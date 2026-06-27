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ZRELO ILI NE?

Stručni vodič za kupnju voća - ovako će ostati zrelo i ukusno

Neiskusnom oku, zrela voćka može biti nerazlučiva od one koja neće biti spremna tjedan dana. Kako prepoznati je li nešto u najboljem izdanju, prošlo mu je vrijeme ili je tvrdo kao kamen i kiselo jer mu treba više vremena?
Stručni vodič za kupnju voća - ovako će ostati zrelo i ukusno
Kako procijeniti zrelost različitih vrsta voća savjetuju stručnjaci za voće i autori stručne literature. Najvažniji su boja i miris. | Foto: 123RF
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Kako procijeniti zrelost različitih vrsta voća savjetuju stručnjaci za voće i autori stručne literature. Najvažniji su boja i miris. | Foto: 123RF
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