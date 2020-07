Što se zbiva u tijelu ako ujutro ne popijete svoju šalicu kave?

Milijunima ljudi diljem svijeta kava odmah ujutro ima značajnu ulogu, no što bi se dogodilo da preskočite svoju redovitu dozu kofeina te koje su fizičke, kao i psihičke posljedice te koliko traje prosječno 'odvikavanje'

<p>Kava je jutarnja konstanta za mnoge, pouzdana kao i izlazak sunca ili plima. Propustite to, i možete se osjećati omamljeno, zbunjeno, a riskirate čak i glavobolju. </p><p>Pogledajte video:</p><p>Postoji dobar razlog za to: kofein proizvodi neke pouzdane fizičke promjene u vašem tijelu o kojima lako možete postati ovisni. S tim prvim gutljajem kofein ulazi u vaš krvotok i započinje svoj put do vašeg mozga gdje blokira inhibitorni neurotransmiter nazvan adenozin, piše <a href="https://www.rd.com/article/this-is-what-happens-to-your-body-when-you-dont-have-your-morning-coffee/?_cmp=readuprdus&_ebid=readuprdus7262020&_mid=359631&ehid=441107531d8950a6b1e660dc27ec3ed0ac7a4b9d">Reader's Digest</a>. </p><p>To oslobađa hormone zbog kojih se osjećamo dobro, poput dopamina i serotonina, izazivajući stimulans. Takozvani poluživot kave - što označava vrijeme koje je potrebno da se kofein u organizmu smanji za 50 posto - u prosjeku iznosi oko pet sati. To objašnjava zašto prosječno uzimanje ima dugoročan efekt.</p><p>No, koliko brzo kofein napušta vaš sustav ovisi o brojnim stvarima, uključujući dob, medicinska stanja, interakcije s lijekovima i životne navike (poput pušenja). Stoga, ne čudi, ako vam je uskraćena jutarnja kava, ne patite samo zbog rutinskih promjena, već patite i kemijski. </p><h2>Nakon izbacivanja kave - nuspojave traju do 9 dana</h2><p>Kao što će vam reći svatko tko je izbacio kavu - promjene su vrlo uočljive i 'ošamućujuće'. Zbog ukidanja stimulatora metabolizma vjerojatno ćete se osjećati, tromo, umorno, usporeno i kao u magli. Istraživači su otkrili da što više kofeina konzumirate, teži su simptomi odvikavanja. Osim toga, apstinencija čak i kod malih količina, primjerice jedne jutarnje šalice, također je uočljiva. </p><p>Simptomi nedostatka kofeina vidljivi su već nakon 12 do 24 sata od posljednjeg unosa, objašnjava dr. Sherry Ross. </p><p>- Kofein je stimulativna droga na koju se lako navući, a većina ljudi nije svjesna dubine te ovisnosti - ističe ona.</p><h2>Kako kofein utječe na naš san?</h2><p>Čini se da uzima svoj danak na sporovalno spavanje, kritično kratko razdoblje dubokog sna koje nam treba da resetiramo mozak za sljedeći dan i da sve sinkroniziramo. Kofein je svakako neprijatelj spavanja, dok su mu saveznici hladnoća, nepostojanje ekrana i smanjen stres. </p><p>Alkohol također ima utjecaj na san - čaša do dvije vina nisu problem, no sve više od toga je previše. Za razliku od kofeina, alkohol ometa naš REM san, kada sanjamo najviše.</p><p>Piti onda kavu ili ne, na svakom pojedincu je. Svakako, oni koji nemaju problema sa spavanjem niti osjećaju loše posljedice kofeina ne trebaju se zauvijek odreći kave, no nema štete u tome da probaju prekinuti unos kofeina, barem na tjedan dana.</p>