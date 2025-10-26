Što vaše bore govore o vama? Dešifrirajte 7 najčešćih vrsta

Neki nose svoje bore s ponosom, uživajući u stečenom iskustvu, dok ih se drugi pokušavaju riješiti po svaku cijenu. Doslovno. No, ispod skupih krema i tretmana svaka linja na vašem licu govori nešto o vama
Bore na našim licima spadaju u dvije kategorije. Dinamičke bore nastaju zbog ponavljajućih pokreta lica, dok statičke bore nastaju zbog manje elastičnosti i preuzianja gravitacije. Evo što one mogu govoriti o vama.
1. BORE NA ČELU: Urezuju se vodoravno preko vrha T-zone. Često ih imaju osobe s moćnim, izazovnim karijerama, međutim, na dubljoj razini, bore na čelu mogu ukazivati na frustraciju i nestrpljivost sa svijetom ili duboku i dugotrajnu patnju. Prekomjerna briga i anksioznost mogu dovesti do čestog podizanja obrva
2 BORE MRŠTILICE: Takozvane "jedanaestice" urezuju se između očiju, a zovu ih još i bore brige. Možete odavati dojam da često duboko promišljate i ne moraju imati negativnu konotaciju, no mogu učinit da izgledate
3. BORE OKO OČIJU: Šire se od vanjskih kutova očiju, a nazivaju se i "crow's feet". Posledica su smijanja, a meke bore ukazuju na sretnu osobu. Kada postanu duboke i fiksirane, to može ukazivati na napetost i frustraciju te puno vremena provedenog u donošenju teških odluka.
4. ZEČJE BORE: Nastaju na vrhu nosa, a također su posljedica čestog smijanja. Najvjerojatnije će cas drugi percipirati kao srdačne i sretne.
5. NAZOLABIJALNE BORE: Pružaju se od nosa prema uglovima usana, poznate su i kao "bore smijalice" jer postaju izraženije prilikom smijanja i govora. Mogu se pojaviti već u 20-ima zbog genetike, navika, nedovoljne hidratacije, čak i položaja spavanja.
6. PUŠAČKE BORE: Češće se povezuju s pušenjem, ali ukazuju i na druge štetne navike poput poremećaja prehrane. Možda ćete zbog njih odavati dojam da ste ogorčeni ili ljutiti jer njihov položaj čini lice da izgleda namršteno.
7. MARIONETSKE BORE: Spuštaju se od kutova usana prema bradi, dajući licu tužan izraz sličan lutki marioneti. Spuštena usta i podbradak mogu ukazivati na tugu. Mišići vrata igraju veliku ulogu u formiranju podbratka, stoga je važno održavati ih istegnutima i gipkima uz pomoć joge. Anksioznost također može uzrokovati stezanje i nesklad u donjem dijelu usta i vrata te spriječiti opušteno, slobodno kretanje vrata.
