Stop neredu u kuhinju uz pomoć jednostavnih i zgodnih trikova

Korisni trikovi za organizaciju objavljeni u videu na Facebook stranici uključuju izradu 'dozatora' za vrećice ili pravljenje pregrade za povrće za koje će vam poslužiti stari kartoni od mlijeka

<p>Neuredni kuhinjski ormarići vam više ne bi trebali predstavljati nikakav problem jer su kreativci na američkoj Facebook stranici 'Blossom' sastavili popis od 14 praktičnih trikova koji će vam pomoći da pronađete odgovarajuće organizacijsko rješenje za svoje police.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Jade iz Novog Zelanda ima Torettov sindrom, pokazala je kako to izgleda kada ona kuha</p><p>Iako rješenja za pohranu mogu biti skupa, ovi trikovi su posebno dizajnirani i za one s manjim budžetom jer su vam potrebne stvari koje bi možda bacili u smeće. Trikovi u ovom videu uključuju kutiju za maramice koje možete iskoristiti kao dozator za vrećice ili možete napraviti pregrade za povrće napravljene od starih kartona od mlijeka, piše<a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8893373/Clever-tricks-help-kitchen-organised.html" target="_blank"> Daily Mail</a>.</p><h2>1. Istezanjem ove igračke u krug i lijepljenjem dva kraja zajedno možete napraviti savršeni organizator za čuvanje poklopaca za vaše posude s hranom</h2><h2>2. Koristeći stare prazne kutije od žitarica koje biste obično bacili možete napraviti savršenu ladicu sa začinima kako bi sve bilo lijepo organizirano</h2><h2>3. Umjesto da limenke od povrća slažete jednu na drugu, Blossom predlaže da pomaknete prednji dio police tako da ju nagnete i dodate šipku koja će limenke držati na mjestu</h2><h2>4. Iskoristite svoje stare fascikle za dokumente koji vam više nisu potrebni tako što ćete odvojiti kopču i pričvrstiti je na unutrašnjost ormarića kao savršeno rješenje za uštedu prostora</h2><h2>5. Samozatezne šipke vam opet mogu dobro doći za ovaj trik koji pomaže uštedjeti prijeko potreban prostor u pretrpanim kuhinjama. Na nju postavite kvačice kako bi odvojili vrećice čipsa i grickalica</h2><h2>6. Moguće da je ovo jedan od najjednostavnijih i najkorisnijih trikova, a radi se o štapićima za sushi. Pomoću njih možete u hladnjaku uravnotežiti više jela, bez da napravite nered</h2><h2>7. Kad žurite i trebate plastičnu vrećicu za odlazak u trgovinu, kutija za maramice se u nekoliko jednostavnih koraka može pretvoriti u savršen dozator vrećica</h2><h2>8. Zašto proizvode koji stavljate u vrećice za zamrzavanje ne biste razvaljali i položili ih jedan na drugog u zamrzivač kako biste uštedjeli prostor?</h2><h2>9. Ladica za voće i povrće u hladnjaku često može postati neuredna, pa zašto ne biste isprobali ovaj jednostavan trik koji uključuje rezanje kartona od mlijeka na pola kako biste raspodijelili povrće</h2><h2>10, Da biste prikrili svoju neurednu ladicu, napravite brzo rješenje za prikrivanje. Samo organizator pribora za jelo zalijepite na komad drveta koji je takve veličine da stane u ladicu i stoji na vrhu nereda</h2>