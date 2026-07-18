Što vas čini posebnima? Ovo je supermoć vašeg znaka Zodijaka

VAGA - Pomirenje: Svi vole Vage jer su lijepe, šarmantne i inteligentne, ali i zato što razmatraju sve strane priče i ne izazivaju talasaju. No, u konačnici su provokatori i neizbježno će izazvati strku. "Mislila sam da si bila draga!" je odgovor koji Vage često čuju od prezrenih prijatelja i ljubavnika. Uz to, Vage također znaju da vrijeme liječi i da pravovremena provjera ili isprika mogu izbrisati svaki problem. Zato je njihova prava supermoć pomirenje, čak i kada se nekome zamjere. | Foto: Fotolia