Što su nas romantične komedije naučile o ljubavi: 'Budite iskreni bez igrica, život je prekratak'

Romantične komedije jedan su od popularnijih žanrova za razbibrigu. Osim što većinom imaju sretan kraj, može se i poneka pouka za ljubavni život iz njih izvući, kao i naučiti što ne treba činiti.

Stručnjakinja Michelle Elman, autorica knjige 'The Selfish Romantic: How to Date Without Feeling Bad About Yourself', i životna trenerica Sami Wunder, otkrivaju zaplete u romantičnim romanima koje treba izbjegavati ako želite da ljubav potraje.

Kao primjer stručnjakinje su iskoristile Bridget Jones, koja je vjerovala da će pronaći onog pravog ako smršavi i prestane pušiti, no kasnije je shvatila da je savršena baš takva kakva je.

- Svi bismo se toga trebali sjetiti kada se pokušavamo promijeniti u ono za što društvo kaže da nas čini 'dovoljno dobrima'. Ako morate promijeniti sebe, to onda nije veza koja će opstati, jer kad maske padnu gubite sve - kažu.

Isto vrijedi za izazivanje ljubomore s drugim muškarcima, kažu stručnjakinje.

- Radije budite samopouzdani i fokusirajte se na sebe, ovakve predstave neće funkcionirati.

Popularni film 'Njemu baš i nije stalo' sa zvijezdama Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, Bradleyjem Cooperom i Benom Affleckom Sami i Michelle su iskoristile kao primjer dobre pouke.

- Ključna poruka filma je ako se ponaša kao da ga ne zanimate, trebali biste to prihvatiti kao istinu - istaknule su.

Film 'Kako se riješiti frajera u 10 dana' odličan je primjer mnoštva igrica koje neki ljudi igraju u ljubavnim odnosima.

- Nemojte igrati igrice, samo ćete se iscrpiti. Komunicirajte izravno i otvoreno, pa pustite da sve ide svojim prirodnim tijekom. Život je jednostavno prekratak da bismo riskirali priliku za pravu ljubav i skrivali svoje osjećaje - istaknula je Sami pa dodala:

- Zdravo je otkriti svoje osjećaje prema nekome koga volimo, dok imamo emocionalnu zrelost prihvatiti da vam druga osoba možda te osjećaje neće uzvratiti. Cijena toga da ne progovorite i ne budete iskreni o svojim osjećajima je živjeti s nekim drugim vezu koja je laž. Dugoročno se jednostavno ne isplati.

