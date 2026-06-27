Stručni vodič za kupnju voća - ovako će ostati zrelo i ukusno

Neiskusnom oku, zrela voćka može biti nerazlučiva od one koja neće biti spremna tjedan dana. Kako prepoznati je li nešto u najboljem izdanju, prošlo mu je vrijeme ili je tvrdo kao kamen i kiselo jer mu treba više vremena?
Kako procijeniti zrelost različitih vrsta voća savjetuju stručnjaci za voće i autori stručne literature. Najvažniji su boja i miris.
| Foto: 123RF
Kako procijeniti zrelost različitih vrsta voća savjetuju stručnjaci za voće i autori stručne literature. Najvažniji su boja i miris.
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Foto: 123RF
Kako procijeniti zrelost različitih vrsta voća savjetuju stručnjaci za voće i autori stručne literature. Najvažniji su boja i miris.
| Foto: 123RF
Jabuke: Klasificiraju se kao klimakterično voće, što znači da proizvode etilen i nastavljaju dozrijevati nakon branja. Pratite boju. Ako su u žutom ili crvenom spektru, želite se uvjeriti da nemaju puno zelene boje na kori, što je posebno uočljivo na vrhu i na dnu jabuke. Lagano kucnite jabuku prstom. Ako zvuči kao da udarate u suho drvo, onda je dobra - hrskava. Tup udarac znači da je brašnasta i nije baš dobra.
| Foto: 123RF
Avokado: Dobro poznat trik za procjenu zrelosti avokada je da se odvoji kvržica od stabljike na vrhu i pogleda boja ispod: zelena znači zrela, žuta znači nedovoljno zrela, a smeđa da je prezrel. Ali sigurniji test je lagani pritisak. Treba se moći lagano udubiti. Ako je jako čvrst i opire se, nije dovoljno zreo.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Banane: Ultimativno su klimakterično voće - proizvode toliko etilena da drugo voće brzo sazrijeva u njihovoj prisutnosti. Banane iz supermarketa uvijek se beru zelene i sazrijevaju tijekom transporta, a obično nastave sazrijevati i kod kuće. Ako su zelene, stavite ih u prozračnu smeđu papirnatu vrećicu i provjeravajte kad su dovoljno žute.
| Foto: 123RF
Trešnje: Potražite duboku boju i punoću oblika. Želite da budu sjajne. Kao i drugi neklimakterični neće sazrijeti nakon branja, pa tražite i svježinu jer mogu se samo pokvariti. Peteljke trešanja trebaju biti podatne i zelene, to je znak zrelosti. Nakon što se stabljike počnu skupljati i postaju smeđe ili krhke, onda su predugo stajale i možda su malo prezrele.
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Kokos: Površina kokosa ne nudi mnogo tragova o sadržaju. Možete ga protresti i vidjeti koliko vode ima unutra i koliko šupljina. Očito, od čiste vode prelazi u stanje bez vode i s puno mesa. Što manje vode otkrijete, kokos je zreliji. Ali malo vode vjerojatno je dobar znak da nije predugo stajao.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Mango: Dobra stvar kod voća koje ima visok sadržaj vode jest da je teško svoju veličinu. Jak miris je još jedan pokazatelj, ali može zavarati – mnogi komadi u supermarketima ubrani su mnogo prije nego što su potpuno zreli kako bi preživjeli transport. Najbolje se, ako ste pravi ljubitelj manga, educirati o tome koji su, iz kojeg dijela svijeta, u sezoni, a zatim ih potražiti.
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Agrumi: Limuni koje pronađete u supermarketu obično su unutar prihvatljivih granica zrelosti, ali ne uvijek. Prvo, provjerite da ne vidite nikakvo sušenje na kori, što počinje na krajevima. I svakako da nije pretvrda. Zreo i ukusan limun imat će puno citrusnih ulja u kori. Da bi oslobodili taj miris, lagano zagrebite površinu noktom. Tada biste trebali osjetiti taj mlaz citrusa.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ananas: Postoji mnogo pokazatelja zrelosti ananasa, od tamnjenja boje do šiljastog lišća na vrhu. Trebali biste moći izvući središnju stabljiku kada je plod zreo, ali možete pomirišati bazu. Osjetite li jak miris, to je dobro. Nezreli ananas neće mirisati ni na što.
| Foto: 123RF
Smokve: Trebale bi biti nalik na pekmez u sredini, prilično tamne i sočne, i nimalo suhe. Ali stanje unutrašnjosti nije uvijek vidljivo po koži. Možete to nekako prepoznati kada lagano stisnete plod. Trebao bi biti mekan, nimalo čvrst. Nije loše znak ni ako se kožica počne malo kidati – to je znak da plod počinje omekšavati.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Lubenica: Stari poznati trik je lagano kucnuti lubenicu. Trebalo bi zvučati malo šuplje. Poput manga, lubenice bi također trebale imati pristojan omjer težine i volumena jer lagana lubenica je nezrela.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ostale dinje: Najbolji znak zrelosti kod bilo koje dinje je težina, a miris je najvažniji. One donekle mijenjaju boju, ali u mnogim slučajevima je to lakše zreli plod prepoznati mirisom. Dinja postaje vrlo mirisna kada je zrela. Najbolje je provjeriti na suprotnom kraju od stabljike.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Jagode: Kao i maline, borovnice i ribizli nisu klimakterične. Sve se moraju brati u fazi zrelosti. Kod jagoda uglavnom tražite dobru boju. Želite da je vrh oko lisnate kapice crvene. Svakako, one koje budu ljeti u supermarketima puno su bolje nego zimi, kada izlaze iz španjolskih staklenika. U normalnim uvjetima, pristojna, potpuno zrela jagoda neće dugo trajati; postanu kašaste za nekoliko dana.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Liči: Poput trešanja, želite ih što punije i mesnatije. Iako ne jedete koru ličija, osjećaj na dodir može biti dobar pokazatelj zrelosti. Vrlo se lako osuše. Kora se stvrdne i nije toliko savitljiva te neće više čvrsto omatati ploda.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Breskve: Pitanje zrelosti breskve donekle je stvar ukusa. Neki vole da su blizu točke prezrelosti, kad se cijede pri svakom grizu, dok drugi preferiraju malo čvrstoće. Tvrda breskva će sazrijeti kod kuće na sobnoj temperaturi. Da biste saznali je li spremna, primijenite malo pritiska.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Grožđe: Osim boje, teško je reći bez kušanja grožđa, ali ako su na trsu, njihov se vijek trajanja može produžiti. Možete staviti peteljku u bocu vode i grožđe će se dugo čuvati, ali vjerojatno neće puno dozrijeti bez šećera iz lišća.
| Foto: 123RF
Kivi: Ne možete dozrijeti kivi. Imaju vrlo tanku koru, pa je to nezgodno. Mogu postati malo kašasti ako su prezreli. Dakle, ako ih vidite jako mekane, ako kora nije napeta i počinje se borati - otišlo je predaleko.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Kruške: Za razliku od većine voća, kruške se namjerno beru nedovoljno zrele i podvrgavaju procesu poznatom kao dorada. Visokokvalitetne kruške provest će tri, četiri tjedna u hladnoj prostoriji što samo završava proces zrenja sa stabla. Kruške koje kupujete u supermarketima često su još prilično nezrele. Kupite ih nekoliko dana unaprijed kako bi dozrele kod kuće. Stavite ih donjom stranom na tanjur obloženom krpom. Spremne su kada ih možete lako narezati. Nikada ne biste trebali probijati nož kroz krušku.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Tikve i bundeve: Spremne su za berbu kada razviju punu boju, kada imaju tvrdu koru, a vrat je postao poput pluta. Ako ih kucnete i čujete šuplji zvuk, to je znak da je potpuno zrela. Što se tiče tikvi u supermarketima, ne morate brinuti. To je voće koje se može vrlo lako skladištiti pa ostaju zrele oko tri mjeseca ili više. I da, službeno spadaju u voće.
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