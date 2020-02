Stop mamurluku: Đumbir liječi mučninu, a kavu izbjegavajte

Američka marketinška agencija The Audit Lab zaposlenicima odlučila darovati slobodan dan za mamurluk. No nisu svi te sreće.

- Mamurno jutro ne započinjite kavom. Naime, iako se čini da vas ona može razbuditi, kofein djeluje kao diuretik, jednako kao i alkohol, pa biste s kavom mogli dodatno dehidrirati, što može dovesti do pogoršanja glavobolje i još većeg umora. Umjesto kave, popijte čašu vode ili šalicu biljnog čaja, što će potaknuti čišćenje organizma od toksina - kaže nutricionistica Sandra Marić-Bulat.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Čak i ako vam nije do jela, pojedite nešto jer će hrana potaknuti probavu i metabolizam alkohola. No odlazak do pekarnice po komad pizze ili krafnu nije dobar izbor, upozorava. Masna hrana samo će dodatno opteretiti probavu. Osim toga, takav obrok naglo će podići šećer, ali ubrzo opet dovesti do njegova pada, čime se ponovno produbljuje osjećaj umora.

U prvom obroku nakon tuluma treba osigurati kombinaciju ugljikohidrata i proteina. Dobar primjer je zobena kaša za doručak, a ako ste se probudili tek za ručak, uzmite obrok piletine ili puretine s batatom ili smeđom rižom, koji se dulje probavljuju, pa će i skokovi šećera u krvi biti manji, savjetuje nutricionistica.

Prije spavanja treba piti barem pola litre vode

Prije i poslije slavlja popijte veće količine obične vode. Nekoliko čaša vode prije spavanja može napraviti čudo i spasiti vas od mamurluka.

Sokovi od voća i povrća

Vrlo su korisni za jutro poslije jer će umiriti probavne sokove, a tako i mučninu u želucu. Dobar izbor su sok od jabuke ili kruške, kao i voda u koju ste dodali nekoliko komada tog voća.

Zeleni čaj ili metvica

Zeleni čaj pomaže čišćenju organizma od toksina, a metvica umiruje probavu i djelovat će na smanjenje lučenja kiseline, a time i protiv mučnine.

Voda s medom i limunom

Foto: altrendo images

Želite li popiti topli napitak koji će ublažiti mučninu, zakuhajte šalicu vode, dodajte žličicu meda i sok pola limuna u čašu.

Ocat i soda bikarbona

I jabučni ocat pomaže. U čaši vode pomiješajte žličicu octa te dodajte malo sode bikarbone. Soda će nadomjestiti elektrolite i smanjiti osjećaj dehidracije, a ocat će pomoći izbacivanju otrova.

I rasol je koristan

Rasol, odnosno voda u kojoj se čuva kiseli kupus, od davnina se smatra najboljim lijekom za mamurluk. Razblažite ga s malo vode i popijte natašte.

San je doista najbolji lijek

Foto: Dreamstime

Ako imate priliku uhvatiti pola sata odmora, povucite se i odrijemajte prije nego što nastavite sa svakodnevnim aktivnostima. To će najbolje okrijepiti organizam.

Bloody Mary bez alkohola

Amerikanci koktel s votkom često spominju kao lijek za mamurluk, no - izbacite votku jer će pogoršati simptome. Lijek je već i sok od rajčice kojem ste dodali celer, malo papra i đumbira.

Voda, voda i - obična voda

Dan nakon tuluma popijte barem osam čaša vode kako biste jetri i bubrezima olakšali čišćenje organizma i izbacivanje otrova.

Nema tragova mamurluka

Ogulite korijen đumbira veličine palca te ga narežite na 10-12 kriški. Pomiješajte s četiri šalice vode i pustite da kuha desetak minuta. Popijte mlako.

Aspirini ne pomažu uvijek

Mnogi tvrde da prije spavanja treba popiti puno vode i nekoliko aspirina pa ponoviti to ujutro te da će to riješiti mamurluk. No oprez - aspirin u spoju s alkoholom može izazvati krvarenje želuca.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: