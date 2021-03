Bilo da je za to kriva loša seksualna edukacija, zastarjela kulturna ili vjerska uvjerenja, pornografija ili čisto neznanje, ali mnogi su odrasli i dalje strašno pogrešno informirani kada je seks u pitanju, ističu stručnjaci - seksualni pedagozi, terapeuti i seksolozi koji su razjasnili najčešće mitove za Huff Post.

POGLEDAJTE VIDEO:

MIT: Masturbiranje dok ste u vezi znači da vas partner seksualno ne stimulira.

ISTINA: Nije važno jeste li slobodni, u monogamnoj vezi ili u nekoj drugog kombinaciji: 'Masturbacija je zdrava, normalna i dio je seksualnog bića', kaže seksualna terapeutkinja Janet Brito.

Ako pronađete svog partnera da se tu i tamo dodiruje pod tušem, to ne znači da nije nezadovoljan stanjem vašeg seksualnog života, pa to ne biste trebali shvaćati osobno.

- Ljudi često misle ako se njihov partner samozadovoljava, da im potrebe nisu zadovoljene ili da im nisu dovoljno privlačni, što dovodi do nesigurnosti u vezi i sumnje u sebe. U stvarnosti je samozadovoljavanje sasvim normalan oblik seksualnog izražavanja i kada je netko slobodan i u partnerstvu - kaže klinička seksologinja Gigi Engle.

Zapravo, ti samostalni orgazmi zapravo mogu poboljšati - a ne umanjiti - intimnost koju dijelite s partnerom.

- Masturbacija može biti umirujuća i opuštajuća te omogućava da naučite nešto o svom tijelu; konkretno, ono što vas uzbuđuje. Znanje kako volite da vas dodiruju može povećati vašu seksualnu ugodu, pa čak i poboljšati vaš seksualni odnos s partnerom - dodaje Brito.

Kada je samozadovoljavanje kompulzivno ili zamjenjuje seks s partnerom, tada bi to moglo biti pitanje o kojem vrijedi razgovarati u paru i / ili sa stručnjakom za mentalno zdravlje.

MIT: Klitoris je samo sitna kvržica.

ISTINA: Klitoris je puno više nego što se to čini na prvi pogled. Taj vanjski čvor ili zrno, nazvan glavić, samo je jedan mali dio veće klitorisne mreže, od koje je većina unutarnja.

- Većina ljudi ne zna da klitoris prelazi dio na vrhu vulve te se zapravo proteže natrag u usne i prema trbuhu - kaže Engle, objašnjavajući da klitoris može biti velik i do 13 cm..

MIT: Seks je baš poput onoga što vidite u pornografiji.

ISTINA: Mnogim mladim ljudima pornografija je možda prvi uvod u seks. Tako ta glatka tijela bez dlaka ili neprestani ženski orgazmi postaju osnova za ono što oni misle kakav je seks s partnerom - ili kakav bi trebao biti - čak i kad su svjesni da pornografija nije stvarnost.

Prema istraživanju Sveučilišta Middlesex u Londonu iz 2016. godine, 39 posto djece od 13 do 14 godina izjavilo je da žele oponašati ponašanje koje vide u pornografiji.

- Seks u stvarnom životu nadilazi zabavu i prepuštanje maštarijama. To uključuje komunikaciju, poznavanje svog tijela, ranjivost i riskiranje. Nije savršen, niti je usmjeren na muškarce. U stvarnom životu petljate se, pravite pauze, ožednite, pa čak i padnete s kreveta tijekom seksa. Nije uvijek sve savršeno kako to zna izgledati na ekranu - kaže Brito.

MIT: Muškarci ne vole 'ići dolje'

ISTINA: Ne slušajte takve tvrdnje. Ideja da muškarci jednostavno ne uživaju pružati ženama oralno zadovoljstvo nije istina, rekao je seks terapeut i autor Ian Kerner.

- Otkako sam 2004. objavio knjigu She Comes First, razgovarao sam s tisućama muškaraca o njihovim stavovima o kunilingusu (pružanju oralnog seksa partnerici) i, u principu, dečkima se to sviđa - rekao je.

Većina muškaraca smatra da je kunilingus duboko intimno i uzbudljivo iskustvo i mnogi bi rekli, ako bi morali odabrati, da više vole davati nego primati.

Čini se da to potkrepljuje istraživanje koje je 2016. sprovedeno s 900 kanadskih heteroseksualnih studenata, a devedeset i tri posto muškaraca reklo je da je oralni seks pomalo ili vrlo ugodan. To su dobre vijesti, jer je 95 posto žena reklo da je primanje oralnog seksa barem donekle ili vrlo ugodno.

MIT: Ženama nije toliko stalo do orgazma kao muškarcima

ISTINA: Jaz u orgazmu za žene (posebno heteroseksualne) je stvaran. Istraživanje iz 2017. godine, provedeno na 52.000 odraslih osoba različitih seksualnih identiteta, pokazalo je da je manje vjerojatno da će heteroseksualne žene doživjeti orgazam tijekom seksa s partnerom od bilo koje druge skupine. One tijekom seksa 'obično ili uvijek' dožive orgazam u 65 posto slučajeva. Za usporedbu, ti brojevi iznose 95 posto za hetero muškarce, muškarce homoseksualce - 89 posto i lezbijke - 86 posto.

Brojni čimbenici mogu pridonijeti razlikama, uključujući nedostatak predigre, nedostatak stimulacije klitorisa (što mnogim ženama treba za orgazam) ili lošu komunikaciju sa svojim partnerom, između ostalog. A da ne spominjemo da živimo u društvu koje kao da daje prednost muškom zadovoljstvu nad ženskim.

- Često se kaže da su muškarci tijekom seksa više fokusirani na orgazam od žena i da ženama orgazmi nisu potrebni toliko kao muškarcima. Ne znam za ‘potrebu’ - mislim, nitko apsolutno ne treba orgazam - ali nedostatak orgazma tijekom seksa jedna je od najčešćih pritužbi od žena koju čujem u svojoj praksi - rekao je Kerner.

Ženski orgazmi mogu biti nedostižniji tijekom seksa, posebno kod penetracije kojoj obično nedostaje stimulacije klitorisa, pa su se mnoge žene navikle na ideju da orgazme nemaju uvijek. Ali nemojte ni sekunde pomisliti da to znači da žene manje cijene orgazme od muškaraca.

MIT: Seks je dobar samo ako završi orgazmom.

ISTINA: Da, orgazam može biti euforičan, ali definitivno nije jedini ugodni aspekt seksualnog susreta. Čak i kada seks ne završi klimaksom, i dalje može biti savršeno dobar za oba partnera.

- Seks djeluje na toliko dimenzija izvan fizičkog, ili u tandemu i u jedinstvenoj sinergiji s fizičkim - kaže Liz Afton, terapeutica iz kolektiva Gender & Sexuality Therapy. Bilo da se radi o tantričkom disanju, BDSM-u, profesionalnim seksualnim surogatima ili orijentacijama prema fetišu, duboki duhovni i emocionalni iscjeliteljski potencijal seksa i seksualnosti prečesto se zanemaruje, dodaje ona.

MIT: Muškarci koji vole ili maštaju o analnom seksu moraju biti homoseksualci.

ISTINA: Ljudi bilo koje seksualne orijentacije (homoseksualci, hetero osobe, bi, itd.) mogu uživati ​​u senzacijama analne igre - ili bilo kojeg drugog seksualnog čina, bez obzira što ih to ne prisiljava da preispitaju svoj seksualni identitet. Seksualno ponašanje ne određuje vaš seksualni identitet, kaže Hart.

MIT: Pornografija uzrokuje erektilnu disfunkciju u mladića.

ISTINA: U našoj kulturi ima puno histerije protiv pornografije i, istina, više muškaraca masturbira na pornografiju nego proteklih godina, kaže Kerner, no ističe da još nema dovoljno velikih studija koje bi ukazale na to da takvo ponašanje vodi erektilnoj disfunkciji.

- Poremećaji erekcije mogu biti fiziološke ili psihološke prirode. Za mlađe muškarce često je ovo drugo. Kad se to dogodi, mnogi će se momci zapitati ima li to kakve veze s gledanjem previše pornografije, a te su tjeskobe potaknute medijima koji promiču ideju o ovisnosti o pornografiji - rekao je.

Ali ono što je često u igri, smatra Kerner, jest tjeskoba.

Anksioznost je neprijatelj erekcije mnogih muškaraca, a puno je stvari koje muškarcu mogu dati anksioznost: nedostatak iskustva, trema s nekim, traumatično sjećanje na prethodnu erektilnu disfunkciju, pritisak da budu 'savršeni' i da, možda se uspoređuju s izvođačima u pornografiji, rekao je.

MIT: Bavljenje perverzijama čini vas abnormalnim ili seksualno devijantnim.

ISTINA: Ako je megapopularnost filma '50 nijansi sive' neki orijentir, fetiš više nije nišna zajednica koja se skriva u 'mračnim' dijelovima interneta. Lagano udaranje, igranje uloga i ropstvo su uobičajene vrste fetiša - što se definira kao seksualna aktivnost ili želja izvan uobičajenog apetita.

- Tako fetiši sve više i više postaju mainstream, što ublažava sram i izolaciju koju su takvi ljudi iskusili u prošlosti - kaže Jesse Kahn, terapeut i direktor kolektiva The Gender & Sexuality Therapy.

- Ne samo da je više ljudi 'nastrano', već ljudi počinju shvaćati da njihov seksualni život već uključuje i fetišističke elemente - objašnjava.