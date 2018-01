Što više prstena na ruci krije o vama? Možda ste kao Meghan

Buduća supruga princa Harryja nosila je tri tanka zlatna prstena na desnoj ruci i to je odmah postalo top tema britanskih tabloida. Meghan Markle (36) fotografi su uslikali tijekom posjeta Brixtonu, četvrti u južnom Londonu.

Mediji su odmah obratili pažnju na njezinu ruku uz nagađanje šalje li to ona neku tajnu poruku. Nosila je prstenje na palcu, kažiprstu i prstenjaku.

Prema tradicionalnoj metodi čitanja dlanova i predviđanja budućnosti kroz proučavanje ruku, nošenje prstena na palcu simbolizira motivaciju, kontrolu i agresiju.

Foto: PETER NICHOLLS

Za ženu koja prsten nosi na palcu vjeruje se da je lider među svojim prijateljima ili supruga koja voli imati kontorlu u kući. To je, također, naznaka da bi se moglo raditi o ženi koja voli dijeliti savjete drugima ili o onoj koju svekrva pretjerano kontrolira pa prstenom simbolično želi pokazati vlast nad svojim kućanstvom.

Također, činjenica da je sve prstenje bilo na desnoj ruci ukazuje kako bi se tu moglo raditi o nekome tko je tvrdoglav, otkriva The Sun.

Foto: POOL

To što Meghan prstenje nosi na više prstiju može ukazivati na kombinaciju karakteristika koje svaki prst i prsten na njemu simbolizira, odnosno sve to nosi u sebi i to se kroz nošenje prstenja ispoljava.

Evo što otkriva prsten na određenom prstu:

Palac

Nošenje prstena na palcu pokazuje da je netko vrlo jaka osoba. To, također, otkriva kako posjeduje neke značajke muškog karaktera, poput dominacije, upornosti i tvrdoglavosti. Palac predstavlja samoodređenje i volju.

Kažiprst

To otkriva da netko pokušava dobiti više snage i da pokazuje sklonost megalomaniji, a pomalo i histeriji. Nošenje prstena na ovom prstu simbolizira samopouzdanje, liderstvo, ambiciju i duhovnost.

Foto: Dreamstime

Srednji prst

Ovaj prst se smatra najboljim za nošenje prstena, a ako onaj tko ga nosi baš na tom prstu otkriva kako je pouzdan i da donosi dobre odluke. Prsten na srednjem prstu simbolizira ravnotežu, pravdu, zakon, odgovornost i pretraživanje duše.

Prstenjak

Onaj tko nosi prstena na prstenjaku, a nije u braku niti je zaručen, zapravo je vrlo romantična duša. U davna vremena ljudi su vjerovali kako kroz prstenjak prolazi živac koji vodi ravno u srce. Nošenje prstena na tom prstu simbolizira odnose, kreativnost i ljubav prema ljepoti.

Mali prst

Ljudi koji vole nositi prsten na malom prstu su vrlo kreativni i skloni umjetnosti. To to simbolizira inteligenciju, komunikaciju, uvjeravanje i intuiciju, otkriva portal mysticalraven.com.