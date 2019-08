'Stranci misle da je Dubrovnik sagrađen zbog Igre prijestolja'

Čak šest do sedam puta je veće zanimanje dubrovačkih turista za seriju 'Igra prijestolja' nego za povijest grada, kaže nam dubrovački turistički vodič Ivan Vuković Vuka. Zna se tako dogoditi da ima 85 ljudi na 'Game of Thrones' turi, a na turi o povijesti grada tek 15. O njegovim Game of Thrones turama pisali su i ugledni Time, People, El Mundo, The Economist...

Foto: Privatan album/Ivan Vuković Vuka

- Najviše zanimaju milenijalce, mlade generacije koji su orijentirani na serije i filmove, koje skoro ništa drugo ne zanima osim da vide gdje se što snimalo, gdje se mogu okupati i izaći. No ja kroz tu priču uvijek 'provučem' i nešto povijesti, jer bilo bi šteta da posjete Dubrovnik i Hrvatsku, a da nemaju pojma o njima. Iako njih to često previše ni ne zanima, kroz neke im anegdote 'ubacim' nešto o Dubrovačkoj Republici, Veneciji... Jer, neki čak misle da je Dubrovnik sagrađen zbog snimanja serije. Oni misle da je realno da nas zmajevi prže. Kao da je UNESCO-o to odobrio, 'evo palite za potrebe filma' - šali se turistički vodič i dodaje:

Foto: Privatan album/Ivan Vuković Vuka

- Euforija oko serije je tako velika da Dubrovnik na Facebooku ima check-ina kao 'King's Landing', prijestolnica iz 'Igre prijestolja'. Ima skoro 100.000 ljudi koji su se tamo prijavili, pa ispada da je Dubrovnik sada grad sa dva imena. Malo se i kostimiraju, dođu na partyje... Neki su toliko zaluđeni Igrom prijestolja da kupuju i kostime iz serije, oblače se u razne likove i tako šetaju po Dubrovniku.

Foto: Privatan album/Ivan Vuković Vuka

Zbog 'Hoda srama' iz serije imamo i problema jer su se ljudi počeli skidati poput Cersei. Na YouTubeu kad upišete Walk of shame izbaci cijelu kolekciju golih ljudi koji trče po Dubrovniku. Ima ljudi koji su se zaručivali na turama koristeći frazu 'Bend the knee' iz serije. Ponuda je stvarno šarolika što se toga tiče – opisuje i dodaje da su se počeli prodavati i kokteli s imenima iz serija, organizirati eventi... Naravno, svi žele ići i na otok Lokrum jer je tamo Željezno prijestolje, a usput ga i razgledaju i okupaju se, priča Ivan.

Ističe da su mu turisti glavna snaga jer su svi na Facebooku, Instagramu i ostalim društvenim mrežama. Nađu ga i preko stranice dubrovnik-tourist-guides.com

- Preko njih sam dobio marketing bez kojeg ne bi mogao živjeti – ističe. Naglašava da svi imaju super iskustva i da nikad nije čuo da je netko od stranaca rekao da je Dubrovnik preskup.

Foto: Privatan album/Ivan Vuković Vuka

- Njima je ovdje vrhunski. Vole jesti hrvatsku hranu, lijepo im je vrijeme, obala, odu u Zagreb koji im je drugačiji, malo u Istru, Split... Pričam im o zinfandel vinu i plavcu malom jer Amerikanci misle da su njihova, zatim o kulturi ispijanja kave kod nas, pri čemu se mnogi čude kako toliko ljudi kod nas puši cigarete. Preporučujem im tipična jela, od dalmatinske pašticade do kamenica iz Stona, raznorazne specijalitete, tako da nauče nešto i mogu prepoznati hrvatska jela. Ja dogovorim s njima preko interneta - Facebooka, websitea pa ih vodim. Čak im dijelim i besplatne sugestije, jer mi je jako važno da gosti budu sretni. Tada će se i vratiti. Kad ima puno posla, nešto odradi sestra, nešto kod kolege... Trudimo se, bolje da ima posla nego da nismo traženi – optimističan je Vuka. Naime, strast prema tom poslu je, kaže, krenula od sestre koja je prva postala turistički vodič nekoliko godina ranije.

Foto: Privatan album/Ivan Vuković Vuka

- Ja sam polagao za vodiča i počeo se time aktivno baviti 2006. godine. Shvatio sam koliko su društvene mreže jak medij, da je korisno raditi s Amerikancima jer daju dosta raznoraznih preporuka. Od tada vodim ture po Dubrovniku, organiziram ture po Balkanu... Sad ima dosta 'filmskih' tura jer ipak je Game of Thrones učinio svoje. No iako mi je Dubrovnik baza, vodim i ture od Istre do Dalmacije, kao i po Balkanu. Primijetio sam da stranci više ne žele čuti neke generičke stvari, već osjetiti kako se živi u Hrvatskoj. Radim na tome da prezentiram Hrvatsku, ne samo kroz more i sunce, već kao najsigurniju destinaciju na svijetu – naglašava i objašnjava:

Foto: Privatan album/Ivan Vuković Vuka

- Kako puno putujem, diljem Europe da uđem u neku katedralu prekopat će mi torbu, pitati me zašto sam tu, svi su naoružani... Ovdje toga nema i zaista su opušteni. Dobiju lijep odmor u Hrvatskoj.

Foto: Privatan album/Ivan Vuković Vuka

Iako je Game of Thrones za turiste koji pristižu u Dubrovnik postao svojevrsna 'religija', dodaje da ih pomalo zanima i Star Wars koji se snimao ovdje, no njih je stvarno malo, to zanimanje polako blijedi.

- Stiže nam dosta ljudi iz Indije zbog Shah Rukh Khana, najbogatijeg glumca na svijetu koji je također snimao ovdje. To su lijepe besplatne reklame kakve ne može nitko platiti – zaključuje.

Hrvati imaju besplatno

- Svi Hrvati mogu mi se besplatno priključiti na turama jer za naše standarde i prilike Dubrovnik je vrlo skup grad. Samo trebaju zapratiti moju Instagram stranicu - kaže Vuka. Dodaje da, nakon što je posjetio 114 zemalja, može reći kako je Hrvatska jedna od najljepših na svijetu.