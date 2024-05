Tko treba platiti prvi spoj? 'Meni je normalno da se dijeli'

Tko bi trebao platiti na prvom spoj je vječno pitanje na koje nema službenog odgovora. Po nekim društvenim 'normama' je uvriježeno pravilo da plaća muškarac, ali u novije vrijeme kad se potiče ravnopravnost spolova, dovodi se u pitanje to pravilo. Jer, ako smo 'ravnopravni', zašto bi muškarac plaćao ženi?

TikTokerica @ajannino je objavila video u kojem pita upravo to: 'Tko bi trebao platiti?'. S njenog stajališta je ispravno pitati da se račun podijeli na dva dijela, pogotovo u ranim stadijima veze, što uključuje i prvi spoj. Kaže da ne želi ostati nikome dužna.

- Tko sam ja da očekujem da na svakom spoju netko plaća za mene? Nije da tražim besplatan obrok - rekla je.

Otkrila je da ju njene prijateljice zbog toga osuđuju i da se "deru" na nju kad kaže da dijeli račun na spoju. To ju je šokiralo: 'Nadam se da nisam jedina žena ovdje koja to radi'. Kaže da bi njoj bilo dobro i da sjede u parku na spoju.

Komentari ispod videa su podijeljeni, ali većina muškaraca kaže i da se žena ponudi, da bi oni svejedno platili.

- Sviđa mi se ponuda, ali je nikada neću prihvatiti. No, lijepo je znati da smo tim - pisao je jedan korisnik.

- Onda to nije spoj. To radiš kad se ideš družiti s prijateljem - dodao je drugi.

Žene, s druge strane, kažu da se ponude, ali da svejedno očekuju da muškarac plati i da će ih šokirati ako muškarac prihvati njihovu ponudu. Nekima je to sasvim normalna stvar i ne vole ako muškarci ne žele to prihvatiti te to nazivaju "red flag" (izraz kad je nešto loš znak kod neke osobe).

Ima i onih koji su komentirali da ako plate ženi, očekuju nešto zauzvrat, na što je jedan korisnik odgovorio: "Ako želiš ku*vu, samo ju kupi."

Najviše se korisnika složilo da bi trebala platiti ona osoba koja je pozvala drugu na spoj. Zato se možda češće i događa da muškarci plaćaju jer oni češće rade "prvi korak" u odnosu.