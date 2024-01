Stomatologinja: Tri situacije kada ne biste smjeli prati zube

Stomatologinja objašnjava koje su to tri situacije kada nikako ne smijete prati zube jer to može uništiti caklinu. Iako svi znaju da je važno prati zube barem dva puta dnevno, britanska stomatologinja dr. Shaadi Manouchehri upozorava na opasnosti korištenja četkice u ovim situacijama jer bi to moglo uzrokovati karijes.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... specka novi zubi u turskoj | Video: 24sata/Video

Pranje zubi, kako biste spriječili nakupljanje plaka, važan je svakodnevni aspekt oralne higijene. Ako ne vodite računa o zubima, to može dovesti do bolesti desni i karijesa, zbog čega biste ih trebali prati dvije minute prije odlaska u krevet i još jednom prilikom svaki dan, prema smjernicama stručnjaka.

Međutim, prema stomatologinji iz Londona, dr. Shaadi Manouchehri, postoje razdoblja tijekom dana kada ne biste smjeli koristiti četkicu za zube jer bi to moglo dovesti do karijesa.

Preporučuje se prati zube ujutro, ali ne biste trebali to činiti odmah nakon doručka, upozorila je. Govoreći u videu na društvenim mrežama, Manouchehri objašnjava da je to zato što su vaša usta u vrlo kiselom stanju odmah nakon jela.

- Dakle, ako perete zube, trljate kiselinu o zub, što je mineral, i može ga istrošiti - ističe ona.

Bez obzira na to koliko je primamljivo očistiti usta, također ne biste trebali prati zube odmah nakon povraćanja.

- Sadržaj želuca je izuzetno kiseo, a usta su u vrlo kiselom stanju, tako da ako četkate odmah nakon toga, u biti trošite svoju caklinu - pojasnila je. Na kraju, ne biste trebali čistiti zube odmah nakon što ste pojeli slatkiše ili druge slastice, jer to također šteti caklini.

Manouchehri preporučuje da pričekate najmanje 60 minuta, jer kada jedete slatkiše usta su to probavila u kiselinu i ta kiselina će se trljati po zubima i uništiti caklinu.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Redovito pranje zubi najbolji je način da uklonite plak i spriječite njegovo nakupljanje, tako da možete izbjeći karijes. Opće pravilo je da biste trebali prati zube dva puta dnevno, i to jednom prije spavanja. Kada se radi o tome kada je najbolje vrijeme za pranje zuba ujutro, stomatolog John Hewitt, objašnjava da biste to trebali učiniti čim se probudite, idealno unutar 30 minuta.

- Važno je da operete zube čim se ujutro probudite, idealno unutar prvih 30 minuta i prije nego što išta pojedete ili popijete. Naša usta su leglo bakterija dok spavamo, što je savršeno za nakupljanje naslaga tijekom noći. Stoga je važno da te naslage uklonimo što je prije moguće i po mogućnosti prije doručka, jer šećer u hrani reagira s plakom i potiče proces propadanja zuba - preporučuje Hewitt.