FOTO 50 modnih grešaka koje će učiniti da žene starije od 50 izgledaju još starije

Bez obzira na godine, dobar stil nikada ne izlazi iz mode, ali određeni odjevni komadi mogu nenamjerno dodati godine ili narušiti cjelokupan dojam. Doznajte koji su to
U nastavku donosimo 50 modnih grešaka koje bi žene starije od 50 godina trebale izbjegavati kako bi zadržale svjež, elegantan i sofisticiran izgled.
Cilj nije slijepo pratiti trendove, već pronaći ravnotežu između udobnosti, osobnog stila i modne svježine. S nekoliko pametnih modnih odluka, svaka žena može izgledati moderno i osjećati se samopouzdano u svakoj prilici.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
NEUDOBNE CIPELE. Nošenje cipela isključivo zbog njihovog izgleda, bez ikakvog razmišljanja o tome koliko su udobne, pravi je znak mladenačke mode.
Povremeno je zabavno obući nepraktične cipele, ali što si starija, to "izgled" manje funkcionira. Zato slobodno navuci svoje Kedsice ili Birkenstock sandale za doručak s curama i pusti da estetika dođe od ostatka tvoje odjeće. Nije vrijedno boli — stvarno!
| Foto: 123RF
PLETENI REMEN NA PROVLAČENJE. Cargo kratke hlače su očito i nedvojbeno najveći modni prekršaj. Ipak, nijedna kritika ili intervencija modne policije neće natjerati ljude da se riješe svoje nevjerojatne zalihe cargo hlača tijekom ljeta. Nažalost, ove kratke hlače se obično kombiniraju s još jednom modnom pogreškom koja vas čini starijima nego što jeste: pletenim remenjem na provlačenje.
Remeni u boji devine dlake su totalno iz ranih 2000-ih, i svi koji misle da su trendi u ovom desetljeću ozbiljno su u zabludi. S obzirom na veliki izbor trendi remena na tržištu, elastični remeni bez kopči trebali bi biti posljednja opcija za držanje hlača na mjestu dok ste na odmoru.
| Foto: 123RF
HLADNI TONOVI KOSE. Pronaći nijansu kose koja odgovara vašem tenu nije uvijek jednostavno. No, bez obzira na kombinaciju, pretjerano hladni tonovi mogu učiniti da izgledate isprano i starije nego što jeste. Srećom, dobar frizer može vam pomoći odabrati boju koja će naglasiti vašu prirodnu ljepotu.
Ako sami eksperimentirate s bojom kod kuće, najsigurniji izbor su prirodne nijanse. Na primjer, izbijeljena plava lako može djelovati sivo, osobito kako starimo – i može stvoriti neželjeni dojam sijedih vlasi. Ne sviđa vam se rezultat? Toneri mogu pomoći u ispravljanju nijanse, a boju uvijek možete prilagoditi kasnije. Ključ je u ravnoteži i nijansi koja vas osvježava, a ne postaruje.
| Foto: 123RF
ODBIJANJE NOŠENJE ŠEŠIRA. Ova modna pogreška za proljeće i ljeto nije toliko vezana uz boje i materijale odjeće, koliko uz zaštitu koju odjeća može pružiti vašem izgledu i zdravlju kože. UV zrake su posebno štetne u toplijim mjesecima, a šeširi su sjajan način da se zaštitite od njih — i tijekom proljeća i tijekom ljeta.
Šeširi nisu samo praktični, već su i trendi dodatak koji može spriječiti prijevremeno starenje kože, opekline od sunca i razne kožne bolesti. Trenutno su u modi bucket šeširi, šeširi s ravnim obodom, slameni šeširi i fedore, ali bilo koji šešir je bolji od izlaganja kože direktnom suncu.
Dakle, nemojte odbijati šešir — izaberite onaj koji vam najbolje pristaje i uživajte u stilu i zaštiti!
| Foto: 123RF
COOL TONOVI LAKA ZA NOKTE. Da, čak ni boja laka za nokte ne prolazi bez kritike u svijetu modnih stručnjaka. Iako su nokti manje uočljivi od boje kose ili cipela, oni zaokružuju vaš stil i mogu učiniti da izgledate svježije i zdravije.
Budući da savjetujemo da izbjegavate hladne tonove i za kosu, za nokte pak nisu preporučljive 'cool' boje. Srećom, lak možete lako promijeniti, pa si povremeno priuštite zabavu s bojama koje nisu baš “sezonski usklađene.” No, općenito, birajte nijanse koje se slažu s vašim zimskim outfitima i tonom kože kako biste uvijek izgledali skladno.
| Foto: 123RF
LAGANI TOPOVI. Ljeto može biti toliko vruće i vlažno da sama pomisao na nošenje bilo kakve odjeće može biti obeshrabrujuća do te mjere da jednostavno ne želite izlaziti van. Ovime želimo reći da ne biste trebali cijeli dan sjediti ispred ventilatora iz straha od vrućine — manje definitivno može značiti više u najtoplijim danima.
Međutim, dolazi trenutak kada udobni topovi prelaze granicu i postaju previše otkriveni. To nije nužno loša stvar, ali sve ovisi o kontekstu vašeg izlaska. Ako ste na plaži, uživate s prijateljima i plešete uz glazbu, samo naprijed! Nitko tamo ne želi nositi duge rukave. Ali ako idete u trgovinu ili na večeru, postoji rizik da ćete se učiniti starijima ako previše pokušavate pratiti modne trendove mlađih generacija.
| Foto: MSN
NEPRILAGOĐENA ODJEĆA. Kad pomislimo na prepravke odjeće, većina nas zamišlja kako nosimo hlače nekoj starijoj krojačici da skrati rub – i to je često to. No, ta ideja trebala bi se proširiti i na staru i second-hand odjeću. Promjene u težini su sasvim normalne, i umjesto da trošite stotine eura na novu garderobu, bolja opcija je prilagoditi ono što već imate.
Sjećate se statistike o tonama odjeće koja završava na odlagalištima? Većina tog otpada dolazi upravo od prekomjerne potrošnje i brzopletog bacanja odjeće zbog sitnih oštećenja. Kako biste se priključili ekološki osviještenijim generacijama, umjesto da odbacujete odjeću – naučite osnovni šav, odnesite komad krojaču ili se okušajte u DIY preinakama. Malo truda čini veliku razliku – i za vas i za planet.
| Foto: 123RF
ZGUŽVANA ODJEĆA. Boomeri bi, u teoriji, trebali biti majstori peglanja, ali iznenadili biste se koliko ih zanemaruje tu sitnicu. Kao što bore na koži otkrivaju godine, tako i nabori na odjeći čine da čak i najnoviji komadi izgledaju staro, istrošeno i potpuno izvan trenda.
Osim odijevanja prema proporcijama, redovito održavanje odjeće — uključujući peglanje — ključno je za svjež i dotjeran izgled. Time ne samo da produljujete životni vijek svojih komada i smanjujete otpad, već i automatski podižete razinu svakog outfita. Ne biste se pojavili na intervjuu ili večeri u zgužvanoj odjeći, pa zašto biste to dopustili u izlasku s prijateljima? I oni zaslužuju isti stupanj poštovanja.
| Foto: 123RF
ZANEMARIVANJE PROPORCIJA. Povezano s neuravnoteženim outfitima, proporcije igraju ključnu ulogu u modnom stiliziranju – mnogo veću nego što mnogi misle. Samo zato što Vogue model nosi crop top i prozirnu bluzu, ne znači da će ti isti komadi laskati i vašoj figuri. Slijepo praćenje trendova često rezultira izgledom “previše se trudiš”, a pravi stil zapravo leži u ravnoteži između onoga što je moderno, što volite i što vam zaista stoji.
Najvažniji korak? Uložite u odjeću koja vam stvarno pristaje. Kao što smo već spomenuli, prilagoditi garderobu svom obliku tijela je jednostavan i siguran početak. Čak i najnepopularniji komadi mogu izgledati kao s modne piste ako su pravilno stilizirani i ako ih nosite s dozom samopouzdanja. A da, i još jednom: isticanje struka remenom ili krojem s gumom čini čuda – čak i kad nosite majicu tri broja veću.
| Foto: MSN
NEPRIMJERENI MODNI SPOJEVI. Produžujemo debatu o “čarapama i sandalama” na cijeli modni spektar jer, čini se, mnogi još uvijek ne znaju pravilno upariti odjevne komade! Japanke služe tome da stopala dišu, a ne da se guše ispod jarkoružičastih, pufastih čarapa. Nema goreg prizora od osobe koja šeće plažom dok joj se pijesak zavlači u vunene čarape – to je jednostavno pogrešno mjesto i pogrešno vrijeme.
I ne govorimo samo o čarapama, već o svim pufastim, zimskim komadima koji postaju prava prijetnja zdravlju kad temperature narastu. Teški kardigani, plišane trenirke i vunene jakne nemaju što tražiti na suncu od 30 stupnjeva – osim ako niste baka koja se smrzava čim temperatura padne ispod 21. Bez zamjerki ako ste u toj skupini, ali ako niste – ostavite zimske komade za jesen i dopustite svom stilu da diše zajedno s vama.
| Foto: 123RF
POGREŠNA VELIČINA GRUDNJAKA. Nošenje grudnjaka koji nije vaše prave veličine jedna je od najčešćih i najlakših modnih pogrešaka. Mnoge žene su odrastale noseći naslijeđene grudnjake od sestara, majki ili rođaka, pa nisu naučile kako odabrati grudnjak koji stvarno pristaje. U ovom slučaju, neznanje baš i nije blagoslov jer pogrešna veličina može totalno pokvariti cijeli izgled.
Ova greška nije samo estetska — nošenje pravilno pristajućeg grudnjaka donosi niz benefita: poboljšava držanje, podiže samopouzdanje, grudnjaci traju duže, odijevanje izgleda bolje, lakše ste aktivni i smanjuje bolove u leđima. Budući da većina prodavača ne mjeri ispravno, preporučujemo da posjetite abrathatfits.org
za točne smjernice i savjete.
| Foto: 123RF
PREVIŠE KONZERVATIVNO ODIJEVANJE. Već smo govorili o pretjeranom slojevitom odijevanju, ali ovaj proljetno-ljetni modni promašaj ide korak dalje – riječ je o odjeći koja je previše konzervativna za visoke temperature. Kako se vrijeme zagrijava, zadnje što vam treba je osjećaj da se morate skrivati ispod slojeva od glave do pete. Nitko vas ne bi trebao posramiti zbog pokazivanja malo kože – ljeto je stvoreno za to!
Dugih rukava, dolčevita i suknji do poda najbolje se odreći tijekom toplih mjeseci. Ne samo da ćete se preznojavati i osjećati nelagodno u tolikoj količini tkanine, već ćete i vizualno postarati svoj izgled. Nema potrebe da izgledate kao da ste zapeli u prošlom stoljeću – pustite da koža diše i uživajte u suncu dok traje!
| Foto: 123RF
JAPANKE NISU ZA GRAD. Japanke pripadaju plaži i ni na kojem drugom mjestu. Sandale su odličan i udoban izbor obuće, pa zašto bi itko birao neugodne japanke koje lako mogu izazvati žuljeve? Ovaj modni propust, naročito čest u proljeće, trebalo bi izbjegavati pod svaku cijenu. Kad ste u pokretu, uvijek je pametno imati dodatni par ravnih cipela u torbi ili autu.
Ako niste ljubitelj ravnih cipela, platform sandale su prošle sezone bile pravi hit, a ove sezone vraćaju se u velikom stilu. Najbolje od svega, udobnije su od običnih ravnih cipela ili japanki jer pružaju bolju potporu i daju dodatnu visinu, čime vizualno izdužuju vašu figuru i približavaju je modelskom izgledu.
| Foto: 123RF
ULTRA BOHO. Boho-chic, trend koji već godinama dominira lifestyle blogovima, modnim editorijalima i društvenim mrežama, mogao bi konačno doživjeti svoj pad ovog proljeća. Iako lepršave hlače i nakit od perlica nisu potpuno izašli iz mode, kombiniranje svih boho elemenata u jednom outfitu može vas postarati, daleko izvan okvira “cool” mama i tinejdžera s Coachelle koji su ovaj stil učinili popularnim.
Umjesto da se oslanjate na tipični boho look iz Anthropologie, pokušajte zemljane tonove uskladiti s monokromatskim minimalizmom, koji je trenutno jedan od najjačih trendova za proljeće i ljeto. Ovaj stil ne zahtijeva previše modnih dodataka, a daje svjež i moderan izgled koji će biti popularan i u budućnosti.
| Foto: 123RF
SANDALE SA ČARAPAMA. Ne – baš ne. Koliko puta moraju modni stručnjaci upozoravati na ovaj loš trend? Nošenje čarapa sa sandalama nikada nije bila dobra ideja. Osim što može otkriti nečiju dob, ovaj stil jednostavno djeluje jeftino i neukusno. Ako vam je hladno za sandale, bolje je odabrati zatvorenu obuću poput tenisica.
Ovaj trend je posebno neprimjeren u proljeće i ljeto, kada vremenske prilike napokon postaju toplije, a ljudi još uvijek ne žele odustati od čarapa. Ne razumijemo zašto biste birali otvorenu obuću uz zatvorene čarape – nema smisla. Izaberite jedno ili drugo… molimo vas!
| Foto: 123RF
HLAČE DO LISTOVA. Bilo da ih nazivate kapricama ili nekim drugim neobičnim nazivom, hlače koje sežu do listova nisu laskave i mogu vas učiniti starijima nego što jeste. Ako želite nositi hlače koje se završavaju prije gležnja, bolje je odabrati usku verziju poput skinny traperica, uz slatke proljetne čizme.
Traperice ravnog kroja trenutno su u modi i univerzalno pristaju kad se pravilno stiliriziraju i naglase struk. Ovaj kroj karakterizira uskost oko bedara i blaga širina oko koljena i listova. Ravne traperice obično završavaju tik iznad gležnja i predstavljaju savršenu alternativu klasičnim capri hlačama.
| Foto: anton vaver 2013
LAŽNO TAMNJENJE. Lažno tamnjenje savršen je način da postignete brončani ten za proljeće i ljeto, no lako može poći po zlu ako se pretjera. Vjerojatno ste već vidjeli nekoga s narančastom kožom – to je ono što se događa kad se ne pazi.
Umjesto toga, ciljajte na blagi ten koji je samo nekoliko nijansi tamniji od vaše prirodne boje kože. Iako podržavamo uporabu lažnog tamnjenja, poput spray tan tretmana i losiona, potrebno je biti pažljiv. Odabir prave nijanse za vaš ton kože može biti izazovan, stoga isprobajte različite proizvode i tonove dok ne pronađete onaj koji vam savršeno odgovara. Tako ćete uživati u lijepom, prirodnom izgledu bez neugodnih modnih promašaja.
| Foto: 123RF
NEON BOJE NISU ZA SVAKODNEVNICU - BIRAJTE PASTELNE BOJE. Priznajmo – neon boje dobro izgledaju jedino u noćnim klubovima, na glazbenim festivalima ili EDM koncertima. U svakodnevnom izdanju mogu biti prejake za oči i samo istaknuti sitne nesavršenosti na vašem izgledu. Zato je najbolje tijekom proljeća i ljeta birati nježne pastelne nijanse.
Pasteli pristaju svim tonovima kože i uvijek su u modi, dok neonske boje često „pobjeđuju“ vaš prirodni sjaj i odaju dojam starijeg izgleda. Štedite svoje oči i stil – neon nije povratak trenda kojeg trebate forsirati. Za svježi i elegantan izgled birajte pastelne boje koje vas ističu na najbolji način.
| Foto: 123RF
RASTEZLJIVE TRAPERICE. Modni bogovi su progovorili – i jeggings su napokon ispali iz igre. Taj spoj rastezljive traper tkanine i jeftinog džerseja više jednostavno ne prolazi, ni kao casual ni kao modno prihvatljiv izbor. Iako su možda bili praktični u ljetnim mjesecima kada su klasične traperice preteške, danas djeluju zastarjelo i pomalo jeftino.
Ako tražite udobnost bez žrtvovanja stila, rješenje je u athleisure komadima – tajicama za jogu, biciklističkim hlačicama i sportskim topićima koji laskaju figuri. Takvi komadi lako se kombiniraju za ležeran ili čak dotjeran izgled, a pritom ne ostavljaju dojam da ste zapeli u 2004. Udobno, moderno i daleko od modne katastrofe – upravo ono što tražimo ovog proljeća i ljeta.
| Foto: 123RF
CARGO KRATKE HLAČE. Nije potrebno posebno objašnjavati zašto su cargo kratke hlače postale modni faux pas – djeluju kao da su ravno iz „djedovske“ garderobe. Proljeće i ljeto pozivaju na kraće modele, pa je vrijeme da podignete rub i pokažete malo kože! Bojite li se otkriti koljena? Ne brinite, neće vas povrijediti.
Ne morate ići na ekstremne kratke hlačice, ali modeli koji završavaju tik iznad koljena mogu izgledati fantastično. Osim što uklanjate višak džepova, dopuštate nogama da upiju malo sunca nakon sivih zimskih mjeseci. A kao što preskakanje treninga za noge narušava proporcije tijela, tako i skrivanje nogu od sunca može vas učiniti „Oreo“ efektom umjesto prave ljetne zvijezde. Vrijeme je za osvježenje i slobodu na suncu!
| Foto: 123RF
PREVIŠE POČUPANE OBRVE. Devedesete su nas uvjerile da su velike obrve „nepoželjne“ i da ih treba pažljivo oblikovati i pripitomiti. No, ništa nije dalje od istine! Modna industrija mijenja svoje mišljenje brže nego što dijete u slastičarnici bira sladoled, a velike, guste obrve ponovo su u trendu.
Nova pravila kažu – što bujnije, to bolje! Inspiraciju potražite kod ikona poput Care Delevigne i Brooke Shields. Ako nemate prirodno guste obrve ili ste ih prije dosta istanjili, ne brinite – pomoći će vam maskara za obrve koja simulira prave dlačice. Za bolji učinak, koristite puder za popunjavanje rijetkih dijelova i fiksiranje proizvoda, a kremasti korektor za naglašavanje luka obrve dodatno će naglasiti cijeli izgled. Velike obrve vraćaju samopouzdanje i mladenačku svježinu!
| Foto: 123RF
BAKINE NAOČALE. Naočale možda jesu medicinsko pomagalo, ali su i modni dodatak koji nosite svaki dan – i zato zaslužuju više pažnje od brzinskog odabira iz najbliže trgovine mješovitom robom. Takozvane „granny“ naočale možda su jeftine, ali svoj nadimak nisu dobile bez razloga – instantno dodaju godine i brišu svaki trag stila.
Trenutno su u trendu crni pravokutni okviri te tanke metalne naočale koje djeluju moderno, profinjeno i lako se uklapaju u svaki look. I da, vrijeme je da se oprostite od lančića za naočale i zubnih aparatića u istoj kombinaciji – ništa vas ne može postarati brže. Isto vrijedi i za sunčane naočale: investirajte u kvalitetu jer osim stila, štite i vaše oči. Ukratko, naočale nisu samo pomoć za vid – one su produžetak vašeg osobnog stila.
| Foto: 123RF/123RF
NE NOŠENJE KREME ZA SUNČANJE! Sunce može vašoj koži dati lijep, zlatni sjaj, ali istovremeno je i njen najveći neprijatelj. Dugotrajna izloženost može dovesti do pojave staračkih pjega i oštećenja kože. Najbolji način zaštite je redovito nanošenje kreme sa zaštitnim faktorom. Nakon nanošenja, pričekajte da se krema upije i ne zaboravite je ponovno nanijeti ako ulazite u vodu.
Ako želite brončani ten, izbjegavajte direktno sunčanje i radije se odlučite za sigurne alternative poput samotamnjenja ili profesionalnog spray tan tretmana u salonu. Također, kvalitetan bronzer u šminki može zagrijati tonove vašeg lica i dati vam taj poželjni „sunčani“ izgled bez štete po kožu. Pametna njega i zaštita ključ su zdrave i blistave kože!
| Foto: 123RF
PREMALO ODJEĆE. Tijekom proljeća i ljeta volimo udobne, prozračne outfite — i naravno, potpuno podržavamo samopouzdanje i pozitivnu sliku o tijelu. No ako želite izgledati mladoliko i stilski, postoji jednostavan savjet: bikini top i donji dio zadržite za plažu ili bazen.
Iako je nošenje bikinija uz traperice možda „in“ u dvadesetima, s godinama to sve više djeluje kao pokušaj zadržavanja mladosti umjesto istinskog stila. To ne znači da ne možete izgledati odlično u kupaćem kostimu – samo ga nosite tamo gdje i pripada. Za dnevne gradske šetnje, bralette, crop top ili lagana ljetna haljina bit će mnogo prikladniji izbor koji ističe stil, a ne samo kožu.
| Foto: 123RF
PREVIŠE 'RAZUMNA' OBUĆA. Tko kaže da udobnost i stil ne idu zajedno? Iako je lako posegnuti za praktičnom, ali zastarjelom obućom, upravo takvi modeli mogu vas najbrže postarati. Srećom, danas postoji mnogo opcija koje su i udobne i moderne – bez kompromisa.
Ako volite tenisice, birajte klasične bijele modele poznatih brendova – čiste, jednostavne i lako uklopive u svaki outfit. Još jedan hit sezone su mule natikače – nosive s petom ili bez nje, udobne za cijeli dan i savršeno pristaju uz traperice, suknje, haljine ili kratke hlače. Ulaganjem u moderan, ali udoban par cipela, vaš stil ostaje svjež, a stopala zahvalna.
| Foto: 123RF
KARDIGANI. Postoji li išta udobnije i toplije od velikog, mekanog kardigana? Vjerojatno ne. No, iako kardigani pružaju vrhunsku udobnost, često nose sa sobom imidž "bake u pletenini" — pravedno ili ne, ta je asocijacija još uvijek živa.
I dok se pletenina može uklopiti u moderan i trendi izgled, korištenje kardigana kao zamjene za jaknu često ne uspijeva ostaviti dojam stila. Možda će vas grijati tijekom prohladnih proljetnih jutara, ali teško da ćete s takvom kombinacijom osvojiti modne pohvale.
| Foto: yulaphotographer
NOŠENJE STARE TORBE. Pronašli ste savršenu torbu prije nekoliko godina, ali sada je pravo vrijeme za promjenu. Ako vaša torba ima poderotine, ogrebotine ili izgleda istrošeno, lako je zamijeniti je novom. Proljeće i ljeto idealni su za unošenje boja, pa birajte torbu koja će biti upečatljiv detalj vaših modnih kombinacija.
Kožne torbe su uvijek popularan i izdržljiv izbor, bez obzira na sezonu, a s vremenom dobivaju poseban, prepoznatljiv izgled. Ako ste navikli na crne ili tamne torbe, pokušajte ove sezone s tan ili svijetlim nijansama – efekt će biti instantan i osvježavajući, a vaš stil automatski trendi.
| Foto: 123RF
PREDUGA KOSA. Naravno, nitko vam ne bi trebao govoriti kako nositi svoju kosu — ali ako vas brine dojam starijeg izgleda, možda je vrijeme da razmislite o promjeni. Iako duga kosa može biti elegantna, pretjerano dugi pramenovi koji dosežu do struka (ili niže) često vizualno dodaju godine jer je jasno da je trebalo puno vremena da narastu – a to rijetko djeluje svježe i moderno.
Osim toga, duga kosa zna biti zahtjevna za održavanje i lako može "progutati" vaše lice i outfite. Nemojte dopustiti da sav taj potencijal ostane neiskorišten! Umjesto toga, eksperimentirajte – pletenice, punđe, pa čak i skraćivanje kose mogu potpuno osvježiti vaš izgled. S proljećem i ljetom pred vratima, idealno je vrijeme za novu, laganu frizuru. Savjet frizera koji zna što najbolje pristaje vašem obliku lica i tonu kože može biti pravi korak prema mlađem i modernijem izgledu.
| Foto: 123RF
ŽIVOTINJSKI UZORCI OD GLAVE DO PETE. Životinjski uzorci svakako mogu biti efektni, ali zahtijevaju pažljivo stiliziranje – pogrešan odabir ili kombinacija lako može dodati godine vašem izgledu. U kombinaciji s drugim upečatljivim uzorcima, outfit može djelovati prenatrpano i kaotično, a s dolaskom proljeća i ljeta takav izgled postaje još neprikladniji.
Budući da životinjski printovi često podsjećaju na tople, zimske kapute od životinjske kože, u toplijim sezonama izgledaju pomalo „izvan sezone“. Zato ih slobodno pospremite u stražnji dio ormara i dajte prednost svježim, vedrim uzorcima – poput cvjetnih motiva koji odišu energijom i mladenačkom razigranošću. Ponekad je upravo ta mala promjena ono što vašem stilu daje novi život.
| Foto: 123RF
VIDLJIVO DONJE RUBLJE. Iako danas više nije tabu ako se nazire naramenica grudnjaka ili rub donjeg rublja, nepažljivo stiliziranje lako može skliznuti u dojam nemarnosti ili čak "frumpy" izgleda. Ključ je u znanju kako odabrati pravi tip donjeg rublja za određeni odjevni komad — jer dobar grudnjak ne samo da pruža potporu, već može naglasiti figuru na najbolji mogući način.
Za proljetne i ljetne dane birajte krojeve poput wrap haljina ili krute traper komade koji prate liniju tijela bez suvišnog otkrivanja. Oni pružaju dozu elegancije, a pritom su udobni i prozračni. Ipak, ne mora sve donje rublje ostati skriveno — nježni, čipkasti bralette grudnjaci mogu biti šik dodatak uz usku haljinu, posebno kad se stiliziraju promišljeno. Ravnoteža je ključ: pokažite, ali s ukusom.
| Foto: MSN
GLOMAZNE SANDALE. Moda je ciklična, a glomazne sandale savršen su dokaz toga. Prvi put su se pojavile 1970-ih, potom ponovno početkom 2000-ih, a sada su opet preplavile modne piste i ulice.
Unatoč brojnim povratcima, još uvijek nismo uvjereni da su ove sandale pravi modni pogodak. Umjesto da proljeće provedete u neukusnoj i nezgrapnoj obući, možda je vrijeme da ovaj put taj trend ipak preskočite.
| Foto: Alberto GroÈescu
PREDIMENZIONIRANE TORBE. Kada je riječ o praktičnosti, velika tote torba teško ima konkurenciju – u nju stane sve što vam treba i još malo više. No s modnog stajališta, ova torba vam baš i ne čini uslugu.
Ako je prevelika, lako vas može „progutati“ i narušiti proporcije – ne na moderan, već na pomalo smiješan način. Osim toga, predimenzionirane torbe su već dugo tu i sve više djeluju kao trend koji je izgubio svoju svježinu pretjeranim zadržavanjem.
| Foto: Stefano Tinti
PRENAPADNI NAKIT. Modni dodaci su sjajan način da upotpunite outfit, ali s nakitom je lako pretjerati – osobito kada su u pitanju glomazni komadi koji vizualno i doslovno opterećuju vaš izgled. Proljeće i ljeto prirodno naginju minimalizmu, pa previše narukvica, lanaca i prstenja može brzo djelovati prenapadno i nemarno.
Ako volite nakit, držite se suptilnijeg pristupa. Tanke narukvice, decentni prsteni i slojevite ogrlice idealni su za toplije mjesece – lagani su, ugodni za nošenje i daju dozu elegancije bez zagušenja. Nakit može biti upečatljiv i bez pretjerivanja, zato ne nasjedajte na trend prenaglašenih komada.
| Foto: 123RF
PREŠIROKA ODJEĆA. Proljeće i ljeto idealna su prilika da istaknete svoj jedinstveni stil, no to je teško postići ako se „skrivate“ u prevelikoj, vrećastoj odjeći. Prijelaz iz zime, kada su udobni oversized džemperi i tajice bili svakodnevica, može biti izazovan – ali toplije vrijeme traži oslobađanje od viška slojeva.
Prvi korak? Odaberite odjeću koja vam zaista pristaje – ništa što visi ili se vuče za vama. Ako i dalje žudite za udobnošću zimskih komada, birajte lagane bluze s leptir rukavima ili lepršave ljetne haljine koje prate liniju tijela. I ne zaboravite važnost naglašavanja struka – dobar remen može transformirati cijeli outfit. Jer kad sakrijete svoje prirodne obline, lako skliznete u modnu monotoniju.
| Foto: 123RF
KLASIČNE NAJLONKE. Najlonke mogu biti nužno zlo u određenim situacijama, no njihova je upotreba danas svedena na vrlo specifične i rijetke prigode – poput formalnih događanja, radnog okruženja s konzervativnim pravilima odijevanja ili prvog susreta s bakama i djedovima vašeg partnera.
S dolaskom toplijih dana, neutralne najlonke lako mogu dodati godine vašem izgledu, osobito izvan poslovnog konteksta. Istina je – one rijetko laskaju bilo kojoj figuri, bez obzira na dužinu nogu. Umjesto toga, duga, lepršava suknja nudi daleko moderniju, udobniju i svestraniju alternativu. Idealna je za sve – od odlaska na posao do brzog skoka u trgovinu – i savršeno pristaje ljetnoj sezoni.
| Foto: 123RF
CVJETNI KAOS - Cvjetni uzorci za proljeće? Prava „revolucija“. Iako su cvjetovi gotovo sinonim za toplije dane, s ovim uzorkom lako je pretjerati. Kao i u svemu, umjerenost je ključ dobrog stila.
Ako volite cvjetne motive, ograničite ih na dva manja modna dodatka ili jedan upečatljiv komad – poput haljine, koju je najbolje kombinirati s jednostavnim cipelama ili diskretnim dodacima. Želite li nešto hrabrije, isprobajte tropski uzorak – živahan je i idealan za ljeto. A ako ste spremni za odmak od cvjetnog svijeta, klasični točkasti ili prugasti uzorci nude svježinu bez rizika od vizualnog prenaprezanja.
| Foto: Sergey Chirkov
TEŠKA ŠMINKA. Teška šminka zahtijeva izuzetno vještu ruku kako ne bi djelovala previše „nakićeno“ ili suho. No s porastom temperatura, takav izgled postaje još teži za održavanje – znoj i toplina mogu doslovno „otopiti“ make-up, čineći ga neurednim i ističući svaku boru i nepravilnost na licu.
Umjesto toga, bolje je posegnuti za laganim podlogama poput tonirane kreme ili prozirnog pudera koji samo ujednačavaju ten bez nepotrebnog zagušivanja kože. Dobra vijest je da je prirodan izgled trenutno apsolutni trend – zaboravite mat efekt, u modi je svjež, blistav ten koji diše.
| Foto: 123RF
VRIJEME JE ZA BOJE. Ove sezone isprobajte vedro kombiniranje boja, igrajte se s pastelnim paletama i dopustite da vaš stil reflektira optimizam toplih dana. Narančaste i crvene nijanse koje se ističu na plavom nebu i zelenoj travi trenutačno su hit, ali i nježne plave, hladne zelene ili prigušene žute tonove lako je uklopiti u svaku garderobu.
| Foto: Igor Borodin
OSVJEŽITE MODNE DODATKE ZA SVAKO GODIŠNJE DOBA. Kao i odjeća, i modni dodaci brzo mogu izaći iz mode – no žene često zanemaruju njihovo osvježavanje. Iako to može proći neprimijećeno ako ste vješti u prilagođavanju sezonskim trendovima i stiliziranju, ove zime savjetujemo da posvetite pažnju torbicama, nakitu i drugim dodacima. Vaš ormar će vam biti zahvalan!
Preporučujemo ulaganje u kvalitetne modne dodatke. Bolje je kupiti nekoliko kvalitetnih komada koji će trajati godinama nego gomilati jeftini nakit koji će se slomiti već u prvoj sezoni. A jedan važan savjet – držite se podalje od starih broševa koji mogu pokvariti i najljepšu odjevnu kombinaciju.
| Foto: lev dolgachov
ZABORAVITE DEBELE PRAMENOVE. Proljeće i ljeto savršeno su vrijeme za osvježenje kose i blistaviji tonovi, ali važno je izbjegavati stare modne greške. Debeli, „chunky“ pramenovi mogu vas postarati brže nego nespretan pokušaj udvaranja u kasnim tridesetima.
Umjesto njih, isprobajte babylights – sitne, suptilne pramenove koji kosi daju prirodan, sunčani sjaj, savršen za toplije mjesece. Za razliku od krupnih pramenova koji podsjećaju na pruge skunka (a vjerujte, takav izgled baš nije atraktivan), babylights su nježni, elegantni i pristaju gotovo svakom tipu kose. Neka vaša kosa blista, ali na pravi način!
| Foto: Pawel Horosiewicz
TEŠKA OLOVKA ZA OČI. Debela crna olovka za oči često može učiniti da vaše oči izgledaju manje i privući neželjenu pažnju. Ne govorimo da potpuno izbjegavate crnu olovku, već da je koristite pametno — tanja linija na gornjoj vodnoj liniji u kombinaciji s highlighterom u unutarnjem kutu oka otvara pogled i čini oči svježim i bistrim.
Ako ne volite nanositi olovku na vodnu liniju, ne brinite! Postoje jednostavniji načini da postignete isti efekt, poput nanošenja sjenila za oči uz pomoć koso rezanog kista, što daje mekanu i prirodnu definiciju blizu linije trepavica. Tako vaše oči ostaju velike i sjajne, a izgled nenapadan i elegantan.
| Foto: 123RF
VISOKI IZREZI NA KUPAĆIM KOSTIMIMA. Prošlog ljeta visoki izrezi na kupaćim kostimima doživjeli su veliki povratak. Pogledajte naslovnice časopisa, Instagram objave zvijezda ili izbor badića u trgovinama – što je veći izrez, to je kupaći “vrući”. Ako volite ovaj stil, nema razloga za brigu, ali evo nekoliko savjeta.
Ne kažemo da potpuno odustanete od visokih izreza, samo ih malo umjerite. Izrezi ne moraju biti ekstremno visoki kao prošle godine! Nije nužno da svi gledaju vaše bokove, pogotovo ako nemate oblik tijela koji ističe struk. Svi smo različiti i nosimo odjeću na svoj način, stoga zanemarite trendove kad je potrebno i birajte ono što vam stvarno pristaje i naglašava vaše prednosti.
| Foto: Dmytro Flisak
ŠLJOKICE NISU ZA SVAKI DAN. Vaši sjajni modni dodaci trebaju biti ti koji daju blistavost, a ne vaša obična majica s V-izrezom! Šljokice, glitter i cirkoni mogu podići ili pokvariti cijeli outfit, osobito tijekom proljeća i ljeta kada su u modi minimalistički stilovi. Osim ako ne idete u noćni klub ili na glamurozni party, šljokice ne bi trebale biti vaš glavni način privlačenja pažnje.
Mnogima je biranje modnih dodataka posljednja stvar na pameti, zbog čega se ponekad pretjera s kičastim šljokičastim komadima. Kako biste izbjegli ovu modnu zamku, savjetujemo da već večer prije osmislite svoj outfit i odaberete sjajne dodatke. Tako ćete postići skladan i trendi izgled, jer improvizacija u posljednji čas rijetko donosi dobre rezultate.
| Foto: 123RF
ZANEMARIVANJE NAČINA PROIZVODNJE ODJEĆE. Jedna od ključnih razlika između Baby Boom generacije i milenijalaca jest njihov stav prema okolišu i održivosti. Iako ne želimo nikoga kriviti, jasno je da su milenijalci predvodnici pokreta održivosti u svim aspektima života, posebno kada je riječ o brzoj modi i odjeći. Generacija Z čak ide korak dalje te je poznata kao „Generacija Zelenih“ zbog svoje duboke brige za okoliš.
Razlog? Svjesni su veze između prekomjerne proizvodnje odjeće i načina na koji se ona proizvodi. Mnogi radnici u tekstilnoj industriji u inozemstvu rade u teškim uvjetima kako bi cijene u našim trgovinama bile što niže. Taj sustav također doprinosi ogromnoj količini tekstilnog otpada koji završava na odlagalištima, u milijunima tona. Ukratko, ako vas ne zanima kako je vaša odjeća proizvedena i gdje ste je kupili, vaša dob bi vam mogla biti „krivac“.
| Foto: MSN
NEUIRVNOTEŽENI OUTFITI. Mnoge modne pogreške svode se na jedno – neiskustvo u pravilnom kombiniranju odjevnih komada. Nije stvar samo u bojama i izbjegavanju sudaranja nijansi, već i u cjelokupnoj silueti. Previše tkanine na gornjem dijelu tijela, a premalo na donjem (ili obrnuto), može vas učiniti neurednima i postarati vaš izgled.
Pouzdan način da izbjegnete ovakve stilske pogreške jest prepoznati svoj oblik tijela i odijevati se tako da naglasite ono što vam najbolje stoji. Naravno, ne mora svaki outfit biti savršen, ali što vas košta da istaknete struk i izbjegnete “utapanje” u traperu ili širokim krojevima? Upravo tako – ništa.
| Foto: Anton Oparin
POLUOBRISANI LAK ZA NOKTE. Poluobrisani lak jedan je od najlakših modnih promašaja koje možete napraviti – jednostavno zato što imate vrlo malo kontrole nad tim koliko će dugo trajati. Osim ako ne idete u salon svaka dva tjedna, održavanje noktiju može biti naporno i ozbiljno pogoditi vaš budžet. Zato je ponekad najbolje potpuno preskočiti lak!
Nokti s oljuštenim lakom prvi su znak zapuštenosti, što okolina često povezuje s lošom higijenom – iako to, naravno, nije nužno istina. Budući da se klasičan lak skida vrlo brzo, preporučujemo ulaganje u trajne manikure poput gela ili akrila, koje traju tjednima. Samo pripazite da ih ne radite prečesto kako ne biste oštetili prirodne nokte.
| Foto: MSN
ZABORAVLJANJE TORBICE. Naravno, torbica nije uvijek nužna i ne morate je nositi svugdje, ali ako ste prošli studentske dane i još uvijek sve svoje stvari nosite na privjesku za ključeve – radije odajete dojam nezrelosti nego mladolikosti. Studenti koriste lanyarde za pristup menzama i domovima, ali izvan tog svijeta – torbice i džepovi su vaši saveznici.
Torbica ne mora biti golema shopping vreća. Trenutno su vrlo trendi bucket torbe i fanny packovi (da, oni su se vratili!) – praktični su, kompaktni i mogu nositi sve što vam treba. Ako vam ni to ne odgovara, elegantan novčanik ili torbica bez remena može savršeno zaokružiti vaš outfit bez napora.
| Foto: 123RF
SUKNJE DO PODA. Znamo da će se neki žestoko usprotiviti ovom mišljenju, ali poslušajte nas – suknje do poda rijetko kome zaista laskaju. Kada tkanina prekriva cipele, vizualno vam „skraćuje“ noge i čini vas nižima nego što zapravo jeste, bez obzira na visinu.
Vrsta materijala pritom igra ključnu ulogu. Duge traper suknje već su godinama izvan trenda, pa ako ih još nosite, razmislite o preinakama – recimo, skraćivanju do koljena. Duge suknje nisu nužno passe, ali ako želite zadržati moderan i proporcionalan izgled, neka završavaju kod gležnja. To je savršen kompromis između elegancije i suvremenog stila.
| Foto: 123RF
MAJICE BEZ RUKAVA - Čak ni oni s vitkim ili zdravim tijelom često ne uspijevaju nositi ovaj stil onako kako je zamišljen. Naravno, sportska odjeća nije nužno napravljena da bude trendi, već prije svega praktična, ali sportski grudnjak ili majica s rukavima mogu učiniti puno više za tvoje samopouzdanje nego što misliš. I moramo dodati — samo zato što ti ta majica laskavo stoji, ne znači da je prikladna kao ljetni outfit.
| Foto: 123RF
TOPOVI S TANKIM NARAMENICAMA. Ova proljetno-ljetna modna pogreška je malo šira tema, ali je važno o njoj govoriti. Ne, naravno da te topovi s tankim naramenicama ne moraju nužno postarati. Od tankih naramenica poput špageti do otvorenih leđa, takvi topovi su sjajan način da ostaneš hladna tijekom toplijih mjeseci, a pritom budeš trendy, udobna i lijepa.
Problemi nastaju kada ne uzmeš u obzir svoj oblik tijela ili kako će određene linije od sunca utjecati na tvoj izgled. Može biti smiješno i bezazleno da ti se pokoja linija od sunca nazire ispod nove haljine, ali topovi s previše složenim naramenicama mogu dovesti do toga da ćeš zamjerati svojim linijama jer one odvlače pažnju od svih ostalih lepršavih odjevnih kombinacija.
| Foto: 123RF