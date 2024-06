Stotine žena uz nju su pronašle ljubav: 'Znam zašto si još solo'

Ako vam je dosadilo beskrajno skrolanje po aplikacijama za dejtanje te se osjećate kao da nikada nećete upoznati svoju idealnu osobu, možda je vrijeme za malo samorefleksije.

- Kao trenerice samopouzdanja i načina razmišljanja, moj je posao pomoći ženama da se osjećaju osnaženo i da kontroliraju svoje živote, posebno kada je riječ o spojevima - izjavila je britanska životna trenerica Hattie MacAndrews.

- Nije mi strano biti solo, tražiti ljubav i snalaziti se u (vrlo) složenom svijetu modernih spojeva. Ono što sam naučila kroz godine rada sa ženama u potrazi za ljubavlju jest da smo, iako smo svi divno individualni kao ljudi, svi nevjerojatno povezani u načinu na koji razmišljamo - dodala je.

Hattie je pomogla stotinama ljudi pronaći ljubav

Često su prepreke u potrazi za partnerom gotovo iste kod svih. Možda mislite da ste sami sa svojim mislima, osjećate se posramljeno zbog njih ili se previše sramite da biste ih izgovorili naglas. Ali ona nas uvjerava - niste sami.

Ovo su tri glavna razloga zbog kojih biste mogli biti samci i načini kako ih prevladati.

1. Prelako padate pod utjecaj drugih

Iz nekog razloga čini se da to što ste samac čini da drugi misle da su vam očajnički potrebni savjeti i prijedlozi kako pronaći partnera. Dobronamjerni članovi obitelji potiču vas da se pridružite najnovijim aplikacijama za spojeve ili, 'Pusti kosu', kolege vam govore: 'Idite na drugi spoj i vidite kako se osjećate', a djeca vam govore da ste previše nervozni.

Je li ikakvo čudo što svi ovi neželjeni savjeti dovode do zbunjenosti i preopterećenosti, a da ne spominjemo osjećaje osuđivanja i kao da se ne trudite dovoljno?

Učinite si uslugu i nemojte se toliko obazirati na njih. Tražiti savjet je u redu, ali ponekad je i toga previše.

2. Potajno vjerujete da niste dovoljno dobri

- Kažem potajno, jer ovo može biti teško priznati - bilo kome drugome, ali posebno sebi. Kao žene, sklone smo biti uvjetovane od vrlo rane dobi da vjerujemo da nismo dovoljno dobre, na ovaj ili onaj način - izjavila je.

Ovo može izgledati kao da se ne osjećate dovoljno lijepo, smiješno ili pametno. Dakle, kako se to manifestira? Mislite da niste vrijedni ljubavi.

Možda mislite da ne zaslužujete dobrog, ljubaznog partnera punog ljubavi. No ovo duboko ukorijenjeno, nisko samopouzdanje je siguran način da privučete pogrešnu osobu.

- Vrlo je vjerojatno da ako se osvrnete na svoje prethodne veze, postoji zajednička nit s načinima ponašanja ili poteškoćama u komunikaciji. Ako postoje obrasci koje vidite kod svojih bivših partnera (a koji vam se ne sviđaju!), onda je vrijeme da napravite promjenu - veli Hattie.

Ako ne mislite da zaslužujete ljubav, teško ćete je primiti.

Provjera načina razmišljanja i razvijanje snažnog osjećaja sebe dat će vam mnogo bolje šanse da privučete nekoga tko je pravi za vas – osobu koja je vrijedna vašeg vremena, pažnje i ljubavi.

3. Zapeli ste u krugu uspoređivanja

To je ono za što smo svi krivi na ovaj ili onaj način, a zahvaljujući društvenim mrežama, to je bolno lako učiniti na podsvjesnoj razini – tako da često nismo ni svjesni da to radimo.

Nije tajna da nas je društvo navelo da vjerujemo da je biti u vezi bolje nego biti samac. Živimo u svijetu opsjednutom idejom da je brak dobar, a biti sam loš.

Samo ovakvo razmišljanje će vas odvesti na vrlo skliski teren. Oni koji vjeruju da je biti u vezi bolje nego biti sam, završit će u vezama koje ne valjaju.

- Ja bih radije bila sretna sama, nego vezana za nekoga tko nije pravi za mene. Zato vas molim, prestanite se uspoređivati ​​sa svime što vidite na internetu. Prestanite vjerovati da biste bili sretniji da imate partnera - savjetuje.

Nemojte se umoriti da snizite svoje standarde samo da biste označili okvir 'imati partnera'. Naučiti voljeti biti samac i pronaći mir s time apsolutno je najveći dar koji si možete dati.

- Moj najveći savjet za one koji traže ljubav je da zastanu i zapitaju se: 'Jesam li stvarno spreman?' Morate biti jasni što točno tražite prije nego što krenete u potragu. Vani je velik svijet, a ako ste tek izašli iz duge veze, vjerojatno je da se scena spojeva jako razlikuje od onoga što je bila - komentira Hattie.

Naučite voljeti biti sami – to ne mora značiti biti usamljen. Otpustite svoju prošlost, zaliječite svoje rane i ne nosite nepotrebnu prtljagu naprijed, kaže Hattie MacAndrews Hello.