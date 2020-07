Europska komisija odobrila prvi lijek za liječenje COVID-a, ali još ga se ne može nigdje kupiti

Lijek Vekluty čija je djelatna tvar redemsivir je dobila odobrenje Europske komisije za stavljanje u promet, a namijenjen je odraslima i djeci starijoj od 12 godina s pneumonijom

<p>Lijek je za sad samo dobio odobrenje za stavljanje na tržište, ali još nije u prodaji. HALMED trenutačno ne raspolaže informacijom o očekivanom početku opskrbe lijekom remdesivir te nema mogućnosti iniciranja ove odluke. Također, ne raspolažemo informacijama o očekivanoj cijeni lijeka. HALMED će izvijestiti javnost o svim novim informacijama čim one postanu dostupne. Također, još ne znamo hoće li lijek biti dostupan samo za bolničko liječenje, na recept liječnika u ljekarni ili će se naći u slobodnoj prodaji - pojasnila nam je glasnogovornica Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode <strong>Maja Bašić</strong>.</p><p>Kaže kako su za ovaj lijek u Europskoj uniji proveli centralizirani postupak davanja odobrenja za stavljanje u promet, a temeljem preporuke Povjerenstva za humane lijekove pri Europskoj agenciji za lijekova EMA.</p><p>- Lijek je namijenjen za liječenje bolesti COVID-19 u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina s pneumonijom čije liječenje zahtijeva primjenu dodatnog kisika. Ocjenom remdesivira bili su obuhvaćeni podaci o kakvoći i proizvodnji, neklinički podaci te preliminarni klinički podaci, kao i prateći podaci o sigurnosti primjene iz programa milosrdnog davanja lijeka. Više informacija o podacima na kojima se temelji ocjena dostupno je na internetskim stranicama HALMED-a. Ovom prilikom možemo Vam potvrditi da, s obzirom na to da ranije nije bio odobren, lijek remdesivir nije bio stavljen u promet u EU uobičajenim putem. Pacijentima u EU do sad je mogao biti dostupan isključivo putem kliničkih ispitivanja i postupka milosrdnog davanja lijeka. Milosrdno davanje lijeka je postupak kojim se omogućuje dostupnost lijeka koji nema odobrenje za stavljanje u promet bolesnicima koji boluju od kroničnih, ozbiljnih ili životno ugrožavajućih bolesti koje se ne mogu na odgovarajući način liječiti odobrenim lijekom i ne mogu sudjelovati u kliničkom ispitivanju. Oba postupka su u nadležnosti Ministarstva zdravstva - kazala je Bašić pojašnjavajući kako je odluka EK važeća za sve zemlje EU, pa tako i za Hrvatsku.</p><p>Nositeljima odobrenja obično je potrebno određeno vrijeme kako bi pripremili sve za stavljanje lijeka u promet te oni donose i konačnu odluku o tome na kojim će se tržištima lijek moći kupiti. Nositelj odobrenja ovog lijeka je Gilead Sciences Ireland UC.</p>