Što znače snovi koje sanjamo? Psiholozi objasnili 18 najčešćih

Snovi se mogu činiti zapanjujuće stvarnima, ostaviti nas potresenima i iznenaditi. Ali znače li oni išta? Sigmund Freud, neurolog i osnivač moderne psihoanalize, vjerovao je da su snovi prikazi naših nesvjesnih želja, misli i motivacija. Ta je teorija i danas vrlo živa
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Iako će tumačenje snova biti drugačije za svakoga, postoje univerzalne teme koje se pojavljuju i vrijedi ih istražiti ako pokušavate shvatiti što bi vaši snovi mogli značiti. Ovo možete smatrati brzim tečajem osnovne analize snova .
| Foto: Fotolia
Iako će tumačenje snova biti drugačije za svakoga, postoje univerzalne teme koje se pojavljuju i vrijedi ih istražiti ako pokušavate shvatiti što bi vaši snovi mogli značiti. Ovo možete smatrati brzim tečajem osnovne analize snova .
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Foto: Fotolia
Iako će tumačenje snova biti drugačije za svakoga, postoje univerzalne teme koje se pojavljuju i vrijedi ih istražiti ako pokušavate shvatiti što bi vaši snovi mogli značiti. Ovo možete smatrati brzim tečajem osnovne analize snova .
| Foto: Fotolia
1. Snovi o trudnoći: Ovisno o tome što vam se događa u životu, trudnoća u snu može značiti potpuno različite stvari. Važno je sagledati detalje sna kako biste lakše shvatili cjelokupno značenje, kao i spoznati kako se osjećate nakon sna; vaša emocionalna reakcija može pružiti uvid u to što san može značiti. Npr. ako sanjate da ste trudni i naporno ste radili na kreativnom projektu, san se može odnositi na razdoblje koje proživljavate i kako se osjećate u vezi s tim.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
2. Snovi o padanju: Ako sanjate da slobodno padate, to bi moglo značiti da se osjećate izvan kontrole i da nemate stabilno uporište u nekom aspektu svog života. S druge strane, međutim, ako u snu padate, a zatim počnete letjeti, to bi moglo predstavljati slobodu i povjerenje u tajming vašeg života.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Snovi o progonstvu: Ako vas netko lovi u snovima, to je još jedan znak da možda ne osjećate da imate sve pod kontrolom. To može značiti nekoliko različitih strahova, poput zabrinutosti da vas netko želi napasti ili da izbjegavate određene odgovornosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. Snovi o letenju: Bez obzira sanjate li da letite poput ptice ili se igrate Supermena, živopisan san o letenju simbolizira slobodu i potrebu za avanturom. Međutim, ako se san pretvori u to da padat, to bi također moglo značiti da se osjećate neuzemljeno. Stoga ne zaboravite pokušati obratiti pozornost na ono što se događa u snu i kako se osjećate.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Snovi o smrti: Očito tumačenje bilo bi da simbolizira vaš unutarnji strah od umiranja. Ali evo još jednog načina na koji to možete gledati: to bi vam moglo samo dati osjećaj da se poglavlje ili situacija u vašem životu bliži kraju - i to ne mora uvijek biti loša stvar.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. Snovi o ispadanju zuba: Jedan od najčešćih snova za koji postoje tri glavna tumačenja. Prvo, to bi moglo značiti neku vrstu ponovnog rođenja i transformacije, jer se oslobađate nečeg starog i stvarate prostor za novo. Druga dva su introspektivnija i mogu značiti osjećaj gubitka kontrole ili unutarnje zabrinutosti oko toga kako se predstavljate u javnosti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
7. Snovi o kašnjenju ili propuštanju roka: Ove navike koje se pojavljuju u vašim snovima obično pokazuju neku vrstu brige koju imate u sebi. Moglo bi predstavljati brigu zbog propuštene prilike ili stres oko vašeg odnosa s vremenom. Također bi moglo pokazati da ste preopterećeni.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. Snovi o golotinji u javnosti: Jeste li nedavno pali u javnosti? Ili ste slučajno lajkali staru fotografiju bivšeg partnera? Ako niste osoba koja to ignorira, ti neugodni osjećaji mogu se manifestirati dok spavate. Ako sanjate da ste goli u javnosti, to je najvjerojatnije povezano s nedavnom neugodnom situacijom u kojoj ste se našli.
9. Snovi o nevjeri: Dobra vijest je da to nije nužno znak svemira da ste s pogrešnom osobom ili da predviđate kraj svoje trenutne veze. Loša vijest: možda se suočavate s problemima povjerenja i djelujete pod utjecajem straha. Ako se ne osjećate sigurno ili ste u prošlosti bili izdani, sasvim normalno je da se pojave takvi podsvjesni osjećaji nepovjerenja. Možda sanjate takve snove jer vas je partner u prošlosti prevario ili se bojite da bi nešto moglo uništiti vašu vezu.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
10. Snovi o fobijama: Nitko ne želi u snu vidjeti kukce ili bilo kakva stvorenja kojih se boji. Zašto vam onda podsvijest u snovima priređuje takve neugodnosti? Stručnjaci smatraju da, ako sanjate svoje fobije, najvjerojatnije strahujete od gubitka kontrole u nekoj životnoj situaciji. „Suočeni ste s nečim što vas progoni ili plaši. Određene životinje i njiohovo ponašanje, predstavljaju različite vrste strahova. Primjerice, štakor može odražavati činjenicu da nešto skrivate ili izbjegavate.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
11. Snovi o bivšem partneru: Ne dajte se zavarati TikTok tarotom. Ovaj san ne znači da oni pokušavaju prizvati vaš povratak u svoje živote. Stoga, prije nego što poništite proces zacjeljivanja i javite im se, preispitajte osjećaje koje taj san budi u vama. Jeste li bili oduševljeni, užasnuti ili zbunjeni time što se bivši partner pojavio u vašem snu? Također, kakav je vaš odnos s tom osobom? Želite li je zauvijek prekrižiti ili čeznete za njom? Osjećate li žaljenje ili sram zbog prekida? Kontekst je ovdje iznimno važan za razumijevanje onoga što san otkriva.
| Foto: 123RF
12. Snovi koji djeluju kao predosjećaj: Poznatiji kao prekognitivni snovi su oni u kojima sanjate događaj koji se tek treba dogoditi, a zatim se on kasnije i ostvari. Neki ljudi vjeruju da putem snova mogu predvidjeti budućnost, dok drugi ne prepoznaju da su im snovi bili prekognitivni sve dok se sanjani događaj ne dogodi. No, nije svaki san takav i ne biste trebali živjeti u strahu misleći da ste predvidjeli budućnost svaki put kad spavate. Umjesto toga, jednostavno obratite pozornost na trenutke kada se snovi ostvare i prihvatite snagu svoje intuicije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
13. Snovi o susretu s preminulom voljenom osobom: Usredotočite se na to da ste dobili priliku za stvaranje još jedne uspomene s osobom koja vam nedostaje, umjesto da pokušavate dokučiti šalje li vam poruku "s onog svijeta". Ako nakon takvog sna osjećate tjeskobu ili stres, razgovarajte s prijateljem ili terapeutom. To bi se moglo pokazati kao trenutak dubokog promišljanja i važnih spoznaja.
| Foto: ilustracija/Canva
14. Snovi o gubitku kose: Ovakvi snovi mogu biti povezani s određenim brigama koje vas možda muče. Tumačenje ovisi o okolnostima u vašem životu, no neka od uobičajenih značenja uključuju gubitak kontrole te brigu o starenju ili vlastitom izgledu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
15. Snovi o požaru: Mogu imati vrlo različita značenja. Jedno od najčešćih tumačenja jest da se nalazite u situaciji nad kojom nemate nikakvu kontrolu. Požar također može simbolizirati snažnu strast ili ljutnju prema nečemu ili nekome u vašem životu. S druge strane, može označavati svojevrsno pročišćenje i uklanjanje staroga.
| Foto: Louisa Gouliamaki
16. Snovi o utapanju: Voda često simbolizira emocije povezane s osjećajem preplavljenosti ili time da vas nešto u potpunosti obuzima. To može značiti prevelik pritisak zbog određene situacije, previše posla, preveliku odgovornost i slično. Ukratko, sve ono u vašem svakodnevnom životu u čemu se osjećate kao da se gušite.
| Foto: Fotolia
17. Snovi o zmijama: Općenito se povezuju s određenom vrstom preobrazbe i metamorfoze. Ovaj san može ukazivati na to da prolazite kroz razdoblje snažnog odbacivanja onoga što ste prerasli. Iako to zvuči pozitivno, može biti zastrašujuće otpustiti ono što nam je poznato kako bismo prihvatili nepoznato. Zmija može simbolizirati i iscjeljenje, strast ili pak znak da je netko u vašoj blizini neiskren ili nepouzdan.
| Foto: Canva
18. Noćne more: Iako nisu ugodne, noćne more mogu ukazati na neriješene emocionalne sukobe koje možda nosite u sebi. One osvjetljavaju ono čega se bojite i pružaju nam priliku da preradimo osjećaje koji dosad nisu bili obrađeni. U većini slučajeva ne morate previše brinuti ako imate noćnu moru. No, ako često sanjate isti traumatični događaj koji ste doživjeli, trebali potražiti stručnu pomoć kako biste to prevladali jer je to klinički simptom.
| Foto: LeManna