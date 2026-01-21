Što znate o digitalnoj dijagnostici u stomatologiji?

U Poliklinici Minerva u centru Zagreba digitalna dijagnostika, RTG i 3D snimanje, intraoralni skeneri i CAD/CAM sustavi omogućuju da svaki pacijent dobije rješenje prilagođeno stvarnoj potrebi, s naglaskom na sigurnost, funkciju i estetiku osmijeha.

Kada je krunica bolji izbor od ispuna?

Ispun je primjeren kada je karijes manjih dimenzija i kada postoje zdravi rubovi zuba koji stabilno podupiru materijal. Krunica postaje bolji izbor kada zub treba cjelovitu zaštitu i dugotrajniju stabilnost protetskog rada. Situacije u kojima krunica ima jasnu prednost uključuju:

Velika destrukcija krune zuba, gdje bi ispun zauzeo više od polovice širine zuba.

Pukotine i frakture koje zahvaćaju kvržice ili rubove, s povećanim rizikom daljnjeg pucanja.

Zub nakon endodontskog liječenja (liječenja kanala) s oslabljenom strukturom.

Znatno istrošeni zubi kod bruksizma, kada je potrebna čvrsta i funkcionalna površina.

Zamjena starih, opsežnih ispuna s ponavljanim rubnim propustima ili sekundarnim karijesom.

Potreba za poboljšanjem boje, oblika i kontakata kako bi se uspostavila pravilna okluzija i estetika.

Kod ovih problema krunica ne samo da zatvara defekt, nego mehanički štiti preostalo zubno tkivo, ravnomjerno raspodjeljuje žvačne sile i daje stabilnu podlogu za dugoročno liječenje.

Kako digitalna dijagnostika vodi do sigurnog odabira

Digitalna dijagnostika objedinjena na jednoj adresi ubrzava proces i povećava preciznost. Intraoralni skener stvara točan 3D model zuba i okolnih struktura bez neugodnih otisaka. Digitalni RTG i, po potrebi, CBCT snimke prikazuju širinu kosti, skriveni karijes, frakture i odnos korijena s okolnim anatomskim strukturama. Uz fotografijsku dokumentaciju i analizu ugriza, stomatolog dobiva potpunu sliku koja vodi odluci: je li ispun dovoljan ili je mudrije uložiti u krunicu.

Kada je krunica preporuka, CAD/CAM planiranje omogućuje virtualni “wax-up” i probnu simulaciju oblika. Pacijent vidi očekivani rezultat, a stomatolog precizno definira rub preparacije, kontakte i estetiku. Takav postupak smanjuje broj dolazaka, optimizira vrijeme i smanjuje rizik korekcija u kasnijoj fazi terapije.

Foto: Poliklinika Minerva

Krunica ili ispun: usporedba kroz proces liječenja

Ispun se obično postavlja u jednom posjetu: nakon čišćenja karijesa zub se nadogradi kompozitom i prilagodi ugrizu. To je brzo rješenje kada je defekt manji i kada postoje stabilne stijenke. Međutim, kod velikih kaviteta ispun može s vremenom promijeniti oblik, doći do mikropropuštanja na rubovima ili do puknuća stijenke, što opet otvara potrebu za novim postupkom.

Krunica obuhvaća cijeli vidljivi dio zuba. Postupak uključuje minimalno invazivnu preparaciju, digitalno skeniranje, kompjutorski dizajn te izradu u keramičkom ili cirkonij-keramičkom materijalu. Prednost krunice je predvidiva čvrstoća i stabilnost kontakata, što dulje štiti zub i okolno tkivo. U dobro organiziranoj ordinaciji s CAD/CAM tehnologijom izrada se može završiti u kraćem vremenu i s manje posjeta, a privremeni rad osigurava udobnost do konačnog cementiranja.

Materijali i preciznost: zašto je to važno

Odabir materijala utječe na trajnost i estetiku. Litij-disilikatne keramike nude izvrsnu prozirnost za prednje zube, dok cirkonij pruža maksimalnu čvrstoću za stražnji segment i pacijente s većim žvačnim opterećenjem. Digitalno određivanje boje, točan rubni dosjed i kontrola kontakata smanjuju osjetljivost nakon cementiranja i produžuju vijek trajanja protetskog rada. U praksi Poliklinike Minerva koristi se visokokvalitetna kombinacija materijala i laboratorijske izrade kako bi se postigla vrhunska preciznost i prirodan izgled.

Uloga stručnog tima Poliklinike Minerva

Iskustvo tima predvođenog dr. sc. Marijanom Bićanić, specijalisticom dentalne protetike, ključno je za točnu kliničku procjenu i odabir terapije. Suradnja sa specijalistima oralne kirurgije i parodontologije omogućuje cjeloviti pristup: od sanacije kosti i mekih tkiva do funkcionalne i estetske završnice. Budući da su dijagnostika, terapija i kontrola dostupne na jednoj adresi, pacijent dobiva jasno vođen proces bez nepotrebnog odgađanja, što pozitivno utječe na zdravlje zuba i ukupno iskustvo liječenja.

Najčešća pitanja pacijenata

Koliko traje postupak? Ovisno o stanju zuba, digitalno planiranje skraćuje vrijeme izrade te su potrebna jedan do dva dolaska, uz privremeni rad koji osigurava udobnost između posjeta.

Je li zahvat ugodan? Lokalna anestezija i precizna preparacija smanjuju nelagodu, a digitalno skeniranje uklanja potrebu za klasičnim otiscima.

Kako održavati krunicu? Redovita higijena, interdentalna sredstva i kontrole osiguravaju trajnost. Prilagodba ugriza i noćna udlaga preporučuju se kod bruksizma.

Hoće li krunica izgledati prirodno? Odabir boje i prozirnosti uz fotografijsku analizu i probne mock-upove pruža realan, estetski rezultat usklađen s ostatkom osmijeha.

Kada digitalna dijagnostika pokaže da je zub strukturalno oslabljen, krunica je često najrazumnije rješenje: štiti preostalo tkivo, stabilizira ugriz i pruža dugoročnu sigurnost. U ordinaciji koja spaja tehnologiju i iskustvo, odluka između ispuna i krunice postaje jasan, argumentiran korak na putu do zdravog i funkcionalnog osmijeha.