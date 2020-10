Stršljene lovili u 'svemirskim' odijelima: Jeftino smo ih dobili

U američkoj državi Washington pojavili su se opasni stršljeni iz Azije. Opasni su za populaciju pčela, ali i za ljude pa ih entomolozi pokušavaju što prije pronaći i maknuti iz ekosustava

<p>Prizor koji se mogao vidjeti dok su entomolozi u mjestu Nanaimo u Britanskoj Kolumbiji 'napadali' košnicu stršljena iz Azije više je nalikovao nekoj sceni iz znanstvene fantastike ili filma o nekoj zarazi koja je pokorila cijeli svijet.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Državni entomolozi su naime imali relativno mali budžet za borbu protiv stršljena iz Azije, koji su na dosad neutvrđen način došli u Ameriku te tamo predstavljaju opasnost za ekosustav, pa su se morali snalaziti s nabavom opreme.</p><p>Veći dio budžeta potrošili su na zamke za stršljene i onda nisu znali kako nabaviti zaštitna odijela.</p><p>- Kada je netko iz ureda rekao: 'evo nekih odijela na Amazonu koja si možemo priuštiti', odlučili smo pokušati - ispričao je voditelj projekta istrebljivanja azijskog stršljena u Americi, Chris Looney, za <a href="https://www.wired.com/story/what-to-wear-when-youre-battling-giant-venomous-hornets/?fbclid=IwAR08hjRE0WYBkydL3hJu3TsJNqr4W2SxSIcHRJxdB3CQQFi1lr97CyCYYhE&mbid=social_facebook&utm_brand=wired&utm_medium=social&utm_social-type=owned&utm_source=facebook" target="_blank">Wired</a>.</p><p>Odijela su privukla veliku pažnju jer izgledaju kao odijela za astronaute ili za neku biološku katastrofu, ali su ispunila svoju svrhu.</p><p>Pružaju zaštitu za cijelo tijelo te imaju tri sloja, a između dva sloja tkanine se nalazi i spužva. Unutar odijela je i mali ventilator koji omogućuje izmjenu zraka u odijelu te hladi nosioca.</p><p>Odijela su koštala oko 1100 kuna, a napravila ih je kompanija Vevin. Svi napori Wireda da dođu do kompanije su propali, jedino su saznali da je sjedište tvrtke u Kini.</p><p>No odijela su svoj zadatak obavila, a da zapravo nisu bila ni testirana. Naime, kada su entomolozi saznali gdje se nalazi košnica stršljena, iznenadili su se kada su shvatili da je radi o stablu, jer azijski stršljeni inače košnice rade na zemlji. Košnicu su pronašli tako što su na jednog od ulovljenih stršljena stavili maleni radio odašiljač, a on ih je doveo do svoje kolonije.</p><p>To je otežalo uklanjanje pa su entomolozi morali zapuniti sve rupe u deblu, koje su zatim omotali i folijom, kako stršljeni nigdje ne bi mogli izaći. Zatim su snažnim usisavačem izvukli 85 stršljena iz stabla.</p><p>Sljedeći korak je rušenje stabla kako bi se utvrdilo ima li unutra još stršljena ili matica.</p><p>Tijekom izvlačenja, svi entomolozi imali su zaštitna odijela, ali ni na kraju akcije nisu znali pružaju li ona adekvatnu zaštitu. Stršljeni, naime, nikoga nisu pokušali upiknuti.</p><p>Entomolozi sumnjaju da se na području nalazi još košnica azijskih stršljena i rade plan kako bi ih sve eliminirali. Akcija će se ipak vjerojatno nastaviti sljedeće godine jer će matice uskoro krenuti na zimski san, a tada se ukopaju u zemlji i gotovo ih je nemoguće pronaći.</p>