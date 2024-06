Stručni skup u Varaždinskim toplicama: 'Godišnja stopa rasta zdravstvenog turizma oko 20%'

Zdravstveni turizam dio je turističke industrije, koji u svijetu najbrže raste, a procjenjuje se da je stopa njegovog rasta 20-ak posto godišnje. Taj ogroman potencijal za gospodarski rast prepoznala je i Vlada RH koja je početkom godine, kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, vrijedan gotovo 57 milijuna eura, odlučila financirati pet kapitalnih projekata, među kojima je i unaprjeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva - Varaždinske Toplice s potporom od 17,1 milijun eura. Tako su Varaždinske Toplice, mjesto poznato po najstarijim i najočuvanijim termalnim toplicama u Hrvatskoj, ali i kao europski centar antike, postale bogatije za još jedan novi EU projekt, o kojem se, među ostalim, danas govorilo na Međunarodnom stručnom skupu 'Termalna voda, jučer, danas, sutra' u okviru trodnevnog događanja Aquafest 2024.

Stručnom skupu, kojeg su organizirali Turistička zajednica Grada Varaždinske Toplice na čelu s direktoricom Lanom Husnjak, Zavičajni muzej, a uz potporu Grada Varaždinske Toplice, nazočili su gđa. Silvija Zagorec, Zamjenica župana, gđa. Dragica Ratković, gradonačelnica Grada Varaždinske Toplice, gđa. Mirjana Vuković iz Ministarstva zdravstva, gđa. Antonija Drmić, voditeljica Službe za posebne oblike turizma i g. Tadimir Radobolja, voditelj Službe za upravljanje sredstvima Fonda za turizam, oboje iz Ministarstva turizma i sporta.

Foto: Damir Mrvičić

Na skupu su izlagali: Denis Kovačić, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice, Melita Bartoš iz Daruvarskih toplica, Anita Vondrak iz Toplica Lipik te kao poseban gost g. Iztok Altbauer, direktor 'Slovenian Spas Association'. Nova iskustva i stručnu analizu o iskorištavanju geotermalne energije predstavila je Željka Sladović iz tvrtke Geoda.

Denis Kovačić, ravnatelj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, najstarijeg i najvećeg prirodnog lječilišta, naglasio je važnost bolnice za cijelu destinaciju. Izrazio je zadovoljstvo, jer su se po prvi put specijalna bolnica i lječilište mogli prijaviti na ovakav natječaj. Predstavio je planove za koje su dobivena sredstva u okviru NPOO-a, a usmjerena su prema unaprjeđenju kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva u Varaždinskim Toplicama. U posljednje četiri godine napravili su puno, nešto s ranije dobivenim sredstvima iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija, a sada sa sredstvima iz NPOO-a za uređenje interijera i sadržaja Minerve. Nešto su napravili u postojećim objektima - podigli standard i proveli energetsku obnovu. Isto tako otvorili su jedan novi objekt kao Nacionalni centar za ozljede kralježnice u rujnu prošle godine i sad su u fazi javnog poziva za izvođenje radova na unaprjeđenju kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva. Radit će se i na vanjskim i na unutarnjim bazenima i na poboljšanju interijera, uređenju trga, soba, kupaonica i kanalizacije. Vjerojatno će završiti ovu ljetnu kupališnu sezonu i na jesen krenuli s radovima, najprije na vanjskim i unutarnjim bazenima, kako bi ih osposobili do sljedeće kupališne sezone. Zbog preostalih radova na jesen će vjerojatno zatvoriti objekt, no nastojat će da to bude što kraće.

Foto: Damir Mrvičić

Gradonačelnica Ratković istaknula je da se Varaždinske Toplice vraćaju korijenima kontinentalnog turizma, odnosno tamo gdje su nekad bile, uz vrhunsku ponudu i više manifestacija, a turističku ponudu će pojačati uređenjem hotela Minerva. Iz dobivenih sredstava hotel će se kompletno renovirati kako bi zadovoljio standarde hotela s 4 zvjezdice. Nedavno su otvorili i hotel Bernarda s četiri zvjezdice i wellnessom, što je značajno obogatilo ponudu ovoga mjesta.

Gospodin Iztok Altbauer predstavio je iskustva slovenskih lječilišta čija su snaga blizina prirode, udaljenost od gužve kao i holistički pristup, uz napomenu da su slovenska lječilišta jedan od najuspješnijih proizvoda u njihovom turizmu. Isto tako istaknuo je da svako od lječilišta / termi ima nešto po čemu se ističe. U Termama Zreče to su jezera puna ljekovitog blata, koja se nalaze na 1500 m nadmorske visine. Iako imaju tradiciju dulju od 600 godina, nažalost nemaju kao Varaždinske Toplice ovako sačuvane lokalitete. Sve terme komuniciraju kao cjelogodišnje produkte za sve generacije, a EU fondove su počeli koristiti već prije 15 godina, kada su počeli s izgradnjom apartmanskih naselja i kampova. Sve terme uglavnom stavljaju veliki naglasak na lječilišta. Već prije 25 godina uz lječilišta su počeli graditi nove hotele s wellness ponudom, bazenima i programima za obitelji. Zanimljiv je podatak da 12-13% noćenja ide na teret zdravstvenog osiguranja, a sve ostalo je komercijalna namjena.

Terme Laško nedavno su obilježile 170 godina postojanja, sagradili su novi wellness hotel, a ponosni su na svojih 70 godina rehabilitacijske tradicije. Terme 3000 Moravske Toplice poznate su po crnoj termomineralnoj vodi koja se koristi u terapijske svrhe, a zgodan je detalj da su do crne vode došli zapravo tražeći izvore nafte. Terme Olimia najpoznatije su Hrvatima, a ponosni su na “arhitekturno savršenstvo”. U njima je 3-4% lječilište, a ostalo su wellness usluge, za razliku od Dolenjskih Toplica u kojima je udio lječilišnog turizma čak 45%. Terme koje su najsličnije Varaždinskim Toplicama su Ptuj Thermal SPA, ujedno i jedne od najmlađih, ponosne na hotel s 4+ zvjezdice. Čateške Toplice najveći su kupališni kompleks, dok su Radeče tradicionalno kupalište iz vremena Austro Ugarske. Dobrna Thermal Spa najstarije su terme, prvi zapisi kažu da je čak 1403 prvi put upotrebljena termalna voda, a imaju park uređen po feng shui principima. Šmarješke toplice imaju jedine drveni bazen s termalnom vodom, dok je Talaso Strunja jedini lječilišni centar koji nema svoj termalni izvor, a nalazi se u parku prirode na zaštićenom području.

Daruvarske toplice centar su medicinske i sportske rehabilitacije, izvor ljekovite termalne vode i nalazište mineralnog blata. Sredstva dobivena iz NPOO-a investirat će u lječilišni hotel Termal u kojem manji dio otpada na wellness. Njihov park jedan je od najznačajnijih pejzažnih perivoja u Hrvatskoj. Četiri su njihova objekta pod povijesnom zaštitom, a u središtu parka je Centralna blatna kupka iz 1404 godine. U njoj planiraju u budućnosti napraviti vrhunski wellness i spa centar. U planu je izgradnja 2 vanjska i jednog unutarnjeg bazena s termalnom vodom. Isto tako planiraju i uređenje bio vrta s vlastitim začinskim biljem koje bi koristio restoran Terasa - već 12 godina svrstavan u TOP 100 najboljih hrvatskih restorana. Veliku pažnju u svojoj ponudi posvećuju osobama s posebnim potrebama, za što su dobili i priznanje. Iako im je službeni rok završetka radova 30. 6. 2025. vjeruju da će se rok produljiti.

Lipik je poznat po termalnoj vodi, lipicancima i proizvodnji stakla. Izvor je ljekovite vode još iz rimskog doba. Lječilišni perivoj postoji od 1808. godine, a uređuju i Kneipp terapijsku stazu vrijednu 40.000,00 EUR. Srušit će hotel, odnosno zgradu Fontana i prenamijeniti ju u hotel za zdravstveni turizam. Očekuju generiranje novih radnih mjesta, razvoj zdravstvenog turizma i povećanje broja dolazaka turista. Isto tako želja im je privući lokalne i strane investitore te osmisliti i povećati kulturne i rekreacijske sadržaje čime će postati prepoznatljivi.

Foto: Damir Mrvičić

“Pred svim ovim termama, čije smo priče čuli, je blistava budućnost, kao i pred Varaždinskim Toplicama, i vjerujem da će svaka od njih biti generator povećanja prihoda i izgradnje prepoznatljivosti dragocjenih hrvatskih destinacija, na kraju skupa je dodala Lana Husnjak, direktorica TZ-a Grada Varaždinske Toplice.

Vrlo atraktivni cjelodnevni program i večernji antički spektakli nastavljaju se održavati do kasno navečer u petak, a u subotu započinju od 10 sati dječjim radionicama i u 10.30 s velikom povorkom nimfi i Rimljana. Preostali program molimo pogledajte OVDJE.