Stručnjaci: Trošimo previše antibiotika. I to uzima živote

Potrošnja antibiotika u Hrvatskoj kontinuirano se prati od 2001. godine u skladu s međunarodno priznatim European Surveillance of antibiotic Consumtion (ESAC) standardima. Odvojeno se prate ambulantna i bolnička potrošnja i podaci za razdoblje od 2012. do 2021. godine ukazivali su na blago silaznoj putanji kad je riječ o njihovoj potrošnji. No podaci od 2021. pokazuju da imamo porast potrošnje antibiotika širokog spektra. Taj rast nakon Covid pandemije može se povezati s porastom respiratornih infekcija, no mnoge od njih često su i nepotrebno liječene antibioticima, kaže mr.sc. Selma Bošnjak, dr. med. sa specijalizacijom iz kliničke mikrobiologije, voditeljica Odjela za bakteriologiju u HZJZ-u.