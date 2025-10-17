FOTO 50 modnih grešaka koje će učiniti da žene starije od 50 izgledaju još starije

NEPRIMJERENI MODNI SPOJEVI. Produžujemo debatu o “čarapama i sandalama” na cijeli modni spektar jer, čini se, mnogi još uvijek ne znaju pravilno upariti odjevne komade! Japanke služe tome da stopala dišu, a ne da se guše ispod jarkoružičastih, pufastih čarapa. Nema goreg prizora od osobe koja šeće plažom dok joj se pijesak zavlači u vunene čarape – to je jednostavno pogrešno mjesto i pogrešno vrijeme. I ne govorimo samo o čarapama, već o svim pufastim, zimskim komadima koji postaju prava prijetnja zdravlju kad temperature narastu. Teški kardigani, plišane trenirke i vunene jakne nemaju što tražiti na suncu od 30 stupnjeva – osim ako niste baka koja se smrzava čim temperatura padne ispod 21. Bez zamjerki ako ste u toj skupini, ali ako niste – ostavite zimske komade za jesen i dopustite svom stilu da diše zajedno s vama. | Foto: 123RF