Žene otvoreno o masturbaciji: Koliko, kako i o čemu tad misle

Dok se o muškom samozadovoljavanju puno govori, piše te je i tema brojnih zafrkancija, ženski je užitak u tom pogledu još nekako tabu tema. To nisu priče koje žene osobito rado dijele, pa čak niti s prijateljicama, no samo zato što o tome šute - ne znači da to i ne rade.

Naime, studije pokazuju kako je ženama generalno seks i potrebe vezane za njega neizostavan dio života baš kao i muškarcima, no postoje neke ključne razlike i što se tiče masturbacije. Primjerice, žene se za razliku od muškaraca rijetko kad ograniče samo na jedan orgazam, jer ne osjećaju toliki umor te im ne treba odmor. Osim toga, studije pokazuju da velik broj žena može doživjeti orgazam samozadovoljavanjem već u dvije do tri minute, dok im u samom seksu za to treba dulje.

O tome koliko često masturbiraju, kako i o čemu pritom razmišljaju otvoreno su progovorile za Cosmopolitan.

Koliko puta na tjedan masturbirate?

Oko 5 puta na tjedan

Ovisi o tome kakav mi je tjedan i koliko sam pod stresom, ako sam pod većim stresom onda češće jer me to smiri. Rekla bih u prosjeku 1 do 2 puta na tjedan

Oko 4 do 5 puta na tjedan

Tipično, od 6 do 8 puta

Ponekad i do 14 puta

To ovisi o puno faktora, ponekad prođe i cijeli tjedan da to ne radim, a nekad je to jednom na dan

Koliko dugo u prosjeku to traje?

Ovisi, od pola sata do 2 sata

Obično od 5 do 10 minuta, nemam više vremena

Od 15 do 20 minuta

Oko pola sata

Pet minuta

Od 5 do 15 minuta

Koristite li pritom kakvu igračku?

Ne, ne trebaju mi

Ne uvijek, najčešće koristim samo prste, no ponekad si pomognem vibratorom ako ciljam na brži orgazam

Ne, nikad nisam razmišljala o tome da si kupim tako nešto

Kad se sjetim, koristim vibrator

Da, obožavam takve stvarčice, praktične su i mogu ih koristiti pod tušem, a ono što mi se sviđa je da su s njima orgazmi intenzivniji i traju dulje

U koje doba dana se najčešće samozadovoljavate?

Obično navečer, prije spavanja, oko 23 sata

Navečer, a ako je preko dana to je onda kad osjećam velik stres

Prije nego što idem spavat

Rano ujutro mi je najdraže, dok još ležim u krevetu

Kad se tuširam, obično predvečer

U kojoj poziciji to najčešće činite?

Najčešće tako da ležim na leđima, tako mi je lakše

U tušu ili kadi, tako da sjedim

Ležim u krevetu i mijenjan položaj trbuh/leđa ovisno o tome koliko sam umorna

U svom krevetu, dok ležim na trbuhu

U tušu, dok stojim

Doživite li uvijek orgazam?

Daaaaa

Ne, ne svaki put

U 90 posto slučajeva da

Većinom da

Ne

Da stimulacijom klitorisa, mada to nije moj 'preferirani orgazam'

Masturbirate li rjeđe kad imate partnera?

Da, ali samo na početku veze

Da svakako, jer dio toga preuzima seks

Otprilike jednako, možda malo manje

Jednako ili čak i više, jer što više seksa imam to više razmišljam o njemu

Što vam pruža najveći užitak kad to činite?

Stimulacija klitorisa definitivno

Nisam istraživala puno toga, ali najviše nježan pritisak na klitoris

Stimulacija G-točke vibratorom

Istovremeno penetracija igračkom i stimulacija klitorisa

Mješavina razno raznih dodira, uključujući i stimulaciju bradavica

O čemu razmišljate dok to radite?

Najčešće samo gledam porniće, ne moram se zamarati razmišljanjem

Vizualiziram svakakve opake scene, a ja imam glavnu ulogu. Najčešće je to nekakav grupni seks i slično

Ne bi vjerovali, ali moja česta fantazija je neki sado/mazo scenarij s liječnikom ili policajcem

Razmišljam o seksi kolegi s posla, ili razmišljam o seksu s partnerom i još jednim muškarcem

Najčešće o svom partneru, nekad i o super ranijim seks iskustvima

Što možete zaključiti?

To je definitivno zdrav način otpuštanja stresa i bolje je za spavanje od pilule

Volim uključiti porniće u masturbiranje, no nekako mi je najdraže činiti to pod tušem i zamišljati razne stvari

Mislila sam da sam ja čudna i da jedino ja to radim, jer nitko o tome nikad nije pričao. Kao mlađa sam se sramila zbog toga

Mislim da bi masturbacija mogla biti tajna mira na svijetu - da to svi čine bili bi manje pod stresom

Nema boljeg od pružanja užitka sebi, a ako to činimo lakše nam je i ljepše uživati i s partnerom

Nakon toga se osjećam bolje, smirenije i zdravije

