Što ste prvo vidjeli na slici? To otkriva vaše najčudnije mane

Sve što trebate napraviti je jednostavno: pogledajte ilustraciju i zapamtite što ste prvo ugledali. Odgovor bi vas mogao iznenaditi.

Ako ste prvo vidjeli muškarčevo lice

Vaša mana je to što prečesto dijelite svoje mišljenje - čak i kad vas nitko nije pitao. Uvjereni ste da drugima pomažete savjetima i 'mudrim riječima', ali ljudi vas zbog toga mogu doživjeti kao nametljive ili osuđujuće. Umjesto gotovih zaključaka, pokušajte postavljati više pitanja. Bit ćete zanimljiviji sugovornik - i lakše ćete steći nova poznanstva.

Ako ste prvo primijetili ženu i dvije osobe ispred vlaka

Vi ste tip osobe koji prebrzo dijeli previše privatnih detalja. Smatrate da je iskrenost vrlina i nemate problema govoriti o svemu, no to drugima može biti neugodno - pogotovo ako se tek upoznajete. Povjerenje se gradi s vremenom, zato usporite i dajte ljudima prostora.

Ako ste prvo vidjeli dvije bijele figure koje sjede

Vaša najveća mana je zatvorenost u društvu novih ljudi. Radije šutite nego da sudjelujete u, po vama, besmislenim razgovorima. No tzv. 'small talk' postoji s razlogom - pomaže u stvaranju odnosa koji kasnije mogu prerasti u nešto dublje.

Ako ste prvo primijetili ljude sa strane vlaka

Vi imate sklonost zabadati nos u tuđe probleme. Znatiželja je normalna, ali tuđe priče nisu vaša stvar - osim ako vam ih netko sam ne želi ispričati. Tračevi možda kratkoročno povezuju ljude, ali dugoročno ruše povjerenje. Držite se svog posla - ljudi će vas više cijeniti.

Ako ste prvo vidjeli vlak

Vaša mana je nedostatak takta i manira. Govorite što vam padne na pamet, prekidate druge i ne marite previše za društvena pravila. Iako vam se neka mogu činiti glupima, osnovna pristojnost čini veliku razliku. Ako želite biti prihvaćeni u društvu, barem se nekih pravila - ipak vrijedi držati.