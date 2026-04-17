Stručnjaci za bonton otkrili što ne smijete raditi na krstarenju

Foto: 123RF

Preskakanje redova, nepristojan odnos prema posadi i neprimjereno ponašanje u zajedničkim prostorima, sve su to pogreške koje putnici na kruzerima često rade, a koje mogu narušiti iskustvo odmora, upozoravaju stručnjaci za bonton

Na brodovima, gdje velik broj ljudi svakodnevno dijeli iste prostore, pravila ponašanja posebno dolaze do izražaja. Neprimjereno i bučno ponašanje smatra se jednim od najvećih “ne” na kruzerima. Putnicima se savjetuje da budu obzirni prema drugima, osobito u zajedničkim prostorima poput restorana, bazena i hodnika.

- Zabavite se maksimalno, ali ne na račun drugih, istaknula je Bethany Skorik, osnivačica tvrtke Ascent Etiquette and Communications, naglašavajući važnost međusobnog poštovanja među putnicima.

Jedna od čestih pogrešaka je i preskakanje redova. Takvo ponašanje, upozorava stručnjak za bonton Jules Hirst, stvara napetost među putnicima i pokazuje manjak poštovanja.

- Preskakanje reda izaziva frustraciju i narušava atmosferu na brodu - dodaje.

Osim prema drugim putnicima, važno je pokazati pristojnost i prema članovima posade. Ljubaznost i osnovne manire doprinose ugodnijem iskustvu za sve na brodu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Posebna pažnja preporučuje se obiteljima s djecom. Stručnjakinja za bonton Lisa Burdette iz Dallasa ističe kako je nadzor djece ključan.

- Ništa nije gore od djece koja bez nadzora trče hodnicima ili se opasno približavaju bazenima i balkonima - upozorava. Roditeljima savjetuje da unaprijed razgovaraju s djecom o pravilima ponašanja i važnosti smanjenja buke.

Još jedna česta pogreška je nedovoljna priprema prije putovanja. Putnici često ne provjere itinerar kruzera, zbog čega mogu propustiti tematske večeri ili posebne događaje koji zahtijevaju određeni dress code.

Prema Hirstu, neprimjerena odjeća, poput japanki na svečanim večerama, nije prihvatljiva i može pokvariti doživljaj drugim gostima.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Neprikladna odjeća može narušiti atmosferu cijelog događaja, zaključuje.

Zaključno, osnovna pravila bontona i malo obzira prema drugima ključ su ugodnog i bezbrižnog krstarenja.

