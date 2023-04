Stručnjaci otkrivaju: 6 grešaka koje radite u dizajnu kupaonice

Mnogima je kupaonica vrlo važna prostorija, trebala bi biti ugodna i smirujuća te apsolutno funkcionalna. Od boja i detalja do materijala raznih stilova, bitno je pametno odabrati i dobro razmisliti o finalnom dizajnu.

Foto: Dreamstime

Na koncu je preskupo dom preuređivati ponovno, stoga je dobro napraviti plan te poslušati savjete stručnjaka i onih koji su nedavno radili nešto slično.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kod kupaonice je lako pogriješiti, ne samo da dolaze novi trendovi, već su detalji poput svjetla i pločica te način slaganja elemenata vrlo bitni. Ovo su neki od savjeta koje su dali stručnjaci.

1. Fokusirajte se na podove

- Ponekad ljudi ulažu u estetski privlačan pod koji je na kraju teško održavati - otkrila je dizajnerica interijera Yasmine El Sanyoura za Bestlifeonline.

Također, umjesto sjajnog finiša na podu predlaže onaj mat, radi zaštite od klizanja.

Ističe da se mnogi, kad je riječ o kupaonici, odlučuju za podno grijanje, kako bi im bilo ugodnije.

Foto: DREAMSTIME

Sad su hit vinilne daske koje oponašaju izgled drva te se mogu postaviti i u prostorije koje su često mokre, kao što je kupaonica. Dakle, ovo je odmak od tradicionalnih pločica, a izgled drva vrlo je elegantan. Smeđi tonovi daju toplinu svakom prostoru.

2. Pazite na svjetlost, da ga bude optimalno

Ovo je prostorija u kojoj se vjerojatno uređujete, rasvjeta mora biti adekvatna za šminkanje i njegu.

- Mnogi vlasnici kuća čine pogrešku tako da u kupaonice stavljaju samo jedan izvor svjetla. No, to može na licu stvoriti oštre sjene te prostor učiniti neprivlačnim - ističe Zara O'Hare, savjetnica za dizajn interijera.

Međutim, i previše svjetla može djelovati neobično, stoga je idealno imati nekoliko izvora koji će vam omogućiti da atmosfera bude opuštajuća, ali i jača, kad se šminkate i uređujete.

3. Obratite pažnju na dimenzije umivaonika

Mnoge manje kupaonice zahtijevaju umivaonike skromnijih dimenzija, danas su dostupni u brojnim dućanima. No, tu su i veće kupaonice u koje stanu i veći elementi.

- Treba biti u skladu s prostorom, dakle ne premali umivaonik u veliku kupaonicu, jer neće biti u balansu - ističe El Pazite.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Važno je ostaviti dosta prostora između umivaonika i školjke, kako biste se lako kretali. Stručnjaci predlažu razmak od oko 40 centimetara, za prolaz.

4. Razmislite o bojama

Iako je bijela kupaonica česti odabir, boje su tu da razigraju prostor. Naročito ako je zatvorena prostorija, onda vapi za bojom - idealni su neutralni tonovi.

- Predlažem opuštajuće boje kao što su bež ili sive, a tu je i vrlo popularna oku ugodna plava nijansa, inspirirana wellness kulturom - ističe stručnjakinja. Osim toga, predlaže oslikavanje jednog ili dva zida, za to su vam potrebni samoljepljiva traka, valjak i krpa. Ovo je najjednostavniji način kako ukrasiti zid kupaonice.

Ako bojanje zidova nije opcija, El Sanyoura preporučuje dodavanje boje s ukrasnim slikama ili printovima.

- Ovo je idealno ako isprobavate nešto novo, ali ne želite u potpunosti promijeniti prostor. Kad vam dosade, slike i printeve možete jednostavno skinuti - istaknula je dizajnerica.

5. Možda pravo drvo i nije tako dobra ideja

- Mnogi vlasnici kuća žele ukrasiti kupaonice prirodnim materijalima kao što su drvo, juta i bambus. No, to nije dobra ideja jer ti prirodni materijali upijaju vlagu, što dovodi do savijanja, pucanja, plijesni, plijesni i rasta bakterija - istaknula je dizajnerica interijera Kelly Simpson.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

Ako ste razmišljali o drvenim sjenilima ili sjenilima od tkane trave za kupaonicu, Simpson predlaže da kao alternativu odaberete kapke i sjenila od umjetnog drva jer mogu izdržati visoku vlažnost i prskanje vodom. Opcija su i sjenila od lana, koja se brzo suše.

Dizajnerica interijera Raquel Kehler predlaže da u kupaonici ne vješate papirnate ili drvene slike.

- Umjesto toga, predlažem korištenje zidnih slika na platnu, koje imaju veću otpornost na vlagu ili korištenje dekora koji je siguran za vlagu i vlagu, poput biljaka ili zidnih slika izrađenih od metala koji ne hrđaju - savjetuje Kehler.

6. Nemojte zanemariti detalje

Ne morate potrošiti bogatstvo na nove podove ili kade kako biste značajno unaprijedili svoju kupaonicu. Samo nekoliko malih detalja može činiti veliku promjenu.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

- Pogledajte ručke na vratima od ormarića, možete ih zamijeniti i time dobiti novi dojam. Pripazite da ručke odgovaraju dizajnu čitavog prostora, idealne su one metalne, koje su namijenjene prostorima s visokom vlagom - istaknula je Kehler.

Obratite pažnju i na detalje kao što su stalci za ručnike, možete ih zamijeniti i dobiti sasvim novi look prostora.

I za kraj - vodite računa da sve skupa ne bude previše natrpano, jer djeluje neuredno. Praktične su ladice s kotačima koje se mogu premjestiti, u njih stane mnogo stvari.

Najčitaniji članci