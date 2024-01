Stomatolog Ivan je 'maher' u plesu na svili: Često i nastupam

Kad sam počeo plesati na svili, očaranost zbog visine i salta ili premeta držala me nekoliko mjeseci. Trebalo mi je godinu dana od prvog treninga do prve izvedbe, koju sam zapravo upriličio za prijateljičin rođendan objesivši svilu na stablo pred njezinom zgradom. Za mene je to bilo ispunjenje dječačkih snova jer me od malih nogu oduševljavao cirkus, objašnjava dr. med. dent. Ivan Šeparović (32) iz Zagreba.

Priznaje ipak kako u Orebiću, u kojem je odrastao, nije bilo previše mogućnosti za hobije i aktivnosti koje su za ga zanimale.

- Moja mama, Slovakinja, tijekom ljetovanja u Orebiću zaljubila se u mog oca. U Hrvatskoj se taman spremao rat, tako da sam se rodio u Bratislavi, gdje smo ostali neko vrijeme dok se ratno stanje nije primirilo. Potom smo se doselili rodbini u Makarsku, dok se kuća u Orebiću renovirala, pripremala za život. Imao sam četiri godine kad sam konačno stigao onamo. Djetinjstvo mi je bilo mirno i sretno, no Orebić je mala sredina, koja u vrijeme mojeg djetinjstva nije nudila mnogo mogućnosti. Već sam tad imao razne interese - prisjeća se dr. Šeparović i navodi kako je bio odlikaš u svim predmetima te je sudjelovao na mnogobrojnim školskim natjecanjima. Kaže da se u sportu nije pronalazio.

- Iskreno, u školi ste se na satu tjelesnog odgoja mogli baviti trčanjem ili igrati nogomet, rijetko kad igrati badminton. To me nije zanimalo. Bavio sam se knjigama, a tek pred kraj osnovne škole, kad su se blizu naše kuće doselili stranci koji su sport poput trčanja, planinarenja i biciklizma gledali kao nužnu rekreaciju, počeo sam na fizičku aktivnost gledati drugačije. Tad sam i ja počeo trčati, a tijekom gimnazije ići u teretanu. U Orebiću možete uživati u miru i prirodi, a tv vam je prozor u svijet, kao što je bio i meni. Upravo sam na TV-u prvi put vidio Cirque du Soleil i zaljubio se. Također, ljeti su hotelski animatori u Orebiću baratali cirkuskim rekvizitima, pa mi je prijateljica iz Španjolske donijela diabolo. Sam sam naučio nekoliko trikova, ali i kako ga zavitlati desetak metara u vis i potom uhvatiti, gotovo poput artista iz Cirque du Soleila - opisao je dr. Šeparović, koji je obrazovanje nastavio u gimnaziji u Makarskoj, a potom studij u Zagrebu i baviti se stomatologijom, koju smatra svojim životnim pozivom.

- Prijateljice su mi rekle da u Zagrebačkom plesnom centru može trenirati jedna od cirkuskih disciplina, ples na svili. Bila je to jesen 2013. godine i ja sam gotovo bez razmišljanja, u roku od tjedana dana došao na prvi trening u udrugu S.vila, koju je vodila Nikolina Komljenović. Naravno da ne možete napraviti puno na prvom treningu, nego učite kako se popeti nekoliko metara u zrak, ali taj osjećaj adrenalina nikad neću zaboraviti. Oduševio sam se i odlučio biti uporan u vježbanju, pa sam i u slobodno vrijeme razmišljao o načinima kako izvesti pojedine figure i pokrete kako bih na treningu što manje vremena trošio na tehničke stvari - prisjetio se dr. Šeparović te istaknuo kako studij nimalo nije patio zbog njegovog novog hobija.

- Treninzi su bili dvaput na tjedan po sat i pol. Ja sam još u djetinjstvu stekao kvalitetne radne navike, tako da je fakultet uvijek bio u prvom planu. Ipak, nikad nisam izostao s treninga, a odlazio sam čak i kad mi se nije baš dalo jer je kontinuitet vrlo važan. Kako sam u slobodno vrijeme rekreativno odlazio u teretanu, imao sam ponešto mišića, koji su svakako pomogli u izvedbama na svili - nastavlja dr. Šeparović.

Uslijedili su i samostalni nastupi, a prvi od njih izveo je pred kolegama s fakulteta na talent showu Dentakl, koji je pokrenuo i za njega dobio Posebnu rektorovu nagradu.

Ples na svili mu je poseban užitak

- Posebno se sjećam tog nastupa jer mi je to bila prva cjelovita koreografija. Posebno su mi bili dragi nastupi na bazenu Mladost. Naime, Nikolina je prije plesa na svili trenirala sinkronizirano plivanje, pa nas je njezina bivša trenerica znala pozvati da se priključimo njihovoj božićnoj reviji nastupa. Osmislili smo točku u kojoj na kraju izvedbe padamo u bazen. Nastupao sam nekoliko puta i na Božićnom balu lipicanaca u Državnoj ergeli Đakovo, ali i na festivalu Cest is d'Best - nastavio je.

Istaknuo je i drugu stranu medalje, odnosno moguću opasnost kojoj se izvedbeni umjetnici izlažu tijekom točaka na visinama.

- Baš na nastupu na Zrinjevcu u sklopu Cest is d'Besta na visini od četiri metra počeo sam se neplanirano odmotavati iz svile te sam konačno s visine od jednog metra pao na tlo na glavu. Imao sam sreće i nisam se ozlijedio nego sam nastavio nastup. Sličnu situaciju nisam više doživio, a jedina prava ozljeda koju sam imao bila je na treningu tijekom istezanja, kad sam ozlijedio preponu te zbog toga patio sljedećih godinu dana - nastavio je dr. Šeparović.

Kaže kako mu je otac preminuo 2014. godine te nije imao priliku vidjeti ga tijekom nastupa, no mama je vidjela snimke svih nastupa te je sudjelovala i na nekima uživo kad je u Centru za kulturu Korčula vodio radionice za djecu.

- Na poslu sam tijekom osam radnih sati potpuno posvećen pacijentima i onome što radim, a ostalo je moje slobodno vrijeme za sve moje aktivnosti, tako da nemam nikakvog problema sa spajanjem ta dva svijeta. Jedino, u posljednje vrijeme sam puno oprezniji jer moram paziti na moguće ozljede ruku. Naime, svaka ozljeda ruke znači bolovanje i izostanak s posla, a to ne bih želio. Također, u zadnje vrijeme bavim se i plesom u hammocku. Riječ je o istome materijalu, ali ne vise dva kraka prema dolje, kao kod klasične svile, nego je više riječ o ljuljačci. Imam još mnoge interese, no nemam dovoljno slobodnog vremena, pa će morati malo pričekati svoje vrijeme - zaključio je dr. Šeparović.