIXSELL
KUDIN MOST - Na rijeci Krupi nalazi se jedan od najljepših kamenih mostova u Hrvatskoj. Most s trinaest lukova okružen je netaknutom prirodom, a njegovu ljepotu dodatno obogaćuje legenda o mladiću Kudi koji ga je izgradio kako bi lakše dolazio do svoje voljene Mande. Danas je Kudin most omiljeno izletište fotografa, planinara i zaljubljenika u prirodu.
| Foto: Dreamstime
MUŠKOVCI I BERBEROV BUK - Nedaleko Obrovca skriva se Berberov buk, jedan od najljepših slapova na rijeci Zrmanji. Ljeti ovdje možete uživati u kupanju, vožnji kajakom ili kanuom te ručku uz samu rijeku. Ovo je jedno od onih mjesta na kojima se lako zaboravlja vrijeme.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL
CEROVAČKE SPILJE - Na južnim padinama Velebita nalaze se Cerovačke špilje, jedno od najvećih speleoloških nalazišta u Hrvatskoj. Njihove podzemne dvorane ispunjene su stalaktitima, stalagmitima i impresivnim kamenim formacijama, a tijekom cijele godine temperatura iznosi svega nekoliko stupnjeva pa predstavljaju savršeno osvježenje tijekom ljeta. Osim prirodne ljepote, špilje kriju i brojne arheološke nalaze te ostatke špiljskog medvjeda.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL
VRANSKO JEZERO - Najveće prirodno jezero u Hrvatskoj pravi je raj za ljubitelje prirode. Park prirode Vransko jezero poznat je po velikom ornitološkom rezervatu u kojem obitavaju stotine vrsta ptica. Brojne uređene biciklističke i pješačke staze vode do vidikovca Kamenjak, odakle se pruža panoramski pogled na jezero, Kornate i zadarski arhipelag.
| Foto: Iva Rogić
VRANA I MAŠKOVIĆA HAN - Mjesto Vrana skriva jednu od najzanimljivijih građevina osmanske baštine u Hrvatskoj – Maškovića han. Nekadašnja rezidencija visokog osmanskog dostojanstvenika danas je obnovljena i otvorena posjetiteljima, a unutar kompleksa nalazi se i muzejski postav koji priča priču o bogatoj povijesti ovoga kraja. U srednjem vijeku upravo se u Vrani čuvala hrvatska kraljevska kruna.
| Foto: Maškovića Han
BENKOVAC - Benkovac je srce Ravnih kotara i mjesto u kojem tradicija živi svakoga dana. Poznati Benkovački sajam održava se svakog desetog u mjesecu već više od stoljeća i okuplja tisuće posjetitelja. Osim sajma, vrijedi posjetiti Kaštel Benković i Zavičajni muzej, koji kroz arheološke nalaze, narodne nošnje i stare alate priča priču o životu ovoga kraja kroz stoljeća.
| Foto: Marko Dimic/PIXSELL
ASSERIA - U blizini Benkovca nalaze se ostaci antičkog grada Asserije, jednog od najvažnijih arheoloških lokaliteta u Dalmaciji. Monumentalni gradski bedemi, ostaci rimskih građevina i nekadašnje gradske ulice svjedoče o bogatoj povijesti koja seže više od dvije tisuće godina unatrag.
| Foto: Zavičajni muzej Benkovac
NADIN I VINSKE CESTE - Nadin je danas sinonim za vrhunska vina zadarskog zaleđa. Okružen vinogradima i maslinicima, ovaj gradić nudi obilazak brojnih vinarija i kušanje autohtonih sorti uz domaće sireve, pršut i maslinovo ulje. Posebno se ističe Vinarija Škaulj, poznata po ekološkoj proizvodnji vina.
| Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr
POLAČA - Mirne livade i seoski putovi oko Polače idealni su za jahanje. Organizirane ture prilagođene su i početnicima i iskusnim jahačima, a posebno su popularne među obiteljima s djecom koje žele doživjeti prirodu na nešto drugačiji način.
| Foto: Turistička zajednica Ravni kotari
OPG-OVI RAVNIH KOTARA - Ako želite upoznati pravu Dalmaciju, posjet obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima neizostavan je dio putovanja. Na OPG-ovima možete kušati domaće maslinovo ulje, sir, vino, med i prisnac, naučiti kako se peče kruh ili sudjelovati u pripremi tradicionalnih jela. Upravo ovdje najbolje ćete upoznati gostoljubivost ljudi zadarskog zaleđa.
| Foto: Turistička zajednica Ravni kotari
GRAČAC - Na samom rubu Zadarske županije nalazi se Gračac, omiljeno odredište ljubitelja raftinga i kajakaštva. Rijeka Una pruža odlične uvjete za aktivan odmor tijekom cijele godine, a zbog blizine Cerovačkih špilja mnogi upravo ovdje planiraju cjelodnevni izlet.
NIN - Na manje od pola sata vožnje od Zadra nalazi se Nin, jedan od najstarijih hrvatskih kraljevskih gradova. Prošećite kamenim ulicama, posjetite Crkvu sv. Križa, poznatu kao najmanju katedralu na svijetu, razgledajte ostatke rimskog hrama, Muzej soli i Solanu Nin te se popnite do crkvice sv. Nikole. Ljubitelji povijesti ovdje će pronaći više od dvije tisuće godina priča, dok će gurmani uživati u ninskoj soli i lokalnim specijalitetima.
| Foto: Solana Nin