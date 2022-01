Što je ono što seks snovi o vašem šefu, susjedu ili bivšem zapravo znače? Možda mislite da to što sanjate da izlazite sa svojim šefom ili nekim starijim na poslu znači da želite biti u njihovoj spavaćoj sobi - no, vjerojatnije je da im se zapravo želite pridružiti u sali za sastanke. Psiholog Ian Wallace, autor knjige 'Decode Your Dreams', kaže kako ljude užasno uzbuđuju, ali i zbunjuju snovi o seksu.

- Ali to je zapravo refleksija o tome što vas najviše uzbuđuje u životu i koliko ste predani izazovima i koliko ulažete energije u svoje strasti. San je vrhunski autoportret ili selfie - ističe Ian. Ispostavilo se da trećina nas sanja o posteljama svojih susjeda. Ian tumači što znače seksi snovi o različitim ljudima.

Vaš bivši

Na granici ste da ponovite svoju staru grešku. Taman kad pomislite da su zauvijek nestali iz vašeg života, oni se vraćaju puzeći usred vašeg sna. No, prije nego što donesete bilo kakvu ishitrenu odluku da se vratite njima, Ian kaže: 'Ovo je vrlo čest san i ne znači da biste im trebali početi slati poruke kad ste pijani ili im se vratiti. San vam ustvari govori da morate postati svjesniji sebe i napustiti stara ponašanja koja vam više ne služe'.

Može biti i da shvaćate kako imate izbor raditi stvari onako kako želite i da možete stati na svoje noge. Ako ste u vezi, to vas također upozorava da ne ponavljate prethodne obrasce odnosa sa svojim trenutnim romantičnim partnerom.

Tvoj šef

Vi ste taj koji treba predsjedavati tim sastankom. Svi smo imali čudan, seksualiziran san o menadžeru na poslu koji nam se stvarno sviđa ili ipak ne? Prema Ianu, vjerojatno ne.

- Šefovi simboliziraju moć i sposobnost korištenja te moći. To ukazuje na to da se trebate samopromovirati u svom budnom životu. Umjesto da uvijek osjećate da trebate dopuštenje drugih ljudi da radite na svojim strastima, ovo vam govori da trebate izraziti svoje potrebe i ambicije. Dakle, umjesto da želite biti sa svojim šefom u spavaćoj sobi, želite biti s njim ili njom u sali za sastanke i govorite sebi da se morate natjerati da to i postignete - objašnjava psiholog.

Vaš partner

Imate skrivene talente koje morate prigrliti. Sanjati o seksu s partnerom nikada ne može biti loša stvar. Ali što ako ste mnogo više eksperimentalni nego u stvarnom životu. Znači li to da nešto nije u redu u vašoj vezi? Srećom, ne. Ian kaže kako seks s partnerom znači da se stvarno osjećate ugodno sa svojim kreativnim potencijalom. Ako imate talent ili vještinu i znate kako nešto učiniti, mora vam postati mnogo ugodnije raditi na tome.

- Radi se o razumijevanju vašeg osjećaja identiteta i vaše sposobnosti da budete vjerni sebi, kako biste se mogli ponašati onako kako želite u budnom životu, radeći stvari na način koji vam najviše odgovara. To može značiti i u spavaćoj sobi. Vrijeme je da začinite stvari - ističe Wallace.

Vaš susjed

Trebate izaći iz kolotečine. Posudili ste od njega čudan vadičep i možda je on nahranio vašu mačku kad ste bili odsutni. Ali sada vaš skromni susjed napada vaš san. Zašto je to tako? Ian kaže da se ovdje radi o tome da postajete svjesniji sebe i svog osobnog razvoja.

- Svi imamo velike snove i ambicije. Radi se o spoznaji da postoje manje ambicije do kojih je lakše doći, one koje su nešto bliže kući, da tako kažem. Osjećate li se zarobljeni u svom uredskom poslu od 9 do 5? Možda je ovo znak da promijenite karijeru u nešto što ste oduvijek željeli raditi. Ako ono što stvarno želite učiniti je postati instruktor padobranstva, što vas sprječava da poduzimate male korake kako biste došli do toga? - kaže psiholog.

Tvoj najbolji prijatelj

Prestanite se oslanjati na druge. Biti intiman sa svojim najboljim prijateljem u snu, bez obzira na njihov spol, može izazvati čudan osjećaj. Ali nemojte paničariti. Prema Wallaceu, mi stvaramo sve likove u snu i koristimo te iste likove da simboliziramo određene kvalitete i karakteristike.

- Recimo da je vaš prijatelj stvarno dobar u društvenim situacijama i da sve uspijeva smiriti. To je kvaliteta s kojom se identificirate. Koju god kvalitetu povezujete s njima je kvaliteta koju sada imate priliku koristiti za rješavanje određenog problema u vlastitom životu - istaknuo je Ian. Ako je vaš prijatelj smiješan, možda ćete morati upotrijebiti svoj smisao za humor u budnom životu. Umjesto da se oslanjate na svog prijatelja s tom kvalitetom, morate sami koristiti tu karakteristiku.

Tvoj stari školski drug

Što se zbilo sa 'starim ja'? Ponekad se u intimnim snovima pojavljuju najneočekivaniji ljudi, poput starog školskog prijatelja kojeg niste vidjeli godinama. Prije nego što ih počnete kontaktirati na Facebooku za spoj, Ian kaže, kako bi to moglo značiti nešto sasvim drugo.

On pojašnjava kako se ovdje radi o upoznavanju s dijelom svoje ambicije na koju ste vjerojatno zaboravili ili niste zaboravili, ali samo miruje. Radi se o ponovnom buđenju te potencijalne kvalitete, poput sporta ili pjevanja, koju povezujete sa svojim školskim prijateljem i to će vam pomoći da ponovno otkrijete tu ambiciju. Slično, Ian kaže da sanjati starog učitelja može značiti da imate sposobnost učenja i razvoja nove vještine - bez obzira na vašu dob.

Netko koga mrziš

Nemojte toliko udovoljavati ljudima. Prezirete ovu osobu, ali sinoć ste boravili s njima dok ste spavali. Umjesto da se radi o osobi, ovdje je riječ o vašim unutarnjim demonima.

- Ovo je prilika da se povežete s aspektom svog potencijala koji biste inače pokušali potisnuti. Riječ je o nečemu u vašem životu što možda izbjegavate. Možda je to situacija za koju smatrate da će druge ljude učiniti nesretnima i da će vas odbiti. Što bi učinila osoba koju mrzite? Bi li imali isti unutarnji nemir oko tog pitanja? - pita se Ian i dodaje da ono što trebate učiniti je voljeti sebe, voljeti ono što radite i biti u stanju kanalizirati svoju strast, a ne samo biti samokritični.

Vaš suprotni 'tip'

Promijenite svoju taktiku kako biste dobili što želite. Većina nas ima svoj tip i ne dajemo priliku drugima. Tako je sve dok ne dođe do naših snova, gdje bismo mogli imati divlji seks s nekim tko je potpuno drugačiji.

- Snovi otkrivaju veliki dio nas samih koji zapravo ne poznajemo. Ovo vas tjera da shvatite da ćete, da biste razumjeli određenu životnu situaciju, možda morati učiniti suprotno od onoga što biste inače činili - kaže on. Ono što nas obično sprječava u tome je osuđivanje drugih ljudi, ali ako imamo hrabrosti učiniti nešto što nije u skladu s našim karakterom, mogli bismo postići željeni rezultat. Slično, ako se inače odlučite za jedan spol, ali onda sanjate o seksu s drugim spolom, to može značiti da trebate promijeniti svoj stav kada je u pitanju rješavanje nekog problema koji vas prati, prenosi The Sun.