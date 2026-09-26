Što znače snovi koje sanjamo? Psiholozi objasnili 18 najčešćih

11. Snovi o bivšem partneru: Ne dajte se zavarati TikTok tarotom. Ovaj san ne znači da oni pokušavaju prizvati vaš povratak u svoje živote. Stoga, prije nego što poništite proces zacjeljivanja i javite im se, preispitajte osjećaje koje taj san budi u vama. Jeste li bili oduševljeni, užasnuti ili zbunjeni time što se bivši partner pojavio u vašem snu? Također, kakav je vaš odnos s tom osobom? Želite li je zauvijek prekrižiti ili čeznete za njom? Osjećate li žaljenje ili sram zbog prekida? Kontekst je ovdje iznimno važan za razumijevanje onoga što san otkriva. | Foto: 123RF