Što stjuardese prvo primijete na vama: Hoćete li biti problem, poseban slučaj ili 'gnjavator'?

Stjuardese i stjuardi su prvi koji vas dočekaju na ulasku u avion i budite sigurni da već na prvi pogled mogu dosta toga reći o vama. Također, odmah znaju i koliko će biti posla oko vas

<h2>Jeste li prijateljski raspoloženi?</h2><p>Kad dolazite u avion, obično odajete neku vrstu energije, a stjuardese to odmah primijete jer vas dočekaju na ulazu. </p><p>- Ako pozdravljamo putnike, prvo primijetimo jeste li nam odzdravili ili ste se samo nasmiješili. Ako i vi nas pozdravite, odmah ćemo imati bolji dojam o vama - rekla je stjuardesa American Airlinesa Avalon Irizarry.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Kako ste obučeni i što nosite?</h2><p>Stjuardese su također vrlo svjesne što nosite, obraćajući pažnju na to koliko torbi imate i koliko su velike. Jedan od razloga ove pažnje prema detaljima je osiguravanje da se putnici drže pravila. Stjuardese su posljednja "linija obrane" od putnika koji bi se mogli pokušati ukrcati u avion s prevelikom prtljagom.</p><p>Ako primijetite stjuardesu koja vas odmjerava, velika je vjerojatnost da razmišlja o tome kako ste se obukli. </p><p>- Iznenadili biste se što sve ljudi nose u avionima. Kada satima sjedite u avionu, zanimljivo je vidjeti ljude u štiklama i kompliciranoj odjeći u kojoj se teško pomaknuti i otići do WC-a - kaže Irizarry.</p><p>- Stjuardese također odmah primijete nosite li japanke ili sličnu obuću. Bolje je da imate pokrivena stopala. Pazimo i na putnike koji hodaju po kabini ili ulaze u toalet bez cipela, jer znamo koliko je pod prljav - govori Irizarry.</p><h2>Jeste li 'poseban slučaj'?</h2><p>Ako ste popili malo previše prije leta, stjuardese će to odmah shvatiti. Važno je da stjuardese odmah na ulazu procijene je li netko potencijalno opasan po ostale putnike. </p><p>No kako paze na potencijalno problematične putnike, tako paze i na one kojima bi mogla zatrebati posebna pomoć poput staraca, beba ili nekoga s ozljedom. Također, imaju i poseban 'radar' za 'gnjavatore', piše <a href="https://www.rd.com/article/what-a-flight-attendant-notices-about-you/?fbclid=iwar20pm9zuv72ytneusdltpbha8td8tjmpupt6arvx7kx_bhcuaz0elgzjqy&trkid=soc-rd-facebook" target="_blank">Readers Digest</a>.</p><p>- Ponekad ih primijetimo već dok razgovaraju sa službenikom na šalteru ili u čekaonici, a često se i sami jave odmah na ulazu kako bi najavili da će im biti potreban poseban tretman ili se na nešto žale - zaključila je Irizarry.</p>