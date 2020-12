Što ste po keltskom horoskopu? Drevni znak otkrit će i sudbinu

Keltski horoskop otkriva vaše drvo, životinju i tajne osobine, a ima 13 znakova. Svaki karakterizira određena boja, planet i životinja. Prema tjednu rođenja određuje se podtip znaka kojem pripada određeno drvo

<p>U svakom znaku postoje dva podtipa, Mladi mjesec koji obuhvaća ljude rođene u prva dva tjedna znaka te Puni mjesec u posljednja dva tjedna.</p><h2>Breza 24.12. - 20.1.</h2><p><b>Keltski simbol: Bijeli jelen</b><br/> <b>Vladajući planet: Sunce</b><br/> <b>Boja: Bijela</b></p><p>Breza se po keltskoj tradiciji povezuje s nevinošću i čistoćom, a predstavlja ponovno rođenje i obnovu jer je prvo stablo koje lista nakon zime. Ljudi rođeni u prvom dijelu znaka su impulzivni i vrlo emocionalni, ali i subjektivni. Njihove pozitivne osobine su odlučnost i vjera u sebe te u svoje postupke. Osim toga, pripadnika ovog znaka krasi velika upornost, pa rijetko odustaje od svojih ciljeva. Odani su i pouzdani u svim područjima života, a poznati su kao radoholičari. </p><p>Snažne ljubavne veze i brak obično ostvaruju tek kasnije u životu, jer im je teško pronaći nekoga tko odgovara njihovim strogim kriterijima.</p><p>Rođeni u prvom dijelu znaka Breze su iznimno samodisciplinirani, naizgled rezervirani i praktični u pristupu životu. Mana im je pretjerani pesimizam, a krizne situacije rješavaju postavljanjem visokih ciljeva i pronalaskom svrhe u svakoj promjeni. </p><p>Kasniji pripadnici Breze svijet doživljavaju manje ozbiljno i prepuštaju se sanjarenju. Iako mogu izgledati krhko i osjetljivo, u stvarnosti su oni neslomljivi. Lako stječu naklonost drugih i omiljeni su u društvu, a te svoje potencijale na poslovnom planu dobro iskorištavaju.</p><h2>Oskoruša 21.1. - 17.2.</h2><p><b>Keltski simbol: Zeleni zmaj</b><br/> <b>Vladajući planet: Uran</b><br/> <b>Boja: Crvena</b></p><p>Prema keltskom vjerovanju oskoruša je drvo koje šapće, a njezini plodovi štite od zlih sila. Ljudi rođeni u ovome znaku imaju vizionarske umove i definirane humanitarne te dobrotvorna stavove. Njihov temperament brzo dolazi do izražaja, a ponekad zbog svoje tvrdoglavosti ulaze u nepotrebne rasprave. Ovaj znak jako se dobro koristi intuicijom te odlučuje u skladu s njom. Njihova priroda nije romantična iako su ljubazni i topli, a u ljubavi se teško vežu jer iznimno cijene svoju slobodu.</p><p>Rođeni u prva dva tjedna iznimno su nestrpljivi što često rezultira frustracijama. Stidljivi su te im treba duže vremena da se opuste u novom društvu. Imaju problema sa slušanjem autoriteta. Kako posjeduju neobičan smisao za humor i šale se čak i u ozbiljnim situacijama, mnogi ih nazivaju cirkusantima, no taj humor služi kao njihov obrambeni mehanizam.</p><p>Rođeni u posljednja dva tjedna vladavine ovoga znaka brbljaviji su te lako sklapaju prijateljstva. Skloni su obećati brda i doline i često ne razmišljaju o tome kako će izvršiti ta obećanja. No to nikako neće smanjiti njihovu popularnost u društvu, jer se prije svega jako dobro znaju obraniti od prijetnji i imaju odgovor na svako pitanje. Prema keltskom vjerovanju ovo je magičan znak koji se jako dobro brani od uroka i vračanja. </p><h2>Maslina 18.2. - 17.3.</h2><p><b>Keltski simbol: Konj ili more</b><br/> <b>Vladajući planet: Neptun</b><br/> <b>Boja: Zelena</b></p><p>Ljudi rođeni u ovom znaku prevrtljive su prirode i teško je uočiti njihovu pravu prirodu i motive. Imaju umjetničku narav i temperament, no zapravo su ranjivi i osjetljivi. Rođeni u znaku Masline u svakom trenutku mogu preokrenuti svoju narav, tako da s njima nikad ne znate na čemu ste. </p><p>Pripadnici ovoga znaka rođeni u prva dva tjedna su impulzivniji, a često se boje vanjskog svijeta zbog čega se povlače u sebe. Iznimno cijene svoju slobodu pa njima prijateljstva i ljubavni odnosi nisu visoko na listi prioriteta, iako imaju puno prijatelja.</p><p>Oni rođeni u posljednja dva tjedna ovoga znaka su otvoreni te neizmjerno velikodušni prema drugima, no često su lakovjerni i naivni zbog čega upadaju u razne probleme. Osim toga, jako su stabilne osobe. Njihovo je mišljenje teško promijeniti i vjerni su svojim stavovima. Dosljedni su i posjeduju neizmjernu energiju koju ulažu u ostvarenje svojih ciljeva.</p><h2>Javor 18.3. - 14.4.</h2><p><b>Keltski simbol: Pentagram </b><br/> <b>Vodeći planet: Mars</b><br/> <b>Boja: Ljubičasta</b></p><p>Pripadnici ovoga znaka snažni su pojedinci koji su svakom trenutku spremni osvojiti svijet. Kroz život ih vodi hrabrost i suočavanje s izazovima. Nepokolebljivi su i teško ih je slomiti što ih čini idealnim saveznikom ili životnim partnerom. Veliki su avanturisti i njihov duh je nemiran. Strastveni su i otvoreni za nove ljubavne prilike.</p><p>Ljudi rođeni u prva dva tjedna ovoga znaka su nemirni i neodlučni, ali ih hrabrost i iskrenost spašavaju i izvode na pravi put. Često nisu svjesni posljedica svojih odluka, što ih dovodi u probleme. Šarmantni su i omiljeni u društvu.</p><p>Oni rođeni u posljednja dva tjedna vladavine ovog znaka uvjerljivi su pojedinci koji posjeduju jake argumente za svaki svoj postupak. U životu će vrlo vjerojatno zbog vrlina poput upornosti i hrabrosti postati vrlo uspješni u svim područjima života.</p><h2>Vrba 15.4. - 12.5.</h2><p><b>Keltski simbol: Zmija</b><br/> <b>Vladajući planet: Mjesec</b><br/> <b>Boja: Plava</b></p><p>Vrbe su vrlo "teške" pri upoznavanju novih ljudi. Poprilično su povučeni i rijetko pričaju o svojim problemima drugima. Njihovo dobro pamćenje uvijek im donosi pozitivne stvari u životu. Uz memoriju, upornost je njihova najveća vrlina. Posvećeni su svojoj obitelji i žele što prije osnovati vlastitu obitelj.</p><p>Rođeni u prva dva tjedna ovoga znaka skloni su iznenadnim promjenama raspoloženja koje potiču nepouzdana ponašanja poput kroničnog kašnjenja, nervoze te depresije. Pozitivna strana je što se brzo prilagođavaju i rado su prihvaćeni u svakom društvu. </p><p>Oni rođeni u posljednja dva tjedna znaka skloni su ignoriranju dobronamjernih savjeta i uvijek postupaju prema svojim željama. Pomaže im to što su jako snalažljivi i dobro pamte. Često žive blizu vode što je glavna karakteristika ovog drveta, a Mjesečeve mijene utječu na njihovo raspoloženje i osjećaje.</p><h2>Glog 13.5. - 9.6.</h2><p><b>Keltski simbol: Kalež</b><br/> <b>Vladajući planet: Vulkan</b><br/> <b>Boja: Ružičasta</b></p><p>Ljudi rođeni u ovome znaku puni su inovacija, vrlo su talentirani i sve im ide od ruke. Lako prihvaćaju promjene i brzo se prilagođavaju. Njihova je prednost prepoznavanje slabosti protivnika, zbog čega su uspješni u poslu. Ipak, nisu pokvareni i nemilosrdni, već samo znaju povući pametne poteze. </p><p>Glogovi rođeni u prva dva tjedna znaka impulzivni su i senzualni. Organizirani su i sve stižu na vrijeme. Karizmatični su i lako komuniciraju, pa ih privlače poslovi u kojima te osobine dolaze do izražaja. Kako stare, izgledaju sve bolje.</p><p>Oni rođeni u posljednja dva tjedna znaka imaju drugačiji pristup stvarima i situacijama, a drugima je teško pogoditi što misle ili osjećaju. Njihova upornost i hrabrost pomažu im u ostvarenju svih ciljeva. Ovaj znak je znak plodnosti, zbog čega njegovi pripadnici imaju urođeno razumijevanje za druge i lako se prilagođavaju promjenama.</p><h2>Hrast 10.6. - 7.7.</h2><p><b>Keltski simbol: Bijeli konj</b><br/> <b>Vladajući planet: Jupiter</b><br/> <b>Boja: Crna</b></p><p>Ovaj znak karakteriziraju velike ideje, optimizam i iskrenost bez obzira na posljedice. Slaba točka im je nedostatak diskrecije. Velikodušni su i dobri prijatelji, a pri pojavi problema su mirni i sabrani.</p><p>Rođeni u prva dva tjedna znaka skloni su financijskim problemima, u koje često upadaju ali ih i brzo rješavaju. Vole filozofirati i pametovati drugima, no znaju biti vrlo naivni i lako poklanjati osjećaje ljudima koji to ne zaslužuju.</p><p>Hrast rođen u druga dva tjedna znaka manje je sklon financijskim problemima. Iznimno je velikodušan i ima urođen instinkt za preživljavanje. Često čine stvari koje drugima izgledaju nemoguće te su poznati po svojim sposobnostima vođe. Snažan karakter i puno pozitivne energije svojstveni su za drvo čiji znak nose.</p><h2>Božikovina 8.7. - 4.8.</h2><p><b>Keltski simbol: Jednorog</b><br/> <b>Vladajući planet: Zemlja</b><br/> <b>Boja: Siva</b></p><p>Ljudi rođeni u znaku Božikovine nisu skloni riziku te uvijek "igraju na sigurno". Imaju važan spoj osobnih kvaliteta pomoću kojih grade svoj čvrsti karakter. Logika ih vodi kod svakog odlučivanja, a zbog nje će zanemariti i težnje svog srca.</p><p>Raniji pripadnici ovoga znaka dobro financijski posluju, izrazito su emotivni, maštoviti, optimistični i suosjećajni. Negativna strana im je što se nakon razočaranja ponašaju paranoično i pesimistično.</p><p>Pripadnici znaka koji su rođeni u druga dva tjedna njegove vladavine više su posvećeni svojim snovima i ambicijama. Uloga vođe i osnivača nekih udruga njima je zajamčena. Tradicionalisti su i cijene visoke moralne vrijednosti kojih se i sami pokušavaju pridržavati.</p><h2>Lješnjak 5.8. - 1.9.</h2><p><b>Keltski simbol: Dugin losos</b><br/> <b>Vladajući planet: Merkur</b><br/> <b>Boja: Smeđa</b></p><p>Pametan znak koji dobro prosuđuje glavna je odlika ljudi rođenih u razdoblju Lješnjaka. Intelektualci su, odlični planeri i organizatori, pa njima teško može nešto promaknuti. Usmjereni su na stjecanje znanje i obrazovanje im nikad neće dosaditi. U ljubavi su iskreni i brižni.</p><p>Rođeni u prvoj polovici ovoga znaka impulzivno tragaju za znanjem. Problem je što se čini da njihovoj znatiželji nema kraja, pa ponekad zbog toga upadaju u nevolje. Dobro opažaju i sude o ljudskim karakterima, a iako imaju malo prijatelja, pomno ih odabiru.</p><p>Ljudi rođeni u posljednja dva tjedna ovoga znaka temperamentniji su i ne teže toliko znanju. Sjajni su govornici zbog čega često postaju poznati u javnosti. Njihove negativne osobine su preosjetljivost i hiperaktivnost. Poznati su po diskreciji pa im drugi često povjeravaju svoje tajne i probleme. Usmjereni su na zaštitu svojih bližnjih prema kojima gaje snažne osjećaje.</p><h2>Loza 2.9.-29.9.</h2><p><b>Keltski simbol: Bijeli labud</b><br/> <b>Vladajući planet: Venera</b><br/> <b>Boja: Narančasta</b></p><p>Pripadnici Loze imaju senzualan i dubok odnos sa samom prirodom. Vrlo su emocionalni, često unaprijed planiraju i slijepo se drže zadanih odluka. Samokritični su, a u ljubavnim vezama strastveni.</p><p>Pripadnici ovoga znaka rođeni u prva dva tjedna iznimno su emotivni i imaju puno energije za ostvarenje životnih ciljeva. Slabe točke su im urođena nervoza i nemir.</p><p>Oni rođeni u posljednja dva tjedna znaka iznimno su suosjećajni, zbog čega lakše postižu ravnotežu u svom životu. Njihova je mana što ih je poprilično teško shvatiti, kao i teška narav koja dolazi do izražaja u stresnim situacijama. Općenito, ljudi rođeni u ovome znaku znaju kako stvoriti stabilnost u životu i iskoristiti prilike koje im se pružaju.</p><h2>Bršljan 30.9. - 27.10.</h2><p><b>Keltski simbol: Leptir</b><br/> <b>Vladajući planet: Mjesec</b><br/> <b>Boja: Tamno plava</b></p><p>Bršljan je talentiran na više područja, pa redovito dobiva pohvale i nagrade od okoline. Oni su pojedinci koji uspješno stvaraju osebujan stil, pa čak i ako to znači kršenje društvenih pravila. </p><p>Rođeni u prva dva tjedna znaka radikalni su mislioci s urođenim umjetničkim talentom. Mana im je neodlučnost koja koči njihov uspjeh. Osjećajni su, a i vrlo zaljubljive prirode.</p><p>Kasnije pripadnike ovog znaka krasi velika odlučnost i u životu su uspješniji jer ih krasi velika odlučnost. Prema drugima su velikodušni, a u pogledu financija oštroumni. Općenito, ovaj znak se jako dobro zna "progurati" na različita mjesta i steći poznanstva koja mu kasnije pomažu u ostvarenju poslovnog uspjeha.</p><h2>Trska 28.10. - 24.11.</h2><p><b>Keltski simbol: Bijeli lovac</b><br/> <b>Vladajući planet: Pluton</b><br/> <b>Boja: Zelena</b></p><p>Pripadnici Trske imaju snažan duh koji ih spašava od dramatičnih situacija u koje često upadaju. Poznati su po svojoj hrabrosti, čak i ako to situacija ne zahtijeva. Imaju snažnu maštu, a potrebno im je više samokontrole.</p><p>Rođeni u prva dva tjedna znaka veliki su ljubitelji luksuza na koje znaju potrošiti cijelo bogatstvo. Nisu skloni kompromisu te su vrlo teškog karaktera. U ljubavi su poprilično posesivni i ljubomorni.</p><p>Kasniji pripadnici ovog znaka su natjecateljskoga duha i nadmetanje s drugima velika im je motivacija. Nemaju financijske probleme te imaju jako dobru moć uvjeravanja. Općenito ovaj znak ima puno snažnih osobna koje mu pomažu da lakše prolazi kroz život.</p><h2>Bazga 25.11. - 23.12.</h2><p><b>Keltski simbol: Crni konj</b><br/> <b>Vladajući planet: Saturn</b><br/> <b>Boja: Crvena</b></p><p>Glavna odlika ovog znaka jest da se razvijaju i uče kroz cijeli život. Često su nemirni i hiperaktivni, što im odmaže u životu. U mladosti svoju energiju troše na isprazne stvari i ljude, no kasnije uče i okreću se duhovnoj strani života. U ljubavi su otvoreni, ali se teško u potpunosti prepuštaju.</p><p>Rođeni u prva dva tjedna otvoreni su i impulzivni. Sjajni su govornici koje boli nepravda, pa im je osnovni motiv njezino ispravljanje. Zbog toga su poznati kao zaštitnici slabijih. </p><p>Ljudi rođeni u posljednja dva tjedna vladavine znaka imaju velike ambicije. Ako ih uspiju ostvariti, to im obično donosi veliko bogatstvo. Financijska im je sigurnost bitna stavka, a tek nakon što nju ostvare mogu se posvetiti emocionalnim dijelu života. Brzo se prilagođavaju svemu što im donosi korist u životu. Slobodnog se vremena odriču kako bi se posvetili završavanju poslova.</p>