Što ženama znači dobar seks: O njemu mislim i sljedeći dan...

'Seks je poput pizze, čak i kad nije nešto naročito, još uvijek je 'dobar'- izreka je koju je gotovo sigurno smislio muškarac. Istina je kako ne postoji univerzalna definicija dobrog seksa, ne čak ni za sve ljude ili sve žene ili sve muškarce - već i za dvoje ljudi.

Tako jednom partneru seks može biti odličan, dok je drugome manjkav te ako ništa ne kaže na tu temu druga strana to neće ni naslutiti.

- Seks uključuje naše najintimnije, osobne misli i osjećaje, a oni se mijenjaju s vremenom, iskustvom i partnerom. Dobar seks nije kognitivno iskustvo, nije nešto što se može mjeriti. Kako mjeriti osjećaj živosti, povezanosti, užitka? - kaže liječnica Marianne Brandon za Women's Health.

Upravo zato ni jedno seksualno iskustvo, bilo ono dobro ili loše, nikad nije identično, a istina je da se definicija dobrog seksa svodi na doživljaj vas i vašeg partnera.

Evo što 25 žena kaže da je za njih definicija dobrog seksa:

1. Mislim da postoji predrasuda kako seks u braku ili dugim vezama znači dosadan, 'vanilija' seks, no to nije moje iskustvo. U pravilu mi je takav seks uvijek bio bolji nego onaj u kratkim avanturama, a zasad mi je bračni seks najbolji od svih. Postoji neki poseban osjećaj otkad smo u braku, ta neka dublja veza zbog koje djeluje kao da su naša dva tijela jedno kad se seksamo.

Sigurna sam da tome doprinosi osjećaj bliskosti i sigurnosti koji proizlazi iz naše svakodnevice, a to nam olakšava i da izrazimo i svoje seksualne želje. Razgovor o novim pozama, igračkama, tehnikama, ništa nije tabu, pa je za mene partner koji je voljan davati se, prilagođavati i učiti neizostavna stavka dobrog seksa.

2. Za mene dobar seks znači da sam s partnerom koji mi je sličan u razmišljanju i potrebama. Oduvijek su me privlačili stariji partneri i imala sam sreće što sam bila s onima koji znaju što rade i ne žure u seksu te doista uživaju u tijelu žene. Ne mogu odoljeti nježnim poljupcima pomiješanim s dozom grubosti i senzualnosti. Kontakt oči u oči, lagani dodir i preuzimanje kontrole opis je dobrog seksa za mene.

3. Znam da je seks bio dobar kad nakon njega nemam energije za pomaknuti se. To uostalom znači i da sam postigla bolji orgazam nego što bi mogla sama sa sobom. Predigra je u dobrom seksu neizostavna i ona mora uključivati neku vrstu 'draškanja' i istraživanja tijela partnera. Uz to, odličan seks će od dobrog razlikovati i emotivna povezanost.

4. Za mene je dobar seks taj u kojem ne razmišlja ni o čemu osim o onom što se upravo tad događa. Ako ga pogledam u oči i nasmiješim se kao da sam kraljica svijeta, to je to.

5. Kad sam počela sa seksom, bila sam fokusirana na partnerov užitak na uštrb vlastitog zadovoljstva. Nisam željela djelovati egoistično ili pohlepnom. Sada znam da dobar seks podrazumijeva traženje onog što želim i izgovaranja onog što mi ne odgovara.

6. Za mene dobar seks traje, zaigran je, uključuje dirty talk i on je samo nastavak flerta koji smo taj dan ranije započeli. Tada seks postaje iščekivani napeti doživljaj u koji se srdačno bacamo. Istovremeni orgazam je ono što mi se najviše sviđa.

7. Dobar seks je zdrav za tijelo, strastven za srce i stimulirajući za mozak. Za to mi treba partner s kojim je lako komunicirati, poštuje tuđe granice.

8. Uzimam antidepresive te zato imam poteškoće s postizanjem orgazma. Zbog toga sam promijenila svoju definiciju dobrog seksa, koja se svodila na orgazam. Danas uživam u svakom osjetu, u svakom trenutku i dobar seks je onaj u kojem osjećam da se partneru ne žuri i da oboje uživamo.

9. Dobar seks se za mene svodi na samopouzdanje. On je puno više od fizičkog čina, ako sami nismo u stanju dovesti se do toga da se osjećamo privlačno, da se uzbudimo na ideju seksa, neće nam ni partner osobito pomoći.

10. Udana sam sedam godina i mislim da nema formule za dobar seks, njega se ne može tražiti ni forsirati, on se samo dogodi. Važna je kemija između ljudi, a normalno je da s godinama strast slabi.

11. Neka od najboljih iskustva sa seksom sam imala kad se jednom od nas 'nije dalo'. Zašto? Zato što se jedan od nas tada potrudi i puno se više pažnje posveti predigri, oralnom seksu, a i postoji nešto seksi u pogledu na partnera koji vas toliko želi zadovoljiti.

12. Voljela bih reći da veličina i izdržljivost muškarca nemaju veze s dobrim seksom, no istina je kako su to bitne stavke. Također, maštovita predigra koja nije uvijek ista puno pomaže.

13. Dobar seks je onaj o kojem razmišljam ostatak dana, pa čak i sutradan, koji me drži toliko zagrijanom da ga jedva čekam ponoviti. Obično se radi o tome da smo iskušali nešto novo ili smo naprosto u nekom seksi raspoloženju. Odnos s dobrim seksom je onaj u kojem se takve stvari ne prestaju događati.

14. Dobar seks je za mene dodirivanje nožnih prstiju, maženje po kosi i lupanje srca, kad nekome nije teško čekati da 'red dođe na njega' i iskrenost o tome što nam se sviđa, bez glupih ili nenormalnih porno očekivanja.

15. Za dobar seks važno mi je imati dobrog partnera, nekog s kime se mogu smijati, biti strastvena, tužna, sretna, svadljiva - a da me i dalje želi. Mrzim osjećaj 'performansa'. Ultimativni cilj je obostrano zadovoljstvo, a ne glumljenje.

16. U seksu je za mene iznimno bitno spremnost na iskušavanje novih stvari, bez toga mi seks ne može biti super.

17. Dobar seks počinje puno prije samog fizičkog čina, prethodi mu zafrkavanje, provokacije, dvosmislene poruke, slikice. Onog trenutka kad se prestanemo zavoditi, seks prestaje biti dobar. Najbolji su oni partneri koji se 'napale' na to što su vas 'napalili'. Dobar seks uključuje sva osjetila i zaboravljanje na sve drugo u tom trenutku.

18. Za mene je dobar seks putovanje s partnerom koji uključuje želju za komunikacijom, istraživanjem, ranjivošću, eksperimentiranjem, pa čak i smijanjem. Kad znam da mu je stalo do mene i kad je meni stalo do njega, tad je to kompletno iskustvo.

19. Za ženu koja ne može doseći orgazam samom penetracijom, dobar seks je onaj koji uključuje puno oralnog seksa, korištenje seks-igrica i dodirivanja klitorisa. To je nemoguće u kratko, 'bam bam' seksu u kojem je muškarac gotov za 5 minuta.

20. Obožavam kad se mogu zafrkavati u spavaćoj sobi, kad mu mogu reći da želim biti ja glavna, kad mu kažem 'danas ti sve radiš'. Kad imaš partnera kojem to sve možeš reći bez da se ne ljuti, tada je seks u 90 posto slučajeva super.

21. Kao netko tko je imao iskustva sa zlostavljanjem u vezi, u seksu mi je najvažniji osjećaj sigurnosti i komunikacije. Treba mi dulje da se opustim, a ako partner nije strpljiv, to za mene više nije dobar seks.

22. Kad je seks super, imam osjećaj da sam izašla iz svog tijela. Prema mom iskustvu, takva vrsta doživljaja je naprosto sudbinska, s nekim imaš taj osjećaj, s drugim nemaš.

23. Dobar seks me nekako uvijek iznenadi, od onog 'ajmo se malo pohvatati' obično bude super, baš zato što je neočekivano i opušteno. Najbolje ujutro, dok smo još sneni, to mi je najbolji seks. Tad se osjećam povezano, voljeno i seksi.

24. Dobar seks je onaj kad se gledamo u oči i uživamo, bez srama, nelagode, samo s osjećajem zajedništva i uživanja.

25. Za dobar seks mora biti brdo fizičke privlačnosti te povezanosti na drugim razinama. U duljim vezama, za dobar seks je potrebno puno truda - posvećivanja, planiranja i ne zapuštanja.

