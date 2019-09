Stručnjaci: Nikotinska ovisnost jača je od kokainske i heroinske

U Hrvatskoj puši između 32 i 34 posto starijih od 15 godina. Ako se usporedimo s nama bliskom Slovenijom, tamo je 24 posto pušača. Jako sam nesretan što prevencija pušenja nije među top pet prioriteta od nacionalne važnosti. Sigurno je da možemo uložiti više novca u prevenciju pušenja, a kad budem manje oboljelih, ostat će više novca za liječenje – rekao je u ponedjeljak pročelnik Katedre za medicinsku sociologiju i zdravstvenu ekonomiku prof. dr. sc. Stipe Orešković predstavljajući u Zagrebu projekt istraživanja raka pluća u Srednjoj i Jugoistočnoj Europi.

Hrvatska je po smrtnosti od raka na drugom mjestu među zemljama EU. Svaki dan otkrije se 64 novooboljelih, u godini dana to je 23.650 ljudi. U tom broju, njih 3000 dobije rak pluća. Poražavajuće je da samo deset posto oboljelih ima šanse da se izliječi jer se rak pluća otkrije prekasno i među pet smo europskih zemalja po preživljavanju od ove vrste tumora.

- Između 85 i 87 posto oboljelih od raka pluća pušači su. Općenito, pušenje je povezano s 22 posto svih zloćudnih tumora – istaknula je dr. Maty Bussell, voditeljica istraživanja. Rekla je kako svaki šesti oboljeli od raka u svijetu umre, u Europi je svaka peta smrt povezana s rakom pluća.

Spriječimo zloćudne tumore

Predsjednica Europske lige za borbu protiv raka Wendy Yared kaže da se 50 posto zloćudnih tumora može spriječiti i da je šokantno koliko malo ljudi to zna.

- Ne treba pušiti, treba se što više kretati i što manje sjediti te izbjegavati crveno meso. Ne znači da moramo postati vegetarijanci, ali crveno meso treba manje jesti – rekla je Yared.

Istaknula je kako u ovoj borbi trebaju pomoć nacionalnih Vlada. Dala je primjer – ako je dokazano da fizička aktivnost pomaže u prevenciji zloćudnih tumora, vlade bi trebale to podupirati – primjerice, poticati odlazak u teretanu ili na druge treninge.

Direktorica Europske asocijacije pacijenata oboljelih od raka Antonella Cardone na konferenciji je iznijela obećavajuću informaciju da više od polovice onkoloških pacijenata živi dulje od deset godina nakon liječenja.

- U Europi je takvih pacijenata čak 15 milijuna i svake godine njihov broj se poveća za tri posto. Ovo nije samo pitanje toga da netko preživi, nego da se kvalitetno vrati u svijet rada ili obrazovanja. Ovo je pitanje i ministara rada, ministara socijalne skrbi i drugih – istaknula je Cardone.

Nije lako prestati pušiti

Nastavila je kako je da je ovisnost o nikotinu jača od kokainske i heroinske ovisnosti.

- Jako je teško odustati od pušenja, ne može postojati samo dobra volja. Ovisnici trebaju potporu specijaliste i te se ne može improvizirati. Tražite pomoć u prestanku pušenja, pomoć grupa za potporu, pomoć od liječnika primarne zaštite – istaknula je Cardone.

Rak pluća ubija više od raka dojki, prostate i raka debelog crijeva zajedno, istaknuli su stručnjaci.

Na konferenciji su zaključili kako i najbolji nacionalni plan za borbu protiv raka i za prevenciju ostaje mrtvo slovo na papiru ako nacionalne vlade ne osiguraju dovoljno novca. Dodali su i kako su visoki porezi na duhanske proizvode dobar način da se mladi demotiviraju da počnu pušiti, no za dr. Oreškovića to je samo 'lijeni način' borbe države protiv pušenja.



Inače, u Zagrebu su se okupili svjetski stručnjaci koji rade na studiji „Rak pluća u Europi“ koju provodi The Economist Intelligence Unit koja prikuplja i uspoređuje informacije iz zemalja Srednje i Jugositočne Europe kako se pojedina zemlja nosi s problemom ranog otkrivanja i liječenja raka pluća.