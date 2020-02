Što su nam sve roditelji lagali: Sladoled možeš kupiti petkom

Svi znamo da roditeljstvo može biti zahtjevno te da se treba znati snaći u pojedinim situacijama s djecom i imati puno razumijevanja i strpljenja.

Češće nego što vi to možda mislite, i roditelji pribjegnu iskrivljavanju istine kako bi utažili dječju znatiželju.

Ljudi su na društvenim mrežama podijelili svoje priče pod hashtagom #LiesYourParentsToldYou, odnosno "što su nam sve lagali". Mnogi od njih su priznali da su u bijele laži svojih roditelja vjerovali godinama.

'Sladoled možeš kupiti samo petkom'

You can only buy ice cream on a Friday. pic.twitter.com/HFvKp77Siu — RandomGnosis (@RandomGnosis) June 20, 2019

'Neću se naljutiti ako mi kažeš istinu'

'Možeš raditi što hoćeš kada budeš imao 18 godina. Kada sam navršio 18, rekli su mi da moram raditi što oni kažu dok god sam pod njihovim krovom'

when you're 18 you can do whatever

*turns 18*

while you're under this roof you do what I say pic.twitter.com/wIlc7iXnKv — So Mexican 🇲🇽 (@SoMexicans) June 21, 2019

'Kada sam bila mlađa, tata mi je rekao da ne smijem gutati sjeme jer će biljka narasti u mom tijelu. Povjerovala sam mu'.

When I was younger, my dad told me not to swallow seeds or they’re grow in my body. And I believed it. #LiesYourParentsToldYou pic.twitter.com/XQ9r36ZGi5 — Kesley🇨🇲 (@kesleyfg) June 21, 2019

'Ako stalno radiš grimase, ostat će ti tako'

#LiesYourParentsToldYou if you make that funny face, your face will get stuck like that. pic.twitter.com/EzhkKDlb0X — Jasmine (@jasbrunk) June 21, 2019

'Ovaj auto će biti tvoj jedan dan'

My mom: if you don’t stop acting up, *points to random guy* that strange man will kidnap you

Me: #LiesYourParentsToldYou pic.twitter.com/vmzbt2ptN0 — Flo (@flo_bravo_) June 21, 2019

'Nemoj kihati otvorenih očiju, ispast će ti'

'Lupio sam se u lakat i jako me boljelo, nisam prestajao plakati. Rekli su mi da će mi proći do vjenčanja. Bol je prošla i prije'

'Mama mi je rekla da sam alergična na gazirana pića, a nisam bila. Nisam ih pila do 13. godine'

Livs mum told her she was allergic to fizzy drinks up until the age of 13 just so she didn’t drink them #LiesYourParentsToldYou — Charlee McRae (@MissCharl3e) June 22, 2019

'Ne okreći očima, tako će ti ostati cijeli život'

'Ako progutaš žvaku, zalijepit će ti se unutarnji organi'

'Ako ne pustiš vodu nakon objavljanja nužde, smrad tvoje kakice će privući pirane koje će te sljedeći put kad ideš na WC ugristi za guzu'

"If you don't flush the toilet after you're done, the smell of the pee & poops attract piranhas that will bite your toodle off when you use it next time."



I'm 44, and I still give the pan a cautionary glance before sitting down. #LiesYourParentsToldYou — Doghouse Dad (@DoghouseBlog) June 25, 2019

'Sve će biti ok'

'Ako ćeš biti zločesta, imat ćeš noćne more'

'Ne stoji ispred mikrovalne pećnice da ne eksplodira'

