Što vas čini posebnima? Ovo je supermoć vašeg znaka Zodijaka

Sljedeći put kada budete na dnu i počnete se uspoređivati s drugima, sjetite se da imate nešto posebno što svi ostali žele. Bilo da se radi o pamćenju, empatiji ili pravoj vidovitosti, svi imamo neku supermoć
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Saznajte koja je vaša najveća moć i pametno je iskoristite.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Saznajte koja je vaša najveća moć i pametno je iskoristite. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Saznajte koja je vaša najveća moć i pametno je iskoristite.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
OVAN - Neograničena energija: Bilo da se radi o okupljanju ekipe za još jednu rundu pića, planiranju planinarenja u 6 ujutro ili sumnjivom entuzijazmu za nošenje teškog namještaja kome kod zatreba, oni su poput Duracell zeca - uvijek u akciji. Njima vlada planet akcije Mars i uvijek su spremni dodati još malo. Ovnovi mogu izgarati čitav dan, a i dalje htjeti ići u teretanu nakon toga. Kad bi samo ta životna radost bila zarazna!
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BIK - Vrhunski kuhar: Uvijek imaju udobnost na umu, zbog čega znaju kako svaku kuću pretvoriti u dom, a svaku vrećicu instant ramena u gurmanski obrok. Sljedeći put kada otvorite ormarić i u njemu pronađete samo suhe rezance, pošaljite svog prijatelja Bika na tržnicu po dodatne sastojke. Vratit će se za pet minuta s organskim sastojcima, vinom za uparivanje i degustacijskim mochi menijem za desert. Uz to, nekako uspijevaju održati cijeli račun ispod 15 eura, čak i uz inflaciju.
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BLIZANCI - Magnet za tračeve: Uvijek zna tračeve o svima, dijelom zato što su toliko ljubazni i šarmantni da im se svi žele otvoriti i čuti njihovo urnebesno mišljenje o najnovijoj drami. Ali to je i zato što su izvrsni detektivi koji odmah mogu pronaći detalje o padu karijere bivšeg poznanika ili neurednom razvodu bivšeg šefa. Samo zapamtite da oni znaju kako stvari stoje jer ih i šire dalje, stoga pazite da vam vlastite tajne ne iskliznu iz ruku.
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RAK: Stand-up komičar: Pod vlašću osjetljivog i prilagodljivog Mjeseca, Rakovi su stručnjaci u čitanju prostorije kao knjige i prilagođavanju atmosferi, što u konačnici i jest posao stand-up komičara. Bilo da pričaju viceve, organiziraju večeru ili intuitivno osjećaju potrebe svih na poslovnom sastanku, Rakovi mogu odmah prepoznati kako se svi u prostoriji osjećaju i prilagoditi se u skladu s tim. Poznavanje svoje publike zaista je supermoć.
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LAV - Živahan sjaj: Poznati su po tome što su glamurozni. Kad uđu u sobu, jednostavno ne možete skinuti pogled s njih. Ali zašto se to događa čak i kada se pojave u trenirci i bez šminke? Pa, Lavovima vlada sunce, što znači da čak i kad se ne trude, ne mogu ne blistati. Ova supermoć vrlo je korisna prilikom obavljanja svakodnevnih obaveza na bolovanju, vraćanja kući uutro nakon zgodne avanture ili skrivanja mamurluka na obiteljskom odmoru.
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DJEVICA - Učiniti nemoguće da izgleda lako: Pedantne , ali kao promjenjiv znak, zapravo su prilično prilagodljive i fleksibilne. Zaustavit će sve što radi kako bi vam priskočila u pomoć. Htjet će pomaknuti planinu za vas, a zatim inzistira da "to nije ništa“. I tu leži njihova supermoć: sposobnost rješavanja onoga što se činilo kao nepremostiv problem u ravno pet sekundi, a nakon toga nema nabora na košulji niti kose na krivom mjestu.
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VAGA - Pomirenje: Svi vole Vage jer su lijepe, šarmantne i inteligentne, ali i zato što razmatraju sve strane priče i ne izazivaju talasaju. No, u konačnici su provokatori i neizbježno će izazvati strku. "Mislila sam da si bila draga!" je odgovor koji Vage često čuju od prezrenih prijatelja i ljubavnika. Uz to, Vage također znaju da vrijeme liječi i da pravovremena provjera ili isprika mogu izbrisati svaki problem. Zato je njihova prava supermoć pomirenje, čak i kada se nekome zamjere.
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ŠKORPION: Empatična intuicija: "Što nije u redu?" pitat će kad vas vidi na 50 metara, ne morate ništa reći. Kako znaju? Škorpioni su izuzetno empatični. Bilo da su zapravo vidovnjaci ili samo intuitivni , fiksni vodeni znak može odmah osjetiti kada nešto nije u redu, posebno kada su u pitanju oni koje vole i koje također žele žestoko zaštititi.
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STRIJELAC - Neustrašivost: Bilo da se iz hira ukrcava u avion za stranu zemlju, isprobava najzačinjenije jelo na jelovniku ili skače u najveće valove kako bi surfao, Strijelac uvijek juri za avanturom i živi s istinskim osjećajem neustrašivosti. Hrabrost pokreće istinska želja za životom i (ponekad glupi) optimizam da će sve uspjeti. Lako je zavidjeti im koliko toga doživljavaju jer zaista žive bez brige.
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JARAC - Zaključivanje posla: Poznati su po svojim vještinama investiranja. Ako nešto nije dobre kvalitete, Jarac to neće kupiti. Zato su izvrsni ne samo u odabiru poklona, već i u uvjeravanju drugih što točno trebaju. Možda će vas uvjeriti da kupite dizajnerske traperice, novi parfem ili sunčane naočale po mjeri, sve izvan vašeg budžeta, ali zasigurno nećete požaliti.
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VODENJAK - Zapisničar: Može se činiti distanciranim, ali uvijek je svjestan svega što se događa u prostoriji. Zato ima gotovo nadljudsku sposobnost pamćenja imena, rođendana i tračeva koje svi ostali (čak i Blizanci) brzo zaborave. Vodenjak često preuzima ulogu arhivista ili povjesničara grupe prijatelja, ne fotografirajući, već bilježeći gdje i kada se sve događa.
| Foto: Fotolia
RIBE - Intuicija: Poput ostalih vodenih znakova Ribe osjećaju sve, ali za razliku od druga dva, zapravo bi mogle biti vidovite. Jedan problem s ovom supermoći je što često ne mogu odvojiti vlastite osjećaje od kolektivnih. Ribe mogu provesti sate ili dane na dnu svog emocionalnog vala ne shvaćajući da ono što osjećaju nije o njima. Prepustite im ovu supermoć koja tako očito pomaže drugima više nego što ikada pomaže njima.
| Foto: Fotolia