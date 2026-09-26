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KAKO SANJAMO

Što znače snovi koje sanjamo? Psiholozi objasnili 18 najčešćih

Snovi se mogu činiti zapanjujuće stvarnima, ostaviti nas potresenima i iznenaditi. Ali znače li oni išta? Sigmund Freud, neurolog i osnivač moderne psihoanalize, vjerovao je da su snovi prikazi naših nesvjesnih želja, misli i motivacija. Ta je teorija i danas vrlo živa
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Iako će tumačenje snova biti drugačije za svakoga, postoje univerzalne teme koje se pojavljuju i vrijedi ih istražiti ako pokušavate shvatiti što bi vaši snovi mogli značiti. Ovo možete smatrati brzim tečajem osnovne analize snova . | Foto: Fotolia
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Iako će tumačenje snova biti drugačije za svakoga, postoje univerzalne teme koje se pojavljuju i vrijedi ih istražiti ako pokušavate shvatiti što bi vaši snovi mogli značiti. Ovo možete smatrati brzim tečajem osnovne analize snova . | Foto: Fotolia
Komentari 1

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