(Ne)ravnopravne: Obrazovanije od muškaraca, a manje plaćene

U cijeloj Europi muškarci su prilikom Eurostatova istraživanja zadovoljstvo kvalitetom života ocijenili višom ocjenom nego što su to učinile žene.

To ne čudi ako znamo da unatoč tome što su u svakom pogledu napredovale tijekom godina, još nisu ravnopravne s muškarcima u mnogim segmentima. Tako imaju, unatoč većoj obrazovanosti, manje plaće od muškaraca i manje ih je na rukovodećim pozicijama. U Hrvatskoj su žene u prvom kvartalu ove godine zarađivale 5420 kuna mjesečno, za razliku od muškaraca, kojima je plaća iznosila 6149 kuna. Osim toga, udio žena na čelnim pozicijama ni u jednoj državi EU ne prelazi 50 posto. U Hrvatskoj je na takvim pozicijama tek 30 posto žena. U brakove Hrvatice ulaze ranije nego Hrvati, iako se današnje žene, u odnosu na razdoblje prije četrdesetak godina, sve kasnije odlučuju na stupanje u brak. Starost nevjesti povisila se za šest godina i žene u brak ulaze s 28 godina. Čak 79 posto žena svakodnevno skrbi o djeci i njihovim potrebama, dok to u Hrvatskoj radi samo 54 posto muškaraca, dok se kućanskim poslovima bavi njih 12 posto. Razlikuju se kad je u pitanju odlazak iz roditeljskog doma. Muškarci s roditeljima ostaju živjeti do 33 godine, a žene do 29, pokazuju podaci DZS-a.

Muškarci su općenito više zadovoljni životom od žena

Građani EU su na ljestvici od 1 do 10 zadovoljstvo kvalitetom života ocijenili brojkom 7. Pritom su žene dale ocjenu 7,0, a muškarci 7,1. Upravo takve ocjene prevladavaju u većini zemalja EU. Što se tiče Hrvatske, građani su kvalitetu života ocijenili nižom ocjenom od europskog prosjeka, odnosno sa 6,3. Uz to, Hrvati su dali nešto višu ocjenu od Hrvatica. Time smo se svrstali među države koje najlošije ocjenjuju kvalitetu života.

Žene imaju manju plaću od muških

U prvom kvartalu 2019. prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj je iznosila 5763 kune. Muškarci u Hrvatskoj imaju u prosjeku 13 posto višu plaću od žena. Općenito, i žene u Europi imaju 9 posto niže plaće od muškaraca.

Muškarci dulje žive s roditeljima

Muškarci kasnije napuštaju roditeljski dom nego žene. Žene roditelje napuštaju u 29. godini.

Žene su obrazovanije od muškaraca

U Hrvatskoj je više muškaraca nego žena završilo srednju školu, ali je puno veći postotak žena koje su visokoobrazovane. Ipak, više je zaposlenih muškaraca nego žena. Samo je 30 posto žena na rukovodećim položajima u tvrtkama te 70 posto muškaraca.

Rađa se sve više dječaka, ali na svijetu je sve više žena

Statistika pokazuje da je manje djevojčica u dječjim vrtićima i osnovnim školama, dok je u srednjim školama podjednak broj učenica i učenika. Podaci u odraslim godinama su na strani žena, pa je tako broj žena u odrasloj dobi nešto veći. Na visokim učilištima više je studentica, odnosno 56,7 posto.

Žene više skrbe o djeci, a uz to paze i na kućanstvo

Žene ulaze u brak ranije od muškaraca i prvo dijete rode s 29 godina. Čak 79 posto žena brine o djeci i 54 posto muškaraca. U Europi 68 posto muškaraca svaki dan odgaja djecu, pokazuju statistike, te 92 posto žena. Baš kao i u Hrvatskoj, i tamo su žene više posvećene djeci i kućanstvu, dok muškarci to vrijeme provode na poslovima.