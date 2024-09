Što znači kada kuhana jaja 'pozelene' i mogu li se jesti?

Ponekad se tijekom kuhanja jaja dogodi da se žumanjak oboji u zeleno umjesto da ostane žuto. Zašto se to događa i jesu li takva jaja sigurna za jelo?

Dakle, kada ugledate zeleni 'prsten' oko žumanjka, to je rezultat interakcije vodika iz bjelanjka sa sumporom iz žumanjka. Obično se to dogodi kada jaje bude kuhano malo predugo. Čak i voda u kojoj se kuhaju može imati utjecaja na to, posebno ako sadrži više željeza.

Ali ne brinite, zeleni prsten nije razlog za paniku. Iako može djelovati čudno, potpuno je siguran za konzumaciju.

Ako ipak želite izbjeći ovu pojavu, evo nekoliko savjeta koji će vam u tome pomoći.

Stavite jaja u lonac, pa dodajte hladnu vodu, toliko da pokrije jaja i bude oko 2-2,5 cm iznad njih.

Pokrijte posudu i pustite da proključa, pa isključite štednjak, ali ostavite da odstoji na njoj – 15 minuta ako su jaja velika, 12 ako su srednja i 18 ako su manja. Prolijte vruću vodu i prelijte jaja hladnom vodom.