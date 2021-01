Mnogi roditelji znaju izazov pronalaženja malo mira samo za sebe tijekom dana, a to je upravo ono što mnogima treba kako bi napunili baterije i osjećali se zadovoljnije te samim time bili i bolji roditelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Greške u odgoju

No, majka Kirsty Foley otkrila je trik kako to postići - čak i kad imate više djece te gomilu obaveza, prenosi The Sun.

Naime, korisnica TikToka podijelila je video o svom triku, a pregledan je više od 200 tisuća puta. Ta je majka četvero djece otkrila da svakog tjedna obavezno 'ukrade' 60 minuta za sebe, svoje psihičko zdravlje i samostalno uživanje

Na snimci primalja Kirsty blaženo sjedi u svom automobilu i uživati ​​u čokoladnoj krafni tijekom svoje 'pauze'.

Uz video je napisala: 'Životni trik za roditeljstvo ...

Prvi korak: Recite drugom roditelju da odlazite u trgovinu kupiti hranu.

Drugi korak: Uzmite kavu i grickalice.

Treći korak: Idite i preuzmite preuzmite narudžbu koju ste već unaprijed naručili preko klik&kupi opcije

Četvrti korak: Uživajte u svom mirnom satu bez djece.'

Mama je u naknadnom videu dodala kako je njezin suprug zapravo svjestan činjenice da to čini, pa mu ne laže.

- U zaključavanju, jedini izlet koji imate je trgovina, jer biste trebali ostati kod kuće, pa uz znanje svog supruga odvojim malo više vremena u autu. To je jedino vrijeme kad mogu samostalno pojesti vlastitu krafnu u miru, a da mama nije kriva što ih već ostavlja ili im ne posvećuje pažnju - rekla je.

Dakle, radim dva posla u jednom. Kako bih obično provela jedan sat u trgovini, to sada koristim kao vrijeme za brigu o sebi, objasnila je.

Mnogi su ljudi pohvalili njezin roditeljski potez i da ga žele isprobati.

Kristy je otkrila kako se ovaj trik može iskoristiti i za odlazak na masažu, frizuru ili što god smatrate da vam je potrebno da napunite baterije.

Jedan je dodao: 'Zašto nisam pomislio ovo učiniti?!!! Hvala vam!!'

Treći se našalio: 'Moj se sin sada odselio, pa samo pošaljem muža u kupovinu. To je moja pauza od njega.'