Stručnjaci objasnili zašto ne treba sušiti robu na radijatoru

Za mnoge vlasnike kuća radijator može biti jedina opcija za sušenje odjeće, no stručnjaci upozoravaju da to nikako nije dobra ideja. Međutim, oni koji su već upalili radijatore možda će pomisliti da je to najlakši način da osuše odjeću, osobito oni koji nemaju vanjski prostor ili žive u stanu. No stručnjaci upozoravaju da sušenje odjeće na radijatoru može dovesti do problema s vlagom i stvoriti opasnost od požara.

Stručnjaci za radijatore iz Posh.co.uk objavili su razloge zašto je sušenje odjeće na radijatoru loša ideja i zašto bi kućanstva trebala izbjegavati ovu praksu.

Andy Ellis iz Posh.co.uk ističe:

- Možda se čini kao jednostavno rješenje, ali zaista biste trebali pokušati izbjeći sušenje odjeće na radijatorima ako je to moguće. Dugoročno, može biti skupo iz više razloga. Vaš će bojler raditi puno više kako bi zagrijao prostoriju ako su radijatori prekriveni odjećom, što će povećati troškove grijanja. Osim povećanja računa za energiju, riskirate oštećenje svoje omiljene odjeće, a s vremenom ćete možda morati češće mijenjati radijatore. Uz financijske posljedice, ovakva praksa može naštetiti vašem domu i zdravlju. Kvaliteta zraka u zatvorenom prostoru može dovesti do rasta plijesni, što pak može uzrokovati zdravstvene probleme poput simptoma sličnih gripi.

Razlozi zašto izbjegavati sušenje odjeće na radijatoru.

Skupi računi za energiju

Prekrivanjem radijatora odjećom, ona će se zagrijavati, ali prostorija neće. To znači da će sustav grijanja morati raditi jače kako bi zagrijao dom, što će povećati troškove energije.

Rast plijesni

Sušenjem mokre odjeće na radijatorima, vlaga isparava u zrak, a ona se mora negdje taložiti. S vremenom to može uzrokovati plijesan, mrlje, vlagu na zidu i ljuštenje boje.

Zdravstveni problemi

Osim štete za dom, ovakva praksa može ozbiljno utjecati i na zdravlje. Vlaga i loša kvaliteta zraka mogu uzrokovati respiratorne probleme i alergijske reakcije, što je posebno opasno za djecu.

Opasnost od požara

Odjeća koja je preblizu vrućem radijatoru može se zapaliti, što predstavlja opasnost od požara. To je posebno zabrinjavajuće ako kućanstvo ostane bez nadzora ili se zaboravi ukloniti odjeća.

Oštećenje radijatora

Vlaga iz odjeće može prodrijeti u metal radijatora i uzrokovati koroziju i hrđanje. S vremenom to može oslabiti radijator i skratiti mu životni vijek, što rezultira dodatnim troškovima zamjene.

Oštećenje odjeće

Omiljeni komadi odjeće možda neće dobro podnijeti sušenje na radijatoru i mogu se oštetiti. Izravni kontakt s toplinom može uzrokovati mrlje, oslabiti tkaninu i dovesti do promjene boje zbog ispiranja boje uslijed topline.

Dakle, iako se sušenje odjeće na radijatoru može činiti kao praktično rješenje, dugoročno gledano, to može donijeti više štete nego koristi za vaš dom, zdravlje i novčanik, piše Express.