Nova studija: Kako korona virus utječe na organizam

Ovaj je virus neobičan i teško je ne zastati i ne ostati impresioniran time koliko manifestacija može imati na ljudskom tijelu - kaže dr. Mahesh Madhavan, jedan od kardiologa koji je sudjelovao u studiji

<p>Korona virus ne oštećuje samo pluća, već i bubrege, jetru, srce, mozak i živčani sustav, kožu te gastrointestinalni trakt, upozorava tim liječnika iz Medicinskog centra Sveučilišta Columbia Irving u New Yorku, nakon pregleda izvješća o pacijentima krajem proteklog tjedna. Riječ je o jednoj od bolnica koje su bile preplavljene pacijentima oboljelima od korona virusa na proljeće, pa je riječ o iskustvima koja su sami prikupili, no tome su dodali i izvještaje iz drugih medicinskih timova diljem svijeta. Pregled je objavljen u časopisu 'Nature Medicine'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako ga je uništio korona virus</p><p>Sveobuhvatna analiza koju su proveli pokazuje da korona virus napada gotovo svaki sustav u tijelu, izravno šteti organima, te dovodi do zgrušavanja krvi. Kod mnogih pacijenata izgubi se zdravi ritam srca, bubrezi počnu propuštati krv i bjelančevine i javlja se osip na koži. Također, infekcija Covid-19 uzrokuje glavobolju, vrtoglavicu, bolove u mišićima, bol u želucu i druge simptome, zajedno s klasičnim respiratornim simptomima poput kašlja i groznice.</p><p>- Liječnici trebaju razmišljati o toj bolesti kao o višesistemskoj - kaže dr. Aakriti Gupta, s odjela kardiologije tog medicinskog centra koja je radila na pregledu medicinskih izvještaja. </p><p>- Puno je vijesti o tome da se kod pacijenata javlja zgrušavanje krvi, no važno je shvatiti da značajan broj pacijenata trpi oštećenja bubrega, srca i mozga, pa liječnici moraju liječiti i ta stanja, zajedno s respiratornom bolešću - upozorava. </p><p>Čini se da se velik dio štete koju virus uzrokuje može pripisati afinitetu receptora - vrsti molekularnih 'vrata' u stanice - koji se zove ACE2. Stanice koje oblažu krvne žile u bubrezima, jetrenim kanalima, gušterači, u crijevnom traktu i sluznici dišnih putova, sve su prekrivene ACE2 receptorima, što virus može koristiti za 'hvatanje' i infekciju stanica, pišu stručnjaci tima iz Sveučilišta Columbia. </p><p>- Ovi nalazi sugeriraju da se može pojaviti šteta na više organa koja se barem djelomično može pripisati izravnom oštećenju virusnog tkiva - piše u izvješću, a prenosi <a href='http://<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/AOeMK8okG90" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>'>CNN.</a> </p><p>Infekcija korona virusom aktivira i imunološki sustav. Dio tog odgovora uključuje proizvodnju upalnih proteina nazvanih citokini. Ta upala može oštetiti stanice i organe, a takozvana 'citokinska oluja' jedan je od uzroka teških simptoma.</p><p>- Ovaj je virus neobičan i teško je ne zastati i ne ostati impresioniran time koliko manifestacija može imati na ljudskom tijelu - kaže dr. Mahesh Madhavan, još jedan kardiolog koji je sudjelovao u izradi pregleda studija.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako korona virus utječe na pojedine pacijente</p><p>Čini se da zgrušavanje krvi kod oboljelih od Covida-19 uzrokuje nekoliko različitih problema: uz izravno oštećenje stanica u krvožilnom sustavu, dolazi i do ometanja različitih mehanizama zgrušavanja u samoj krvi. Tako nizak udio kisika u krvi uzrokovan upalom pluća može povećati vjerojatnost zgrušavanja krvi. </p><p>Ti ugrušci mogu uzrokovati moždani i srčani udar, ili se mogu zavući u pluća, ili noge, na primjer. Oni mogu začepiti bubrege i ometaju tretman dijalizom, koji je potreban za preživljavanje najtežih bubrežnih bolesnika. Oštećenja gušterače mogu pogoršati stanje dijabetesa kod oboljele osobe, a pokazalo se da su pacijenti s dijabetesom izloženi najvećem riziku od teške bolesti i smrti od koronavirusa.</p><p>Virus može izravno oštetiti mozak, ali neki neurološki učinci vjerojatno su povezani i s liječenjem.</p><p>- Bolesnici s COVID-19 mogu se intubirati dva do tri tjedna; a četvrtina njih treba ventilatore po 30 ili više dana - kaže dr. Gupta. Dodaje da su to vrlo dugotrajne intubacije i pacijenti trebaju mnogo sedacije, uslijed koje se može javiti i tzv. 'ICU delirium'. Riječ je o mentalnom stanju kod ljudi koji su dugotrajno u jedinicama intenzivne njege, koje je bilo dobro poznato i prije Covid-19, a uključuje smušenost i halucinacije. To nije izravna posljedica zaraze virusom, nego više učinak produljene sedacije. </p><p>Osim toga, virus utječe na imunološki sustav, jer iscrpljuje T-stanice koje tijelo inače koristi za borbu protiv virusnih infekcija.</p><p>- Kod 67 do 90 posto pacijenata koji boluju od Covida-19 bilježi se i kardinalni laboratorijski nalaz limfopenije, što je marker oslabljene stanične imunosti - pišu istraživači. Ističu kako liječnici koji liječe oboljele od Covid-19 trebaju imati na umu sve ove činjenice kad se osoba s korona virusom pojavi u bolnici. </p><p>Bilježi se i jedna dobra vijest. Naime, u spomenutom izvješću se navodi kako 'gastrointestinalni simptomi mogu biti povezani s dužim trajanjem bolesti, ali nisu povezani s povećanom smrtnošću'. Također, mnogi učinci na koži, poput osipa i ljubičastih pjega, ili natečenih prstiju na nogama, s vremenom se povlače. </p>