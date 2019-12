Stručnjaci izračunali kolika je 'novčana kazna' za majčinstvo

Novopečene njemačke majke u nezavidnoj su situaciji, piše The Economist. Bez obzira na to odluče li ostati kod kuće ili se vratiti na posao, naići će na neodobravanje okoline. Majke koje su toliko posvećene poslu da nemaju mnogo vremena za djecu bit će počašćene uvredljivim nadimkom Rabenmütter (majke-gavrani), dok će one potpuno posvećene djeci biti prozvane Gluckenmutter (majke-kokoši).

Zaposlene majke u prosjeku imaju manju plaću od žena bez djece, uglavnom stoga što odabiru poslove sa skraćenim radnim vremenom, ili one slabije plaćene koji se lakše mogu uskladiti s obiteljskim životom. Nedavno je objavljen i znanstveni rad koji pokušava precizno izmjeriti iznos te financijske 'kazne za majčinstvo' u šest zemalja. U istraživanje su uračunate i nepostojeće plaće žena koje su odlučile ostati kod kuće, barem dok su djeca malena.

Foto: Evgeny Atamanenko

Najgore su prošle Njemice - ondje prosječna majka zarađuje 61 posto manje no što je zarađivala prije nego što je dobila dijete. U Austriji ta 'kazna' iznosi 51 posto, u SAD-u i Velikoj Britaniji približno 40 posto, u Švedskoj majkama plaća pada za 27 posto, a u Danskoj za 'samo' 21 posto. Istodobno, očinstvo gotovo da i ne utječe na plaće koje primaju muškarci u tim zemljama.

Smanjenje prihoda najveće je kod žena čije su majke bile kućanice pa su odlučile slijediti njihov primjer. No, i državna politika ima značajan utjecaj. Švedske su tvrtke zakonski obvezne ponuditi 12 mjeseci roditeljskog dopusta po djetetu, s tim da su tri mjeseca rezervirana za oca - ako ih on ne iskoristi, ne može ni majka.

Također, razlike u plaćama najveće su u zemljama gdje veći postotak ljudi smatra kako bi 'majke trebale ostati kod kuće s djecom'. Prema procjeni Svjetskog Ekonomskog Foruma, ovim tempom bit će potrebno 202. godine da se muškarci i žene izjednače u radnim pravima.

