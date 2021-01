Iako bi ovo mogla biti još jedna priča o superfit mami četvero djece, ona to nije. Ovo je priča o ženi koja prvenstveno kroz treninge ženu želi osvijestiti o vlastitim nezadovoljstvima i stresu kao uzroku negativnih promjena na tijelu, prvenstveno debljanja.

Protagonistica ovog teksta je profesorica kineziologije, Andrijana Perković (44), koja se u mladosti vrlo uspješno bavila plivanjem, a njezin rekord na 100 metara leđno iz 1989. godine još je neoboren. Vlasnica je lente najljepše gospođe Dalmacije iz 2015. godine, a za izbor na Miss stigla je uz puno nagovaranja.

Poput većine majki koje tek rode, a ona je taman rodila četvrto dijete, nije se osjećala lijepom, bila je preumorna, bez samopouzdanja i vjere u sebe no dokazala je da nešto ljepote ipak dolazi iznutra. Majka je dva sina u dobi od 21 i sedam, te dvije cure u dobi od 18 i 14 godina. Svoju djecu, kaže nam, nikad nije smatrala kočnicom ni u kojem segmentu svog života, dapače, uživa u svakom danu njihova odrastanja. Nije uvijek lako, ali smatra da se žena nikad ne smije odreći onoga što je čini sretnom jer jedino tako može biti dobra majka i supruga i uspješna u svom poslu. To zadovoljstvo za Andrijanu su zahtjevni treninzi kojima može zahvaliti savršenu liniju i gipkost.

- Kako sam se cijeli život bavila sportom naučila sam što je dobra organizacija vremena i zato savjetujem roditelje da djecu uključe u neke aktivnosti jer tako steknu osjećaj za obaveze koji će ih pratiti cijeli život. Mnoge žene mi kažu da ih majčinstvo opterećuje, ali po meni, nisu djeca problem. Problem je kad se žena pogubi, kad zaboravite svoju svrhu, na ono što vas veseli, to nema veze s brojem djece. Ako žena nije zadovoljna sa sobom, neće biti ni ljudi oko nje. Naše životne obaveze i uloge koje su nam određene, uloga majke, supruge pa i domaćice, često nas odvedu od onog što mi želimo biti i nezadovoljne smo. Žene neće priznati da nisu zadovoljne, ponašaju se kao da je sve super, glume pred drugima. Zato se treba prisjetiti što nama čini zadovoljstvo. Ja pustim muziku, pjevam, plešem, vježbam. To je moj svijet u kojem se isključim i nakon kojeg se osjećam dobro. Svi su zadovoljni kad sam ja zadovoljna, a samo ispunjena žena može drugome pružati ljubav no prvo treba imati ljubav prema sebi. Na tome treba raditi – objašnjava nam Andrijana, žena koja zrači pozitivnom energijom.

Smatra da je ova koronakriza, iako je zatvorila teretane, uključujući i njezinu na Mejašima, dobro došla mnogima da pogledaju u vlastitu nutrinu.

- Kad živite brzo nemate se vremena baviti vlastitim nezadovoljstvima i taj brzi život uzimate kao izliku da se ne bavite sobom. Ovaj period meni je osobno dobro došao, radila sam na sebi, učila, stvorila on-line program za klijentice iz Hrvatske i šire. Mislila sam da ću propasti, ali kad vjeruješ u sebe, karte se uvijek poslože kako treba – kaže nam Andrijana priznajući da ne voli vidjeti kada ljudi od sebe rade žrtve, pa i uživaju u tome, umjesto da, ili riješe problem ako je rješiv, ili se nauče živjeti s njim tražeći svrhu i ispunjenje kroz pomaganje drugima.

Treba se motivirati

- I kad ti je teško, možeš se drugome nasmiješiti, uputiti toplu riječ. Nema potrebe stalno kukati, valja u svakom danu naći nešto dobro, makar sitnicu, prihvatiti ono što nosimo. To je proces, naučiti se živjeti s problemom. Kad se najmlađi sin rodio, moj suprug je ostao bez posla, bilo nam je teško. On je isto cijeli život u sportu. Ali život je krivulja, nekad je dobro, nekad nije. Ali kad nije dobro treba se motivirati da se opet digneš, razmisliti što možeš napraviti, imati cilj – kaže nam Andrijana dodajući kako svatko nosi neki talent, neku posebnost.

Ne mora to biti ljubav prema tjelovježbi, netko je talentiran u slastičarstvu ili ima umjetničkih sklonosti:

- Za sve što imaš ponuditi, postoje ljudi koji to trebaju. Moj posao jest vezan za fizički izgled, ali izgled je još na zadnjem mjestu. On dođe kao rezultat promjena. Ja svemu pristupam holistički. Ima toliko lijepih žena, ali nezadovoljnih žena. Često smo opterećene stvarima koje samo mi vidimo. Ali kad vidiš ženu koja zrači samopouzdanjem, ne mora biti ni lijepa, svi će se za njom okrenuti. Ja odmah po posturi tijela mogu vidjeti s kim radim. Naše tijelo odraz je naših navika. I prvo moramo prihvatiti da sve što smo napravili, da smo sami sebi napravili. Nisu meni djeca kriva ako se prejedam ili ne pijem dovoljno vode, ja odlučujem što jedem i hoću li se prema sebi odnositi kao prema kanti za smeće. Ako je netko sklon nezdravoj hrani i prejedanju, treba sve iz temelja mijenjati, ali ne na silu. Korak po korak. Ako se odjednom svega odrekneš, nedostajat će ti, a onda se opet vraćamo u prejedanje. Treba uživati u tom procesu promjene, a tek kad dođete u balans što se tiče tjelovježbe i kvalitete obroka, možete si priuštiti i da pojedete čokoladu i čips, u razumnim količinama naravno – kaže nam Andrijana koja, priznaje, nima bila te sreće da joj se tijelo nakon poroda vrati kakvo je bilo prije trudnoće.

Prehrana i vježbanje

- Neke žene rode i izgledaju kao da nisu nikad rodile. Ja nisam jedan od tih i meni to žene ne vjeruju. Moj najmlađi imao je 4600 grama i 53 centimetra, pa me pitaju kako imam struk. Da, sada ga imam, ali to dijete je trebalo negdje stati. Ja sam bila kao kocka. Nakon poroda sam se pogledala u ogledalo i nisam znala hoću li se ikad više moći vratiti na staro. Ali, što sam mogla, razmišljati o tome ili nešto poduzeti. Tako je bilo nakon svakog poroda – kaže nam Andrijana koja smatra da se ne treba ni sa kim uspoređivati nego naprosto slušati svoje tijelo.

- Vaša priča je samo vaša priča. Iako sam se bavila plivanjem, to mi kasnije u životu i nije bio bonus što se tiče kondicije. Voda je drugi medij i mišići i kosti se ne ponašaju jednako kao tijekom suhog treninga. Ja nisam mogla dva skleka napraviti u teretani – kaže nam Andrijana.

Pitamo je, što je s prehranom, kako se natjerati slasne zalogaje iz pekare zamijeniti brokulom.

- Često mi se događa da kad žene krenu vježbati odmah pitaju za suplemente i dodatke prehrani. Neće vama suplement ući u kosti i mišiće i učiniti čudo. Vama se nutrijenti uopće neće apsorbirati ako ste pretili i ako uz zdrave obroke i 'smoothieje' jedete gomilu smeća. Ne možete to s jednim napitkom riješiti. Treba kombinirati i tjelesnu aktivnost, reducirati masno tkivo i stres. S jednom stresnom situacijom možete se postarati u mjesec dana. Ako je stresna situacija neizbježna i dogodi se, normalno je doživjeti loše emocije i isplakati se ako treba, ali morate što prije izaći iz tog stanja – kaže nam Andrijana.

Mišić treba izgraditi s vremenom

Kad govorimo o vježbanju, kaže nam kako žene najčešće zaziru od treninga s utezima, iako težinski treninzi najbolje oblikuju tijelo.

- Mi žene imamo toliko malo mišića, a bojimo se mišića. Vama oblik tijela čini mišić, a za mišić izgraditi treba vremena i vremena. Prema nekim statistikama, kad biste mjesec dana radili sve po pravilima, trenirali i jeli namirnice za izgradnju mišića, dobili biste tek 20 dekagrama mišića. I to na cijelo tijelo. Nećete vi masnoću pretvoriti u mišić – kaže nam Andrijana koja ne voli striktne dijete u kojima se ljudi odriču određene skupine namirnica.

- Kad čujem pitanja treba li jogurt od 2,8 ili 1,2 masnoće shvatim da se ljudi nepotrebno opterećuju sitnicama. Ne možeš izgraditi mišiće ako jedeš samo povrće. Treba samo naći balans, glavnina obroka treba biti nutritivno vrijedna. Ako ne znaš kako, postoje ljudi koji su u tome stručnjaci. Najbolje je napraviti mali kalorijski deficit koji vas neće opterećivati. Evo baš mi prije nekoliko dana žena iz Nizozemske s kojom surađujem veli da ona nije mogla pojesti 1900 kalorija. Zdravi obroci su obilni, a imaju malo kalorija. Toliko kalorija ima kutija keksa, koja vam neće dati nikakvu energiju, a udebljat će vas – kaže Andrijana dodajući kako u transformaciju treba ići strpljivo. Kada otkrijete hranu koja vam donosi energiju tijelo vam više neće tražiti slatko.

- Ljudi često misle kako se oni koji su u fitnessu žrtvuju za ljepotu, ali ne shvaćaju da osoba koja se dovela u balans sada može pojesti sve, ako to želi. Ne treba se opterećivati i težiti savršenstvu u svemu. Ja sam možda talentirana za sport, volim učiti i prenositi svoje znanje, ali sam nespretna u puno drugih stvari, pa što, nema veze, treba njegovati svoje pozitivne osobine – za kraj nam kaže Andrijana.